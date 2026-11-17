Jensen Huang dejó su cargo directivo tras revelaciones sobre su vínculo personal con una ex ejecutiva de la firma Megaspeed. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Nvidia creó un comité del directorio para supervisar la seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación, una decisión tomada días después de la renuncia de su cofundador y ex director ejecutivo, Jensen Huang, en medio de investigaciones y cuestionamientos sobre la comercialización de chips avanzados.

El fabricante estadounidense informó que el nuevo órgano, denominado Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, revisará las políticas de la empresa en esa materia, los riesgos asociados al comercio internacional y los mecanismos de cumplimiento. La medida llega en un momento de presión política sobre las ventas de procesadores de Nvidia destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.

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El comité revisará las políticas de seguridad y comercio exterior

El comité estará presidido por la directora Suzanne Nora Johnson y contará con los consejeros Stephen Neal y John Dabiri. Según informó Reuters, sus integrantes se reunirán al menos una vez por trimestre, tanto con ejecutivos de la compañía como en sesiones privadas.

Nvidia creó un comité del directorio para supervisar la seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación.

La estructura trabajará con especialistas independientes en asuntos legales, seguridad nacional y controles comerciales. Además, los equipos internos de Seguridad Nacional y Cumplimiento Comercial Global de Nvidia deberán rendir cuentas ante el nuevo comité y ante la directora ejecutiva interina, Colette Kress, en la gestión cotidiana.

La renuncia de Huang elevó el escrutinio sobre las exportaciones de chips a China

La creación del comité se produce después de que Huang dejara la dirección ejecutiva el 12 de noviembre. Su salida siguió a revelaciones sobre una relación con Alice Huang, ex ejecutiva de la firma de computación en la nube Megaspeed, radicada en Singapur, a quien autoridades estadounidenses investigan por posibles vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha llegado a una conclusión pública sobre si Alice Huang actuó como espía. Tampoco existe una determinación pública de que Jensen Huang haya infringido las normas de control de exportaciones. Megaspeed ha rechazado haber desviado ilegalmente semiconductores hacia China y ha señalado que colaboró con inspecciones estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no determinó de manera pública que Jensen Huang haya infringido las leyes comerciales.

La atención sobre el caso se concentra en los chips de alto rendimiento de Nvidia, utilizados en centros de datos y servicios de computación en la nube. Washington impone restricciones a la exportación de determinados procesadores avanzados al mercado chino por razones de seguridad nacional.

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El directorio busca reforzar sus controles mientras define una sucesión

Antes de su dimisión, el directorio de Nvidia había abierto una investigación independiente con asesoramiento jurídico externo para determinar si Huang pudo haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La compañía señaló entonces que no tenía motivos para concluir que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional.

La empresa, una de las principales proveedoras de infraestructura para la inteligencia artificial, deberá ahora compatibilizar su estrategia global con un mayor escrutinio regulatorio. Kress ocupa el cargo de manera interina mientras el directorio busca un sucesor permanente para Huang.