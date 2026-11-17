Danganronpa 2x2 presenta un nuevo tráiler.

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Spike Chunsoft y el estudio Gemdrops presentaron un nuevo tráiler y más detalles de los juicios de clase de Danganronpa 2×2, incluido el sistema Akimbo Consensus de Slayhem Mode. El juego se estrenará el 14 de enero de 2027 para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, con versiones para computadoras disponibles mediante Steam y Epic Games Store.

Cómo funciona Akimbo Consensus

La estructura general comienza cuando ocurre un asesinato entre los estudiantes. Después de una investigación inicial, los personajes participan en un juicio de clase para revisar testimonios, relacionar las pruebas y determinar al responsable. En Slayhem Mode, esas discusiones incorporan una mecánica nueva llamada Akimbo Consensus.

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Durante el juicio pueden aparecer varias declaraciones al mismo tiempo. Algunas se contradicen entre sí, por lo que el jugador debe evaluar su validez antes de intervenir. Para responder se utilizan dos clases de Truth Bullets o argumentos de verdad: Affirm permite confirmar una afirmación, mientras que Refute sirve para rechazarla.

La meta es ordenar el intercambio y llevar la discusión hacia una conclusión coherente. Cuando todas las declaraciones fueron tratadas correctamente, aparecen tres opciones que definen cuál será el siguiente tema del debate. Elegir la respuesta adecuada produce un Consensus y permite que el juicio avance por la dirección establecida por el jugador.

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Este sistema modifica el ritmo habitual de las investigaciones. En vez de concentrarse únicamente en detectar una mentira, obliga a distinguir qué testimonios deben respaldarse y cuáles necesitan ser refutados. El tráiler muestra esta dinámica en medio de conversaciones simultáneas, con varias posiciones que deben resolverse antes de continuar.

Mecánicas conocidas que regresan

Slayhem Mode también recuperará Debate Scrum, una prueba introducida en Danganronpa V3: Killing Harmony. Esta secuencia comienza cuando los estudiantes quedan divididos en dos equipos con opiniones opuestas. El enfrentamiento se desarrolla dentro del juicio y exige responder a los argumentos del grupo rival.

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El llamado Original Mode conservará otras pruebas conocidas, aunque con ajustes. Una de ellas es Rebuttal Showdown, que se activa cuando otro estudiante cuestiona las deducciones del protagonista, Hajime Hinata. El jugador debe cortar sus declaraciones mediante Truth Blades para abrirse paso entre los argumentos y mantener la línea de razonamiento.

También regresará Logic Dive. La prueba representa el proceso mental de Hajime como un recorrido dentro de un tubo similar a una vía de sinapsis cerebral. Mientras avanza, el jugador tiene que esquivar obstáculos y responder preguntas para completar una deducción.

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Logic Dive era una de las actividades más difíciles de la entrega anterior. Gemdrops incorporó funciones destinadas a volverla más accesible, aunque la información publicada no detalla cuáles serán esas ayudas ni si podrán configurarse. El cambio busca reducir la barrera de entrada sin retirar la combinación de desplazamiento, obstáculos y preguntas que define a esta prueba.

Danganronpa 2x2, de Gemdrops.

Tráiler, idiomas y formatos de lanzamiento

El nuevo avance de sistemas está protagonizado por Monomi, quien explica las reglas de las diferentes actividades. Spike Chunsoft difundió versiones del video en inglés y japonés, acompañadas por nuevas capturas de pantalla de los juicios y sus interfaces.

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Danganronpa 2×2 contará así con dos grupos de mecánicas. Slayhem Mode introduce Akimbo Consensus y reutiliza Debate Scrum, mientras que Original Mode mantiene pruebas como Rebuttal Showdown y Logic Dive con modificaciones. La información compartida se concentra en el funcionamiento de los juicios; todavía no especifica todas las opciones de accesibilidad ni las diferencias técnicas entre plataformas.

El lanzamiento está previsto en formato físico y digital para el 14 de enero de 2027. En consolas de Nintendo habrá una diferencia entre las ediciones comerciales: la versión de Nintendo Switch incluirá el juego en una tarjeta tradicional, mientras que la edición física de Nintendo Switch 2 se venderá como Game-Key Card.

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