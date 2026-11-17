México cuenta con 71 centros de datos en América Latina mientras la escasez de electricidad frena nuevas inversiones en inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México tiene 71 de los más de 500 centros de datos de América Latina, frente a los 225 de Brasil, y la falta de electricidad y los trámites lentos frenan la llegada de nuevas inversiones en inteligencia artificial, según un reportaje de Bloomberg.

Chile, un país mucho más pequeño, cuenta con 66, de acuerdo con el directorio Data Center Map. Cerca del 70% de las instalaciones mexicanas está en Querétaro, en el centro del país, una zona donde la red eléctrica ya muestra señales de saturación.

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Juan Carlos Mondragón, de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), dijo a Bloomberg que el área de Querétaro está “muy saturada” y que México no es competitivo en suministro eléctrico.

Querétaro concentra cerca del 70% de las instalaciones mexicanas en medio de señales de saturación en su red eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía con Estados Unidos juega a favor: los datos viajan hacia ese mercado casi a la misma velocidad que desde su propio territorio. Expertos agregan que el rechazo a estas instalaciones en Estados Unidos podría empujar proyectos hacia México.

Hasta tres años para conectarse a la red eléctrica

CloudHQ, una desarrolladora de centros de datos, anunció el año pasado una inversión de USD 4.800 millones para seis instalaciones en Querétaro. Su máximo responsable en México, Luis Lugo, describió a Bloomberg los obstáculos del proyecto.

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“En circunstancias normales, se tarda al menos ocho meses en obtener un contrato de conexión eléctrica”, afirmó Lugo. Con consultas y revisiones, el proceso puede llegar a tres años. Además, dijo, tuvo que tramitar unos 111 permisos sin contar los de energía.

Las empresas del sector enfrentan esperas de hasta tres años y más de cien trámites administrativos para conectar sus instalaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mondragón señaló que los clientes necesitan proyectos terminados en 12 o 14 meses, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suele tardar bastante más en construir las líneas de transmisión. Según Bloomberg, la empresa estatal se negó a comentar cómo agilizaría permisos u obras para estos centros.

El plan del Gobierno depende de la CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió sumar 32 gigavatios de generación antes de que termine su mandato en 2030, más de un tercio de los 91 GW actuales de la red nacional. Por ley, la CFE debe producir la mayor parte, lo que limita a los generadores privados, según Bloomberg.

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El plan energético de Claudia Sheinbaum proyecta sumar 32 gigavatios de generación antes de 2030 bajo control mayoritario de la CFE. (Gobierno de México)

El Gobierno también anunció USD 8.000 millones para más de 200 líneas de transmisión hasta 2030. Desde el año pasado aprobó al menos cuatro grandes centros de datos, con una inversión prevista cercana a USD 10.000 millones.

El ministro de Economía, Marcelo Ebrard, dijo a Bloomberg que para algunos de esos proyectos se construyen ahora centrales eléctricas y líneas de transmisión junto con el sector privado. Sobre la inteligencia artificial, afirmó que solo hay dos opciones: “o se dispone de ello, o no”.

Ninguna instalación alcanza la escala que exige la IA

La directora ejecutiva de MEXDC, Adriana Rivera Cerecedo, afirmó en una entrevista con la revista Industry & Energy Magazine que la IA no puede operar con menos de 250 megavatios y que hoy ningún centro de datos del país llega a esa potencia. El mayor, en Pedro Escobedo, Querétaro, opera con 149 MW.

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El gobierno mexicano contempla una inversión de 8.000 millones de dólares para más de 200 líneas de transmisión eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la asociación, el país tiene 279 MW instalados y 205 MW en construcción. Sus estudios proyectan una demanda de 1.730 MW en 2031. Bloomberg señaló que MEXDC espera inversiones directas de algo más de USD 20.000 millones en cuatro años.

Rivera Cerecedo dijo a Energía Estratégica que MEXDC espera que esos 205 MW entren en operación a finales de 2026 y que otra cantidad igual reciba energía en el primer trimestre de 2027.

El desafío posterior a 2027 será habilitar la infraestructura necesaria para cubrir los 1,320 MW que todavía separarían al sector de la proyección de 1,730 MW para 2031. Esa expansión requerirá nuevas fuentes de generación, refuerzos en las redes de transmisión y distribución, además de procesos de interconexión que permitan a los desarrolladores asegurar el suministro para sus instalaciones.

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