Breckenridge Pharmaceutical anunció el retiro voluntario en Estados Unidos de un lote de cápsulas de propranolol hidrocloruro de 60 mg ante una posible presencia de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Breckenridge Pharmaceutical anunció el retiro voluntario de un lote de cápsulas de propranolol hidrocloruro de liberación prolongada de 60 mg en Estados Unidos, ante una posible contaminación con metal. La compañía advirtió que el consumo del producto involucrado podría provocar lesiones en los tejidos blandos de la boca, el esófago, el estómago o el intestino.

La alerta se relaciona con un problema detectado durante el proceso de fabricación de los medicamentos. Aunque no se confirmó que todas las unidades comercializadas contengan partículas metálicas, la empresa decidió retirar el producto como medida preventiva para reducir el riesgo de exposición de los consumidores.

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La medida alcanza a unidades distribuidas a mayoristas y farmacias de todo el país. La compañía pidió a quienes hayan adquirido el medicamento que comprueben la información del envase y sigan las indicaciones establecidas para evitar el consumo de las cápsulas involucradas.

Cómo identificar si el envase forma parte del retiro

El retiro comprende las cápsulas de propranolol hidrocloruro de liberación prolongada de 60 miligramos, comercializadas en frascos de 100 unidades. Según el comunicado de Breckenridge Pharmaceutical, el producto fue fabricado por Adare Pharma Solutions y distribuido a mayoristas y farmacias entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2026.

Para determinar si un envase está incluido en la alerta, los consumidores deben revisar los datos impresos en el recipiente. La identificación proporcionada por la compañía es la siguiente:

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Medicamento: Propranolol Hydrochloride Extended-Release Capsules, USP.

Concentración: 60 miligramos.

Presentación: frasco de 100 cápsulas.

Código nacional de medicamentos (NDC): 51991-817-01.

Número de lote: PK25110035.

Fecha de vencimiento: mayo de 2029.

El código NDC permite identificar la presentación comercial del medicamento, mientras que el número de lote es el dato que permite distinguir las unidades involucradas en este retiro. Por ello, no basta con comprobar que el envase contiene propranolol de 60 miligramos: también es necesario verificar que coincida el código y, especialmente, el número de lote señalado por la farmacéutica.

La advertencia no comprende todas las presentaciones de propranolol ni todos los medicamentos comercializados por Breckenridge Pharmaceutical. La medida se limita a las cápsulas de liberación prolongada de 60 mg correspondientes al lote PK25110035.

La alerta comprende los frascos de 100 unidades con código nacional NDC 51991-817-01, número de lote PK25110035 y fecha de vencimiento en mayo de 2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La causa del retiro y los daños posibles

La compañía advirtió que el consumo de las cápsulas del lote afectado podría provocar laceraciones en los tejidos blandos de la cavidad oral, el esófago, el estómago o el intestino. El riesgo está relacionado con la posible presencia de material metálico en el producto, que podría ocasionar lesiones durante su paso por el aparato digestivo.

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Según explicó Breckenridge Pharmaceutical, el lote comercializado compartió material intermedio con otro lote en el que se identificó una presunta fuente de contaminación metálica. Este segundo producto no llegó a distribuirse en el mercado.

La relación entre ambos lotes motivó la decisión de retirar también las cápsulas que sí fueron entregadas a mayoristas y farmacias. La compañía consideró necesario adoptar esta medida debido a que compartieron material utilizado durante el proceso de fabricación, aunque el comunicado no establece que todas las unidades comercializadas estén contaminadas.

La farmacéutica señaló que, hasta la publicación del aviso, no tenía conocimiento de acontecimientos adversos evaluados como relacionados con el retiro. Esto significa que no había informado de casos que hubiera considerado vinculados con esta medida, aunque mantiene la advertencia sobre los posibles daños que podría ocasionar el producto.

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El retiro voluntario busca evitar que los consumidores continúen utilizando las unidades potencialmente comprometidas mientras se atiende el problema identificado durante la fabricación.

Qué hacer si se tienen las cápsulas del lote afectado

La principal recomendación de Breckenridge Pharmaceutical es que los consumidores dejen de tomar inmediatamente las cápsulas pertenecientes al lote PK25110035 y se comuniquen con su médico o profesional de salud para recibir indicaciones sobre la sustitución del medicamento.

La consulta permite que los pacientes conozcan cómo continuar con el tratamiento y qué alternativa deben utilizar.

Además, quienes tengan unidades sin utilizar deben devolverlas a la farmacia donde adquirieron el producto. La indicación comprende cualquier cantidad restante del medicamento incluido en el retiro.

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En caso de haber experimentado algún problema que pueda estar relacionado con el consumo de las cápsulas, los pacientes deben comunicarse con un profesional de salud. También pueden informar sobre posibles reacciones adversas o inconvenientes de calidad a través de MedWatch, el programa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con la FDA, este sistema permite recibir informes sobre problemas asociados con medicamentos y otros productos médicos. Los consumidores y profesionales sanitarios pueden utilizarlo para comunicar efectos no deseados o posibles fallas de calidad, incluida una sospecha de contaminación.

El retiro de Breckenridge se realiza con conocimiento de la autoridad regulatoria estadounidense. Sin embargo, la compañía es la responsable del anuncio y de las instrucciones específicas comunicadas a los consumidores.

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El lote afectado compartió material intermedio durante la fabricación con otro lote donde se identificó una presunta fuente de contaminación metálica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instrucciones para farmacias y distribuidores

Las instrucciones también alcanzan a los mayoristas, farmacias y otros establecimientos comerciales que hayan recibido las cápsulas antes de la publicación de la alerta. Breckenridge les solicitó revisar sus inventarios para identificar las unidades correspondientes al lote PK25110035.

Una vez localizado el producto, los establecimientos deben separar las unidades afectadas, mantenerlas fuera de circulación y evitar su distribución o entrega a los pacientes. Esta medida busca impedir que los frascos continúen llegando a los consumidores mientras se desarrolla el procedimiento de recuperación.

La compañía también indicó que las entidades que recibieron el medicamento y posteriormente lo distribuyeron deben notificar a sus propios clientes hasta llegar al nivel minorista. De esta manera, los establecimientos que pudieron haber adquirido las cápsulas pueden identificar el lote y adoptar las medidas correspondientes.

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Para atender las consultas relacionadas con el retiro, Breckenridge designó a Qualanex como proveedor de servicios encargado de gestionar el procedimiento. Los consumidores, farmacias y distribuidores pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 1-855-736-0807.

Correo electrónico: recall@qualanex.com.

Horario de atención: de lunes a viernes, de 9h a 17h, hora del este de Estados Unidos.

El comunicado fue publicado el 16 de noviembre de 2026 desde Berkeley Heights, Nueva Jersey. La compañía no estableció una fecha de finalización del retiro ni precisó cuántas unidades deberán recuperarse.