GTA 6 convierte el clima en una mecánica jugable - (Rockstar)

Guardar

GTA 6 tendrá un sistema climático localizado y dinámico en Leonida, con tormentas tropicales, lluvias torrenciales y niebla que afectarán la conducción, la navegación y la exploración. Rockstar Games presentó estos detalles antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La novedad importa porque el clima dejará de ser un cambio visual de fondo. La baja visibilidad en carretera, el oleaje en las zonas costeras y las aguas turbias en los pantanos modificarán situaciones habituales dentro del mundo abierto. La compañía desarrolló el sistema junto con The Weather Channel, que difundió pronósticos ficticios de distintas áreas de Leonida.

PUBLICIDAD

Rockstar Games recrea la inestabilidad meteorológica de Florida

El estado ficticio de Leonida se inspira en Florida, una región de Estados Unidos caracterizada por cambios meteorológicos frecuentes. Por esa razón, Rockstar Games renovó la tecnología encargada de simular el tiempo en GTA 6, con condiciones que variarán entre zonas y se mantendrán durante periodos determinados.

La niebla ocultará peligros durante la exploración costera (Rockstar)

Owen Shepherd, vicepresidente de Arte, Iluminación y Renderizado de Rockstar Games, explicó que el equipo buscó un sistema más persistente, localizado y dinámico que el de entregas anteriores. Los jugadores pasarán de cielos despejados a grandes nubes cumulonimbos, propias de tormentas intensas.

La colaboración con The Weather Channel funcionó como una presentación de las condiciones que podrán aparecer durante la partida. Los reportes describen cómo el clima puede alterar la visibilidad, los desplazamientos y la percepción de los peligros que rodean a cada zona.

PUBLICIDAD

Las lluvias dificultarán los trayectos por carretera

En los Cayos de Leonida, las previsiones incluyen lluvias intensas que reducirán de forma considerable la visibilidad al conducir. La recomendación ficticia de revisar los faros apunta a que los vehículos deberán adaptarse a trayectos con menor campo de visión.

En Key Lento, las precipitaciones y las rachas de viento también complicarán la circulación. Las tormentas no solo cambiarán la imagen de la carretera, sino que podrán modificar las condiciones de conducción durante los desplazamientos entre ciudades y zonas rurales.

Las tormentas tropicales alterarán la navegación alrededor de las costas, con aguas agitadas y menor visibilidad que obligarán a adaptar los desplazamientos en embarcaciones durante ciertas situaciones (Rockstar)

El diseño del clima plantea una diferencia frente a sistemas que alternan entre sol y lluvia sin mayores efectos. En GTA 6, un cambio meteorológico puede condicionar la elección de una ruta, la velocidad de un vehículo o la planificación de un viaje por zonas expuestas.

PUBLICIDAD

Rockstar Games todavía no detalló todos los efectos jugables. Sin embargo, los partes difundidos sugieren que la meteorología tendrá consecuencias directas en actividades que hasta ahora podían realizarse sin prestar atención al entorno.

La niebla y el oleaje cambiarán la exploración costera

Las zonas costeras de Leonida tendrán condiciones propias. En South Ocean Beach, una niebla marina densa podrá ocultar la vista del océano desde los hoteles. En Gambit Bay, la humedad podrá dejar una capa espesa sobre el agua al comienzo del día.

Cerca del Rusty Anchor, una tormenta tropical provocará fuerte oleaje y dificultará la navegación. La exploración por mar dependerá de las condiciones del agua y de la visibilidad, dos elementos que pueden variar según el lugar y el momento de la partida.

PUBLICIDAD

Cada sector de Leonida contará con condiciones atmosféricas propias, desde nubes de tormenta en el interior hasta humedad costera y precipitaciones intensas en los territorios inspirados en Florida (Rockstar)

Los pantanos de Pelican Valley presentarán otro tipo de riesgo. Las tormentas enturbiarán aún más el agua, con lo que resultará más difícil detectar a los caimanes que habitan el área. El fenómeno conecta el clima con la exploración de la fauna y con los peligros de cada ecosistema.

Ese enfoque refuerza la idea de un mapa con condiciones propias para cada región. Los fenómenos costeros no tendrán el mismo efecto en los pantanos, las carreteras interiores o las áreas urbanas cercanas a Vice City.

GTA 6 llega el 19 de noviembre a PS5 y Xbox Series X|S

Grand Theft Auto VI se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Rockstar Games eligió un desbloqueo regional: el juego estará disponible a las 00:00 de la hora local de cada tienda digital.

PUBLICIDAD

La predescarga está habilitada desde el 10 de noviembre para quienes reservaron la edición digital. El título requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD. Las copias físicas incluirán un código de descarga y no un disco, por lo que también exigirán conexión a internet.

No habrá versión para PC en el lanzamiento. Rockstar tampoco comunicó una fecha para computadoras. Los usuarios de Xbox One no tendrán una edición nativa, aunque podrán acceder mediante Xbox Cloud Gaming con la configuración de Xbox Series S.

La campaña principal podría durar cerca de 50 horas, según información no confirmada por Rockstar. Completar el 100% del juego podría requerir hasta 200 horas, con actividades de exploración, misiones secundarias, fotografía de fauna y objetivos con elementos aleatorios.

PUBLICIDAD