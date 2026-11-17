El pontífice celebró el cariño y el entusiasmo de los peruanos durante su viaje apostólico y dijo que el episodio reflejaba la profunda fe de los fieles.

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El papa León XIV recurrió al humor para referirse al rosario que lo golpeó en la cara durante su última misa en Perú. “Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás también en el ojo”, dijo el lunes, a bordo del avión que lo llevaba de Lima a Roma, al cerrar un viaje de 12 días por Sudamérica.

Al responder una pregunta de los periodistas, con el vocero vaticano Matteo Bruni a su lado, el pontífice puso el episodio en clave de fe. Habló del amor de los peruanos, “incluida la persona que, con mucha fe, simplemente quiso ofrecerme un rosario”, y dijo que son hechos que “marcan la vida de una persona” y que muestran “entusiasmo”, “una fe profunda” y “el deseo de recibir la bendición del Señor, en este caso a través de un siervo, el Papa”.

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El papa León XIV se frota el ojo en el papamóvil tras recibir el impacto de un rosario lanzado por un fiel, a su llegada a la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. (REUTERS/Pilar Olivares)

El golpe había ocurrido horas antes, cuando León XIV recorría en el papamóvil los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, rumbo al altar donde presidiría la misa de despedida. Las imágenes de televisión y las fotografías de las agencias muestran al Papa frotándose el ojo y cubriéndose el rostro con la mano, después de que lo alcanzara un objeto que, según esas imágenes, era con probabilidad un rosario.

Un lamentable incidente ocurrió durante una aparición pública del papa León XIV, donde un objeto fue lanzado y lo golpeó mientras se encontraba en el papamóvil recorriendo la Base Aérea Las Palmas. (Crédito: Exitosa)

El vehículo siguió su marcha sin detenerse y, metros más adelante, el pontífice bendijo a un niño que le acercaron entre la multitud. La ceremonia se desarrolló según lo previsto.

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El papa León XIV se lleva la mano a la cabeza tras recibir el impacto de un rosario lanzado desde la multitud durante su recorrido en el papamóvil en Lima. (SIlvia Izquierdo - AP)

Arrojar objetos al papamóvil es habitual en las visitas papales: los fieles lanzan rosarios, peluches o camisetas de fútbol con la esperanza de que el Papa los bendiga. León XIV solía atraparlos al vuelo, hasta que esta vez se terminó su racha de aciertos. En el avión no hizo referencia a ninguna lesión, y los medios peruanos informaron que no se había difundido un parte médico sobre el impacto.

El papa León XIV se toca el ojo en el papamóvil tras ser golpeado por un rosario, antes de su última misa en Perú. Cerró una gira de 12 días. (REUTERS/Pilar Olivares)

La misa final reunió, según cifras del Vaticano difundidas por medios peruanos, a 1,5 millones de personas bajo un calor intenso. En su homilía, el Papa agradeció a los peruanos y aseguró que su “viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”. Antes, ese mismo lunes, había visitado un hogar de ancianos en el Callao, donde denunció el maltrato que sufren muchos adultos mayores.

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La jornada cerró el sexto viaje apostólico de su pontificado, que desde el 6 de noviembre lo llevó a Uruguay, la Argentina y Perú. Para León XIV, nacido en Estados Unidos, fue además un regreso a la región donde vivió casi dos décadas como misionero y obispo y donde se nacionalizó peruano.

El viaje se hizo poco más de tres semanas después de una cirugía mayor. El 13 de octubre fue operado en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma. El 21 de octubre, sus médicos informaron que el tumor no se había extendido y que no necesitaba tratamiento adicional. Según el cirujano Stefano Margaritora, no había “razones clínicas” que impidieran el viaje.

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