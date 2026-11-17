Completar la historia principal de GTA VI requerirá alrededor de 50 horas y alcanzar la totalidad del juego demandará hasta 200 horas, según una filtración. (Rockstar)

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Una de las dudas que ronda a la comunidad de Grand Theft Auto es su tiempo de duración, porque al tratarse de un juego de mundo abierto, terminarlo podría tomar varias semanas. Según una filtración difundida por el periodista Tom Henderson, de Insider Gaming, completar la historia principal llevará unas 50 horas, mientras que alcanzar el 100% del juego podría demandar hasta 200 horas.

Por ahora Rockstar Games no ha confirmado la duración de su juego, por lo que las filtraciones podrían llegar desde aquellos medios internacionales que ya han tenido acceso al título antes de su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre en Xbox Series y PlayStaton 5.

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Cuánto dura la campaña principal de GTA VI

La historia central de GTA VI tardaría alrededor de 50 horas en completarse, repartidas en cerca de 100 misiones distribuidas a lo largo de cinco capítulos, un dato que ya se había conocido en 2025.

Ese número coloca al juego en un punto intermedio respecto a sus antecesores directos. La campaña de GTA V demanda unas 32 horas, mientras que Red Dead Redemption 2 se ubica en torno a las 50 horas, la misma cifra que ahora se maneja para GTA VI.

La trama central de GTA VI contará con cerca de 100 misiones divididas en cinco capítulos centrados en los personajes Jason y Lucia. (Rockstar)

El tiempo exacto variará según la habilidad y el ritmo de cada jugador, sobre todo porque el recorrido por la historia puede alargarse si se decide explorar el mundo abierto en paralelo a las misiones principales.

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Anteriormente, Rob Nelson, responsable de desarrollo y codirector de Rockstar North, le contó a The New York Times que su propia partida se había extendido durante 80 horas.

Nelson explicó que esa experiencia incluyó la historia principal combinada con objetivos opcionales que tenían ramificaciones narrativas, además de tiempo dedicado a explorar el mundo y relacionarse con otros personajes.

Sobre esa partida, describió el tipo de rutina que imaginó para los jugadores: “Espero que haya gente que quiera levantarse, tomar un café, ducharse, vestirse, salir a hacer un poco de ejercicio”. Y agregó: “Interactuar con algunas personas, explorar, tal vez meterse en problemas. Robar algunos lugares, hacer algo de dinero”.

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Rob Nelson, codirector de Rockstar North, dedicó 80 horas a una partida que combinó misiones de la historia con la exploración del entorno. (Rockstar)

Esa partida de febrero, según remarcó el propio directivo, no se limitó a seguir la trama central, lo que explica la diferencia con las 50 horas que corresponden exclusivamente al recorrido por la historia de Jason y Lucia.

Cuánto exige el 100% y el platino en GTA VI

El contenido adicional del juego es lo que elevaría de forma considerable el tiempo total de juego. Según la estimación de Henderson, completar absolutamente todo en GTA VI podría requerir alrededor de 200 horas, más del doble de lo necesario para terminar GTA V al 100%.

Parte de esa exigencia está relacionada con los desafíos de completismo distribuidos por el mapa de Leonida. Entre ellos figura la localización y fotografía de más de 170 especies animales diferentes, un dato revelado en septiembre de 2026 y que recuerda al sistema de observación de fauna de Red Dead Redemption 2.

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Precisamente ese título de 2018 sirve como referencia de comparación: su duración total para alcanzar el 100% fue registrada oficialmente en 196 horas en promedio, una cifra cercana a la que ahora se proyecta para GTA VI.

La presencia de elementos aleatorios en diversos logros impedirá una ruta fija para alcanzar el 100% del juego.

Otro punto que podría complicar la tarea de los jugadores más completistas es la presencia de elementos aleatorios, conocidos como RNG, en algunos trofeos y logros. Según la filtración, ese componente sería similar al que existe en los trofeos “Zoologist” y “Skin Deep” de Red Dead Redemption 2, lo que impediría seguir una ruta fija para desbloquear todos los objetivos.

En PlayStation 5 habría un total de 55 trofeos, incluido el platino, mientras que en Xbox Series X|S existiría un logro especial denominado Mythic, aunque todavía no se conocen con precisión los requisitos para obtenerlo. Las cifras, de todos modos, proceden de información que Rockstar Games no confirmó de manera oficial.

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