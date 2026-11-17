Bogotá dispone de más de 3.000 ofertas de trabajo mediante ferias presenciales y la plataforma del Servicio Público de Empleo (Secretaría de Desarollo Económico)

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Bogotá tendrá más de 3.000 ofertas de trabajo esta semana mediante ferias presenciales y vacantes publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo. Las personas interesadas pueden revisar oportunidades y cursos gratuitos en www.desarrolloeconomico.gov.co, además de acudir con su hoja de vida actualizada a las jornadas programadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La agenda incluye puestos en áreas operativas, logísticas, comerciales, administrativas, de salud, construcción y tecnología. La estrategia, que cuenta con empresas privadas aliadas, busca acercar los procesos de selección a personas con distintos perfiles, niveles de experiencia y condiciones de acceso al mercado laboral.

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Kennedy y Unilago concentrarán 1.000 oportunidades el miércoles

El miércoles 18 de noviembre habrá dos jornadas de intermediación laboral. La primera se desarrollará en Kennedy Central, en la carrera 78K #35-55 sur, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En ese punto se ofrecerán 200 vacantes en comercio, administración, logística, salud, mercadeo, servicio al cliente y actividad física.

La convocatoria laboral distrital incluye puestos en áreas operativas, logísticas, comerciales, de salud, construcción y tecnología (Luisa González/REUTERS)

Ese mismo día, el Centro Comercial Unilago, en la carrera 15 #78-33, será sede de JobFest Expotech Lago 2026. La feria se realizará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., con participación de más de 20 empresas del sector tecnológico.

La jornada de Unilago dispondrá de más de 800 puestos de trabajo en tecnología. Entre los perfiles requeridos figuran profesionales en seguridad de la información, DevOps, desarrollo y aseguramiento de calidad, gestión de proyectos, inteligencia artificial, datos, diseño UX/UI e ingeniería biomédica.

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La plataforma reúne 1.403 vacantes para distintos perfiles

A las ofertas de las ferias se suman 1.403 puestos publicados en la plataforma del Servicio Público de Empleo. De ese total, 200 están dirigidos a profesionales y 215 a personas sin experiencia laboral. También hay 365 oportunidades para mayores de 50 años, 273 para personas con discapacidad, 1.012 para jóvenes de 18 a 28 años y 1.056 para mujeres.

La jornada de intermediación en Kennedy Central ofertará 200 vacantes para sectores de comercio, administración y salud (Distrital de Desarrollo Económico)

Estas categorías pueden coincidir en una misma vacante. Por ello, una persona joven, mujer o con discapacidad puede encontrar ofertas que correspondan a más de uno de los grupos priorizados en la convocatoria.

Entre los cargos disponibles se encuentran:

Tecnóloga en Radiología e Imágenes Diagnósticas.

Ingeniera (o) Biomédica (o).

Profesional en Seguridad de la Información.

Profesional DevOps.

Líder de Gobierno y Arquitectura de Seguridad de la Información.

Profesional Líder de Desarrollo y QA.

Traductor(a) Simultáneo(a).

Sales Hunter.

Key Account Manager.

Coordinadora o coordinador Comercial B2B.

Ejecutiva (o) Comercial Aerolíneas.

Asesor (a) Comercial Bilingüe.

Profesional de Oficina de Proyectos PMO.

Consultora Senior Full Stack.

Gerente de Inteligencia Artificial y Datos.

Gerente Product Manager.

Consultor(a) Senior UX/UI.

Médico(a) Especialista en Salud Ocupacional o SST.

Optómetra – Especialista en Salud Ocupacional.

Fisioterapeuta de Rehabilitación Cardíaca.

Tecnóloga(o) en Atención Prehospitalaria.

Profesional de Atención al Donante.

Operador(a) Logístico(a) Motorizado(a).

Operador(a) de Bus Zonal.

Ingeniera(o) Eléctrica (o) Senior.

Ingeniera(o) de Calidad Junior.

Ingeniero(a) de Costos y Presupuestos.

Auditor(a) Ajustador(a).

Entrenador(a) Deportivo(a).

Operario(a) de Producción de Laboratorio Farmacéutico.

Para consultar los requisitos, condiciones y procesos de postulación, la ciudadanía puede acudir a las ferias o revisar los canales de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

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Unidad Móvil de Empleo llegará a Puente Aranda hasta el 21 de noviembre

El 21 de noviembre, la Unidad Móvil de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá estará disponible en Puente Aranda y ofrecerá orientación ocupacional gratuita, registro de hoja de vida, recomendaciones para mejorar el perfil laboral e información sobre formación para el trabajo.

La Unidad Móvil de Empleo brindará asesoría y registro de hojas de vida en Puente Aranda hasta el 21 de noviembre (Alcaldía de Bogotá)

La atención de la unidad será de martes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m. El punto queda junto a la estación Pradera de TransMilenio. Las personas deben llevar su documento de identidad y su hoja de vida actualizada; el acceso a los servicios no tiene costo.

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Finalmente, la entidad recordó que ningún trámite de acceso a las vacantes de Talento Capital ni a sus servicios requiere intermediarios o pagos. La programación de la Unidad Móvil de Empleo en otras localidades puede consultarse en Portal Bogotá.