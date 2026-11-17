El Eh’Häusl, en Amberg, funciona en una casa de apenas 2,5 metros de ancho entre dos edificios (REUTERS)

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Con apenas 2,5 metros de ancho, una construcción encajada entre dos edificios de la calle Seminargasse, en Amberg, funciona como el hotel más pequeño del mundo. El Eh’Häusl, situado en el estado alemán de Baviera, recibe como máximo a dos huéspedes y conserva una relación directa con las antiguas condiciones que debían cumplir las parejas para casarse en la ciudad.

El inmueble fue construido en 1728 sobre un espacio estrecho entre dos propiedades. Su origen está vinculado a una tradición local, según la cual quienes querían contraer matrimonio debían acreditar la posesión de una vivienda o un terreno dentro de Amberg. Para cumplir ese requisito, se levantó una casa mínima: una pared al frente, otra al fondo y un techo para cerrar el espacio disponible.

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La reseña histórica del alojamiento señala que la vivienda permitía a los futuros esposos comprar una propiedad, celebrar la boda y luego venderla a otra pareja. Esa versión explica el nombre Eh’Häusl, que puede traducirse como “casa del matrimonio” y aún se utiliza en el dialecto local.

La antigua casa roja de matrimonio de Amberg fue construida en 1728 para que las parejas pudieran cumplir con un requisito previo a la boda (REUTERS)

Con el paso del tiempo, la construcción pasó a funcionar como alojamiento. La oficina de turismo de la ciudad la incluye entre los puntos de interés del casco histórico de Amberg, en la región bávara del Alto Palatinado, y la presenta como un sitio preparado para dos personas.

Cómo es el hotel más pequeño del mundo

El rasgo que explica su fama es la escala del edificio. El Eh’Häusl mide 2,5 metros de ancho, poco más de ocho pies, y se ubica en la franja que separa dos construcciones vecinas. De acuerdo con el sitio oficial del hotel, el alojamiento completo se reserva para una pareja o para dos viajeros.

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El formato se aparta del modelo convencional de hospedaje. No cuenta con una recepción permanente ni con habitaciones adicionales. La guía de alojamientos elaborada por Turismo de Amberg registra que dispone de dos camas y una sola habitación. Los visitantes reciben las llaves durante su estadía, por lo que alquilan el edificio entero y no una unidad dentro de un complejo hotelero.

La estrecha fachada del Eh’Häusl forma parte de los recorridos por el casco histórico de Amberg (Eh'Haeusl)

Las dimensiones exteriores no impiden que el interior reúna servicios propios de un alojamiento. El hotel informa que cuenta con dormitorio, baño, salón, desayuno y elementos de bienestar. Una renovación integral realizada en 2008 adecuó el inmueble para su funcionamiento actual.

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La capacidad limitada también condiciona las ceremonias civiles que se celebran allí. La municipalidad de Amberg establece que, por el tamaño del lugar, solo pueden ingresar la pareja, los testigos, el funcionario del registro civil y, cuando corresponde, un fotógrafo. Para casarse en el Eh’Häusl, además, se debe reservar el hotel para pasar la noche.

La denominación de hotel más pequeño del mundo se apoya en sus medidas y en la continuidad de su actividad turística. La ciudad lo describe como “probablemente” el más pequeño del planeta, una formulación prudente que no atribuye un récord oficial vigente. El establecimiento, en cambio, utiliza directamente esa definición en su presentación.

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Una antigua condición para casarse explica el origen de la casa

El hotel más pequeño del mundo tiene una sola habitación y capacidad para dos huéspedes en Baviera (Eh'Haeusl)

La historia del edificio está ligada a las restricciones sociales y legales de su época. La Municipalidad de Amberg, que recoge la leyenda de que las parejas debían demostrar que poseían una casa y un terreno para obtener el consentimiento matrimonial del magistrado local, explica que el circuito de compra y reventa permitió, según la tradición, que distintas parejas cumplieran formalmente con la exigencia de disponer de un bien inmueble.

La propia ciudad presenta esta versión como una leyenda, aunque la relaciona con el requisito municipal de autorización para contraer matrimonio. La ubicación del hotel más pequeño del mundo no cambió: Seminargasse 8, en el centro de Amberg. La oficina de turismo mantiene al Eh’Häusl dentro de los recorridos por el patrimonio urbano, mientras que su fachada estrecha puede observarse desde la calle sin necesidad de hospedarse.

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Para quienes buscan alojarse, la disponibilidad depende de que el inmueble completo esté libre, ya que no existen otras habitaciones. La guía turística local registra al Eh’Häusl como una opción de una habitación y dos plazas, mientras que la reserva y las ceremonias se gestionan a través de los canales indicados por la ciudad y el operador del alojamiento.