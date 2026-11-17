El FBI alertó sobre el uso del programa Artex para ejecutar ataques a redes corporativas mediante agentes de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El FBI advirtió que hackers de todo el mundo usan Artex, un programa gratuito que dirige asistentes de IA para atacar redes ajenas. En algunos casos, pasaron de elegir a la víctima a obtener acceso con permisos de administrador en menos de tres horas, según el aviso publicado el 13 de noviembre de 2026.

El documento de 13 páginas describe a Artex como una plataforma que convierte objetivos escritos en lenguaje común en órdenes que ejecutan agentes de IA, asistentes que realizan tareas por su cuenta. Esos agentes exploran la red, buscan fallas, amplían sus permisos y extraen datos con poca intervención humana.

PUBLICIDAD

Artex no incluye un modelo de IA propio. Se conecta a los de otras empresas: Claude, de Anthropic, y GPT, de OpenAI, además de DeepSeek, GLM, Grok y Kimi.

En las instalaciones que controlan los atacantes predominan los modelos chinos, sobre todo la familia DeepSeek Flash, según el FBI. La agencia atribuye esa preferencia a su bajo costo y a que casi no ponen límites cuando el pedido se presenta como una prueba de seguridad.

Desde al menos agosto de 2026, distintos grupos usaron la herramienta contra organizaciones de servicios financieros, gobierno, tecnología, defensa, energía, salud y telecomunicaciones, entre otros sectores. El FBI señala que permite a personas con poca experiencia técnica lanzar operaciones complejas contra varios objetivos a la vez.

PUBLICIDAD

La plataforma se conecta a modelos como DeepSeek, Claude y GPT para transformar órdenes escritas en acciones autónomas de intrusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos ataques con miles de afectados

El caso más grande es el de ConnectWise, una empresa estadounidense de software para administrar sistemas informáticos. Los atacantes entraron por su servicio de copias de seguridad en la nube y accedieron a entornos de Microsoft 365 de más de 2.250 clientes, según el FBI. Microsoft atribuyó esa campaña a un grupo alineado con el Estado chino, informó BleepingComputer.

TechCrunch señaló que ConnectWise no respondió a su pedido de comentarios sobre las afirmaciones del FBI.

En Corea del Sur, delincuentes con fines económicos usaron Artex contra entidades financieras y robaron datos personales de unas 67.000 personas, según el aviso. Medios de comunicación han atribuido el éxito de esos ataques en gran parte a defensas débiles, como la falta de verificación en dos pasos.

PUBLICIDAD

BleepingComputer informó además que la policía surcoreana arrestó a siete sospechosos por ataques a más de 90 organizaciones, en los que según ese medio se usó Artex en la mayoría de las intrusiones.

La empresa de seguridad Barracuda también sufrió un ataque. Delincuentes encontraron con Artex una credencial de un proveedor externo que la compañía nunca había revocado al terminar su trabajo con él. Desde la compañía de seguridad se señaló que sus registros no permiten descartar un acceso y cambió todas las credenciales de sus clientes por precaución.

“Los defensores que dependen de detectar actividad maliciosa y luego responder suelen llegar cuando el atacante ya terminó”, escribió Arve Kjoelen, director de seguridad de la información de Barracuda.

PUBLICIDAD

Diversos grupos vulneraron redes de telecomunicaciones, finanzas, energía y defensa desde agosto de 2026 con esta herramienta. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las fallas de siempre, ahora más rápido

Según TechSpot, ninguna de las intrusiones descritas usó fallas nuevas: Artex aprovechó contraseñas filtradas, falta de verificación en dos pasos y accesos que seguían activos tras terminar la relación con un proveedor. El FBI agrega que la herramienta es eficaz contra sistemas periféricos, como portales de socios y proveedores, aplicaciones de empleados y servicios antiguos.

Los ataques generan mucho tráfico sospechoso que puede activar alarmas, pero su velocidad deja poco tiempo para que los equipos de defensa reaccionen antes de que el atacante cumpla su objetivo, según el aviso.

Amazon publicó el 13 de noviembre su propio estudio. Su director de seguridad de la información, CJ Moses, describió grupos vinculados con China que robaron credenciales de acceso a modelos de IA, en una operación que se autofinanciaba: las claves robadas pagaban la IA que servía para buscar más claves. Otra campaña apuntó a casas de cambio de criptomonedas, informó The Record.

PUBLICIDAD

El creador retiró la herramienta, pero sigue circulando

Artex apareció en julio de 2026 en GitHub, una plataforma para compartir código, publicado por un desarrollador que usa el nombre Autumn-27. Retiró el repositorio el 8 de octubre tras los informes de abuso y dijo que la herramienta servía para pruebas de seguridad autorizadas.

El FBI sostiene que Artex sigue disponible mediante copias, versiones modificadas y una edición comercial llamada Artex Pro. A principios de noviembre, investigadores detectaron más de 1.600 paneles de control de la herramienta expuestos en internet, y el total de instalaciones sería mucho mayor.

El FBI recomienda a las organizaciones inventariar todas sus aplicaciones conectadas a internet, incluidas las periféricas, limitar los permisos de aplicaciones de terceros y conservar los registros de acceso. Quienes tengan aplicaciones de ConnectWise autorizadas en Microsoft 365 deben mantenerlas desconectadas hasta que la empresa dé instrucciones formales para restablecerlas. La agencia pide reportar actividad sospechosa a su centro de denuncias de delitos informáticos, el IC3.

PUBLICIDAD