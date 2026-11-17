Los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron análisis de la herramienta Pangram para denunciar el uso de ChatGPT en un tribunal de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron ante un tribunal federal de Texas los resultados de Pangram, un servicio que detecta textos escritos con inteligencia artificial (IA), para sostener que la defensa de un acusado redactó sus escritos con ChatGPT, la plataforma de OpenAI.

“Este caso se convirtió en una defensa por ChatGPT”, escribieron los fiscales, según el 404 media. Agregaron que responder a los escritos de la defensa equivale a contestar documentos generados por “un robot que intenta ejercer la abogacía” y los calificaron de “basura de IA”.

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El acusado es Khalwinder Bhengura, un indio que llegó a Estados Unidos con visa de inmigrante en 2022. Se registró para votar en Texas en 2024 tras presuntamente declarar falsamente que era ciudadano al tramitar su licencia de conducir. Fue arrestado en septiembre de 2026 y declarado culpable en octubre de dos de los tres cargos.

El tribunal federal del Distrito Norte de Texas implementó una regla que obliga a reportar el empleo de inteligencia artificial generativa en los escritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fiscales ejecutaron varios escritos de la defensa por Pangram y presentaron los resultados como anexo de uno de sus argumentos. Esos resultados fueron mixtos: no indicaron que los textos fueran totalmente de IA. Aun así, los fiscales sostuvieron que no debían responder de fondo a escritos parcialmente generados con esa tecnología.

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Un juez que reprendió a la defensa

El juez Mark Pittman escribió que se siente “perturbado” por escritos que “doblan sutilmente la ley” con argumentos “claramente generados por inteligencia artificial”. Recordó que el acusado no se representa a sí mismo, sino que tiene tres abogados con décadas de ejercicio.

Los abogados defensores justificaron el uso de apoyo de ChatGPT a raíz de una urgencia médica y los plazos ajustados del proceso judicial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El Distrito Norte de Texas adoptó hace poco una norma que obliga a declarar el uso de IA generativa en los escritos. En algunos documentos, los defensores incluyeron la advertencia de que partes del texto se prepararon con una herramienta de ese tipo.

Los fiscales argumentaron que casi todo el texto que no era de IA correspondía a citas de pruebas, documentos del expediente o jurisprudencia. Concluyeron que “prácticamente nada de fondo” parecía redactado por una persona del equipo defensor.

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La defensa niega haber violado alguna norma

Mario Herrera y Nicole Knox, dos de los abogados de Bhengura, dijeron a 404 Media que recurrieron a la IA por una emergencia médica y por los plazos ajustados antes de la elección. Según Herrera, Knox sufrió una emergencia médica mientras preparaban el caso con los fiscales, y él armó un juicio con jurado en cuatro días.

El abogado Mario Herrera afirmó que los detectores digitales solo evalúan patrones de redacción y no demuestran falsedades en las citas legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herrera sostuvo que Pangram solo identifica patrones de estilo y no puede determinar quién escribió un documento ni si la ley aplicada es correcta. Afirmó que la Fiscalía no señaló citas falsas. Aseguró que las partes cuestionadas son de su autoría, con ayuda de IA y posterior revisión.

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Knox dijo que la IA “nunca podría haber ideado” el argumento de la defensa. Según Herrera, la absolución en uno de los tres cargos muestra que el acusado recibió la representación que merecía. Bhengura, de 70 años, habla punjabi y tiene un inglés limitado, según sus abogados.

El director ejecutivo de Pangram, Max Spero, señaló que las firmas legales usan el programa para controlar el trabajo interno de asistentes y letrados jóvenes. (Pangram)

Pangram, usado sobre todo dentro de los estudios

Max Spero, director ejecutivo de Pangram, dijo a 404 Media que supo de manera informal que algunos estudios jurídicos empezaron a usar su programa. Según él, la mayoría lo emplea de forma interna para revisar si abogados junior y asistentes legales redactan escritos con IA.

Bhengura está detenido desde el veredicto y enfrenta su deportación, además de la pena que reciba por los delitos por los que fue condenado.

El 4 de noviembre de 2026, el juez Pittman rechazó una solicitud de Bhengura para recuperar la libertad antes de la sentencia. En su orden, sostuvo que el acusado no demostró que no fuera a fugarse, según el registro público del caso.

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