La medida busca ubicar las conexiones satelitales ajenas a Etecsa, ante el temor de propietarios a decomisos, multas o investigaciones por un servicio considerado un riesgo para la seguridad nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades cubanas preparan un registro “cuadra por cuadra” para identificar a quienes utilizan Starlink en Cuba, una conexión satelital independiente de Etecsa, el monopolio estatal de telecomunicaciones, considerada por el Gobierno un riesgo para la seguridad nacional. La advertencia ya llevó a algunos propietarios a retirar sus antenas ante el temor de decomisos, multas o investigaciones, de cuerdo a medio local.

El medio 14 y Medio informó este lunes que más de 1.000 equipos Starlink Mini habrían sido comprados en el extranjero durante el primer trimestre de 2026 con destino a la isla. La operación habría agotado las existencias de distribuidores oficiales en ese mercado y obligado a comprometer futuras entregas.

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En Los Sitios, uno de los barrios más densamente poblados de La Habana, las antenas comenzaron a aparecer junto a palomares, tanques de agua y paneles solares. Algunas quedan expuestas y otras se ocultan bajo cortinas, mallas o depósitos plásticos que permiten el paso de las ondas de radio, aunque la señal puede debilitarse cuando esos materiales se humedecen.

Las restricciones y el argumento de la seguridad nacional

La presión contra estas conexiones se había manifestado antes en controles aduaneros y disposiciones administrativas. En abril de 2025, la Aduana informó la confiscación de 20 kits de conexión satelital y la retención de otros dispositivos de telecomunicaciones.

Dos resoluciones del Ministerio de Comunicaciones, publicadas en mayo de 2026 en la Gaceta Oficial, actualizaron los procedimientos de autorización técnica, homologación e importación de equipos. Las normas establecen controles sobre aparatos de transmisión de datos y comunicaciones satelitales, según las características de cada dispositivo y las autorizaciones exigidas.

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Una infografía de Infobae detalla las medidas de vigilancia y sanciones en Cuba tras la llegada de más de 1.000 equipos Starlink Mini a la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición alcanzó también al cuerpo diplomático. Una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores fechada el 9 de noviembre recordó a embajadas y organismos internacionales acreditados en la isla que la importación y el uso de dispositivos Starlink están prohibidos para ellos. El mensaje remitía a una nota verbal de enero de 2025, lo que sitúa la medida dentro de una política restrictiva anterior.

El director territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones en Cienfuegos, Pablo Morales Concepción, presentó el servicio como un problema de soberanía y seguridad nacional en una publicación del periódico oficialista 5 de Septiembre. El funcionario sostuvo que estas terminales emplean sistemas de cifrado y envían tráfico mediante infraestructura extranjera que las autoridades cubanas no pueden auditar.

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Entre los riesgos mencionados figuraron la transmisión de información sin supervisión estatal, la creación de redes paralelas de comunicación y la circulación de contenido no regulado. La independencia respecto de la infraestructura de Etecsa constituye, a la vez, uno de los principales atractivos de Starlink para usuarios afectados por apagones, baja cobertura y bloqueos de páginas web.

La localización de las antenas podría apoyarse en analizadores de espectro radioeléctrico y equipos de radiogoniometría capaces de detectar emisiones y estimar su procedencia. También podrían emplearse drones, imágenes aéreas y observación de azoteas y terrazas.

Una fuente vinculada al mercado internacional afirmó que la operación agotó las existencias de distribuidores oficiales y obligó a comprometer futuras entregas de los dispositivos para la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la denuncia de vecinos, el monitoreo de los Comités de Defensa de la Revolución o los avisos de personas que conocen la existencia de una conexión pueden conducir a una vivienda sin tecnología especializada. Ese mecanismo se suma a una estructura de vigilancia política apoyada durante décadas en informantes y colaboradores.

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En octubre, una publicación afín al Gobierno informó condenas de cuatro y cinco años de prisión contra vendedores de antenas en Santa Clara, la ocupación de 37 equipos y multas de 100.000 pesos para compradores.