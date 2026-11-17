Las reservas de la próxima entrega de Grand Theft Auto superaron las 11 millones de unidades antes de su salida al mercado. (Foto: Rockstar Games)

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Una historia está en tendencia en redes sociales. Un profesor aplazó el examen de su asignatura previsto para el 23 de noviembre de 2026, tras el lanzamiento de GTA 6, para que sus alumnos tengan una semana sin tareas, trabajos ni entregas y puedan dedicar tiempo al nuevo juego de Rockstar Games.

La decisión coincide con una expectativa que ya se tradujo en más de 11 millones de reservas antes del estreno. Algunos aficionados incluso contemplan pedir días libres en sus trabajos para jugar desde el primer momento.

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El docente explicó en un correo electrónico enviado a sus estudiantes que comprendía la importancia del lanzamiento porque vivió una situación similar con la entrega anterior.

La anterior entrega de la saga se publicó en 2013, cuando él tenía una edad parecida a la de sus alumnos. “Recuerdo perfectamente las ganas que tenía de llegar a casa para jugar y cómo solo hablábamos de eso entre mis amigos. Por eso, puedo imaginarme perfectamente lo que supone para muchos de ustedes”, dijo.

El profesor aplazó el examen de su materia y suspendió las tareas escolares por el estreno de GTA 6. (Foto: Redes sociales)

El profesor resolvió eliminar temporalmente las obligaciones de su materia durante la semana del estreno. “He querido que durante la semana del lanzamiento de GTA 6 no tengan tareas, trabajos ni entregas de mi asignatura”.

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A su vez, la medida modificó el calendario de evaluación: el examen programado para el 23 de noviembre se realizará el día 30. El profesor anticipó que el alivio académico será momentáneo: “La semana siguiente tendremos que volver a apretar”.

Cuándo sale GTA 6 para todo el publico gamer

Rockstar Games lanzará Grand Theft Auto VI el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, trece años después de Grand Theft Auto V. El acceso se habilitará a las 00:00 de la hora local de cada país o región configurada en la tienda digital de la consola.

Rockstar Games programó el lanzamiento de GTA VI para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Foto: Europa Press)

El sistema implica que no habrá una activación simultánea en todo el mundo. Nueva Zelanda y Australia podrán entrar antes que Europa y América por sus husos horarios, mientras que Argentina, Colombia, Chile, México y Perú tendrán acceso a medianoche según su horario local; el mismo criterio regirá en España, el resto de Europa, Asia y Oceanía.

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El lanzamiento nativo estará limitado a PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. No habrá versión para computadoras el día del estreno y Rockstar Games no comunicó una fecha para esa opción.

Cómo descargar GTA 6 en diferentes consolas de videojuegos

La predescarga está disponible desde el 10 de noviembre para quienes reservaron la edición digital. El juego requerirá hasta 212 GB de espacio libre en la unidad SSD, una capacidad que puede demorar el inicio si la instalación se realiza cuando se active el lanzamiento.

Las ediciones físicas del juego prescindirán de discos e incluirán únicamente un código para descarga digital. (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

En PlayStation 5, la descarga se inicia desde la biblioteca de juegos o la PlayStation Store. En Xbox Series X|S, queda habilitada desde la Xbox Store después de completar la reserva.

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Las copias físicas tampoco incluirán un disco: la caja contendrá un código de descarga. Por ese motivo, los compradores necesitarán conexión a internet y espacio suficiente en la consola incluso si eligen esa edición.

Cuánto tiempo tomaría pasar GTA 6

La campaña principal podría durar cerca de 50 horas, de acuerdo con una filtración difundida por el periodista Tom Henderson. Esa versión calcula unas 100 misiones distribuidas en cinco capítulos centrados en Jason y Lucia.

La historia principal de Grand Theft Auto VI ofrecerá cerca de 50 horas de duración distribuidas en unas 100 misiones. (fOTO: REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

La extensión situaría a GTA 6 por encima de las cerca de 32 horas de historia de GTA V y en un rango similar al de Red Dead Redemption 2. El tiempo aumentaría al combinar la trama principal con la exploración y las actividades del mundo abierto.

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Rob Nelson, responsable de desarrollo y codirector de Rockstar North, contó que una de sus partidas se prolongó durante 80 horas. Su recorrido incluyó objetivos opcionales, interacciones con otros personajes y desplazamientos por el mapa.

Asimismo, completar el 100% del título podría demandar hasta 200 horas. Entre los retos figurarían identificar y fotografiar más de 170 especies animales en Leonida, además de cumplir logros vinculados con elementos aleatorios que impedirían seguir una ruta fija; Rockstar Games no confirmó oficialmente esos datos.