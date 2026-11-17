FEMA y la FCC coordinarán una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia el martes 17 de noviembre. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

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Este martes 17 de noviembre, Estados Unidos realizará un ejercicio nacional para comprobar el funcionamiento de su infraestructura de comunicación ante emergencias. La iniciativa está coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismos que participan en la administración y supervisión de los mecanismos de advertencia pública.

La prueba forma parte de los procedimientos periódicos destinados a verificar que los mensajes puedan distribuirse correctamente cuando ocurra un desastre natural, una amenaza para la seguridad pública u otra situación que requiera informar a la población. Su realización no está relacionada con una emergencia concreta y no exige que los residentes modifiquen sus actividades.

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El ejercicio se concentrará en el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que permite transmitir advertencias mediante emisoras y proveedores de servicios de comunicación. A diferencia de otros operativos nacionales, esta vez no se incluirán las notificaciones inalámbricas que llegan directamente a los teléfonos celulares.

Hora y canales de la prueba nacional de alertas

14:20, hora del Este, del martes 17 de noviembre. En las demás zonas horarias del territorio estadounidense, los horarios serán los siguientes:

Zona Central: 13:20.

Zona Montañosa: 12:20.

Zona del Pacífico: 11:20.

Hawái: 9:20.

Guam y las Islas Marianas del Norte: 5:20 del miércoles 18 de noviembre, hora local.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó que participarán emisoras de radio, canales de televisión, sistemas de cable, proveedores de radio y televisión satelital y servicios de distribución de video por línea fija. Estas entidades retransmitirán el mensaje nacional mediante sus respectivos sistemas.

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La interrupción de la programación habitual durará aproximadamente un minuto e incluirá los tonos característicos del EAS. El aviso identificará expresamente el ejercicio como una prueba y señalará que no se necesita ninguna acción por parte del público. Una vez finalizada la transmisión, los medios retomarán sus contenidos habituales.

El mensaje se distribuirá en inglés y español mediante el protocolo común de alertas (CAP), según el aviso oficial publicado por la FCC el 16 de septiembre de 2026.

Si una emergencia real o condiciones meteorológicas importantes impidieran realizar el operativo en la fecha prevista, las autoridades establecieron el 3 de diciembre de 2026 como jornada alternativa.

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La legislación federal de Estados Unidos exige comprobar la infraestructura de advertencias al menos una vez cada tres años. (REUTERS/Nathan Howard)

Por qué FEMA y la FCC realizan pruebas del Sistema de Alerta de Emergencia

El ejercicio responde a la necesidad de comprobar que los mecanismos de comunicación pública puedan funcionar correctamente antes de que se produzca una emergencia. La legislación federal establece que FEMA debe realizar pruebas nacionales periódicas del sistema integrado de alertas y advertencias públicas al menos una vez cada tres años.

Esta obligación está contemplada en la sección 321o del Título 6 del Código de Estados Unidos, incorporada mediante la Ley de Modernización del Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas de 2015. La disposición busca mantener una infraestructura capaz de distribuir advertencias sobre desastres naturales, atentados terroristas y otras amenazas para la seguridad pública.

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En ese esquema intervienen dos organismos con responsabilidades diferentes. FEMA administra el Sistema Integrado de Alertas y Advertencias Públicas (IPAWS), mientras que la FCC establece las obligaciones regulatorias que deben cumplir las emisoras y los proveedores que participan en el EAS.

Para distribuir el mensaje de este martes, FEMA utilizará IPAWS y el protocolo común de alertas (CAP), un formato que permite transmitir información estructurada a los distintos sistemas y participantes de la red.

La evaluación permitirá identificar problemas técnicos u operativos que podrían dificultar la recepción y retransmisión de una advertencia durante una emergencia real.

Obligaciones de las emisoras y canales de televisión tras la prueba

Las entidades participantes deberán registrar información sobre el funcionamiento de la transmisión en el Sistema de Informes de Pruebas del EAS (ETRS), administrado por la FCC. La obligación incluye presentar dos formularios con distintos niveles de detalle.

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El primero, denominado ETRS Form Two, recopilará los datos correspondientes al día del ejercicio. La FCC estableció un plazo excepcional de 48 horas para su presentación, por lo que la fecha límite será el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 14:20, hora del Este.

Este período es superior al plazo habitual de 24 horas previsto en la normativa. La comisión decidió ampliarlo para que los participantes dispongan de tiempo suficiente para completar la información requerida.

El segundo documento, conocido como ETRS Form Three, contendrá información más detallada sobre el funcionamiento de la prueba y los resultados obtenidos. Los participantes tendrán 45 días para presentarlo, con fecha límite el 4 de enero de 2027.

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Si el ejercicio se aplaza hasta el 3 de diciembre, los vencimientos también cambiarán: el primer formulario deberá entregarse hasta el 5 de diciembre de 2026 y el segundo hasta el 18 de enero de 2027.

Los informes permitirán determinar si las entidades recibieron el mensaje, si pudieron retransmitirlo correctamente y si se produjeron inconvenientes técnicos durante el procedimiento. La FCC también exige que los participantes cumplan con sus obligaciones de registro en el ETRS.

El ejercicio nacional excluirá la emisión de notificaciones hacia teléfonos celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertas de emergencia para personas con discapacidades

La legislación federal contempla que el sistema integrado de alertas tenga capacidad para proporcionar información equivalente a personas con discapacidades, necesidades funcionales y dominio limitado del inglés, siempre que resulte técnicamente posible.

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La FCC establece requisitos específicos para que los mensajes del EAS puedan ser recibidos por personas con discapacidades auditivas y visuales. Estas disposiciones se aplican a las estaciones de televisión y a determinados proveedores de servicios de video.

En el componente visual, el texto de la alerta debe aparecer en una ubicación que no interfiera con otros mensajes de la pantalla, como los subtítulos. También debe utilizar un tamaño de letra, contraste, velocidad y ubicación que permitan leer y comprender la información. El mensaje completo debe mostrarse al menos una vez.

En cuanto al audio, la normativa exige que el componente sonoro de cada alerta se reproduzca íntegramente al menos una vez. Este requisito busca garantizar el acceso a la información de las personas ciegas o con visión reducida.

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Las disposiciones están contempladas en la sección 11.51 de las reglas de la FCC y forman parte de las obligaciones que deben cumplir los participantes sujetos a esas normas.

La prueba no incluirá alertas a celulares

No. El operativo del 17 de noviembre se limitará al Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) y no incluirá las Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA), que permiten enviar notificaciones directamente a los teléfonos celulares compatibles.

Aunque ambos mecanismos forman parte de la infraestructura de advertencias públicas del país, funcionan de manera diferente. El EAS distribuye mensajes mediante emisoras de radio, canales de televisión y proveedores de servicios de video. En cambio, las WEA utilizan las redes de telefonía móvil para enviar avisos a los dispositivos que se encuentran dentro de un área geográfica determinada.

FEMA confirmó que las alertas inalámbricas no estarán incluidas en el ejercicio de este martes. Esto representa una diferencia respecto de la prueba nacional de octubre de 2023, cuando las autoridades evaluaron tanto el EAS como el sistema WEA.

Por ese motivo, los usuarios no deben esperar una notificación en sus teléfonos durante la jornada. La transmisión se realizará mediante los medios y proveedores que integran el EAS, sin necesidad de que la población active configuraciones especiales o realice algún procedimiento en sus dispositivos.