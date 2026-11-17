Madison Huang ejerció funciones de jefa de gabinete de Jensen Huang y mantuvo autoridad sobre ejecutivos de mayor trayectoria en Nvidia. (REUTERS/Maxim Shemetov)

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Madison Huang, hija del fundador de Nvidia, Jensen Huang, funcionó como jefa de gabinete de su padre y tuvo autoridad sobre ejecutivos de mayor trayectoria, según una investigación de The New York Times basada en más de una docena de empleados actuales y anteriores que hablaron bajo anonimato.

Madison, de 35 años, figura oficialmente como directora sénior de marketing de producto para IA física. En la práctica, según el diario, influía en el marketing y las comunicaciones de la empresa, participaba en las reuniones trimestrales del equipo ejecutivo y presentaba con regularidad ante el directorio.

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Jensen Huang renunció como director ejecutivo el 12 de noviembre, tras conocerse que mantuvo relaciones extramatrimoniales con una ejecutiva de Nvidia y con una clienta que, según la inteligencia de Estados Unidos, trabajaba para el espionaje chino. Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió de forma interina.

Los Huang no respondieron a las consultas del diario, que tampoco obtuvo comentarios de Jay Puri ni de Ian Buck.

Jensen Huang presentó su renuncia como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre tras revelarse sus relaciones extramatrimoniales. (REUTERS/Rick Wilking/File Photo)

Gritos, coaching obligatorio y más de una docena de salidas

En febrero, Jensen Huang iba a encabezar una conferencia en Nueva Delhi, pero se retiró poco antes y envió en su lugar a Puri, vicepresidente ejecutivo. En una llamada previa, Madison reprendió a varios empleados por no tener listos los planes. Puri le dijo que respondería sus preguntas si dejaba de gritarle.

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Puri dejó su puesto menos de seis meses después. El diario precisó que sus fuentes no dijeron si el episodio tuvo relación con esa salida.

En marzo, antes de la conferencia de desarrolladores de la compañía, Madison reprendió ante el equipo de comunicaciones a Buck, creador de Cuda, el software que permite usar los chips de Nvidia para entrenar IA. Buck no había preparado una presentación para una reunión informativa con periodistas. Algunos lo consideran hoy favorito para suceder de forma permanente a Jensen Huang.

Hacia fines del año pasado, durante una reunión en la que Madison gritaba al equipo de marketing, una vicepresidenta sufrió un ataque de pánico y tuvo que abandonar la llamada, según dos personas que conocen el episodio.

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Ian Buck recibió reclamos de Madison Huang antes de la conferencia anual de desarrolladores de la compañía. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Por la cantidad de quejas, el área de recursos humanos la obligó durante varios meses a seguir sesiones semanales de coaching sobre su estilo de gestión, dijeron tres fuentes. Empleados de la empresa estimaron al diario que más de una docena de ejecutivos clave se fueron en los últimos tres años porque no les gustaba trabajar con ella.

La sucesión abre un problema familiar

Según el Times, Jensen Huang sabía cómo se comportaba su hija. Dos personas contaron que a veces amenazaba con enviarla contra otros empleados y les decía que le tuvieran miedo. Ni siquiera los directivos veteranos sentían que podían discrepar con ella, por su línea directa con el jefe.

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Madison también encabezó la estrategia de imagen de su padre. En mayo de 2025 participó en la contratación de la consultora de crisis Heller y, cuando el diario publicó en octubre de 2025 sobre el vínculo de Huang con la ejecutiva Alice Huang, presionó al equipo de comunicaciones para responder con firmeza. Ella impulsó además el uso de la versión de dibujos animados de su padre, llamada internamente “Toy Jensen”.

Kress chocó en el pasado con Madison por las inversiones de esta en empresas de robótica y por acuerdos con centros de datos que promovía su esposo, Nico Caprez, según cuatro fuentes. Caprez es vicepresidente de infraestructura de IA y tuvo un ascenso veloz desde su ingreso en 2024. Spencer Huang, hermano de Madison, también trabaja en Nvidia.

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Madison Huang coordinó la estrategia de relaciones públicas de su padre y contrató a una consultora de crisis en mayo de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Kress debe decidir cuánto poder conservará Madison y qué hará con los otros familiares. Varios directivos temen que tenga lealtades divididas entre la empresa y su padre, en momentos en que aliados de Jensen Huang en Silicon Valley y en Wall Street impulsan su regreso. El presidente Donald Trump dijo que no le molestaría que volviera.

“El nepotismo casi siempre es una mala idea”, afirmó David Yoffie, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard que integró más de una docena de directorios. Según Yoffie, hay pocos ejemplos de que funcione siquiera de forma modesta.