Meta lanzó la aplicación independiente Direct en Turquía y Tailandia para gestionar los mensajes de Instagram en sistemas Android e iOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Meta lanzó Direct, una aplicación independiente que reúne solo los mensajes directos de Instagram. Está disponible en Android y iOS, por ahora únicamente en Turquía y Tailandia, y se puede usar con o sin una cuenta de Instagram.

La empresa no dijo cuándo ni si llevará la app a otros países. TechCrunch la describe como una prueba (“testing”) y señala que el lanzamiento inicial se limita a esos dos mercados.

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Meta presenta Direct como un espacio para conversar de a uno o en grupos con amigos y familiares. Los usuarios de Instagram pueden entrar con su nombre de usuario y contraseña, y sus conversaciones se sincronizan entre las dos aplicaciones.

Engadget describió que la disposición de la bandeja es casi idéntica a la de Instagram, con los chats existentes trasladados si el usuario entra con sus credenciales de esa red.

Las personas sin cuenta de Instagram pueden registrarse en la aplicación Direct con un correo electrónico o un número de teléfono a partir de los 13 años. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Quien no tiene Instagram puede registrarse con un correo electrónico o un número de teléfono. El medio 9to5Google señaló que, en ese caso, el usuario solo puede recibir mensajes: sus contactos deben iniciar la conversación y la edad mínima es de 13 años.

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Los usuarios sin cuenta de Instagram deben agregar contactos de forma manual, mediante el nombre de usuario o un código QR, para poder empezar a conversar, un sistema similar que se parece al de los nombres de usuario de WhatsApp.

Qué ofrece la app y qué cambia respecto de Instagram

Direct incluye funciones habituales de mensajería, como reacciones, notas de voz y emojis. Además tiene “Draw”, que permite dibujar dentro de la conversación, y “Notes”, las actualizaciones breves que aparecen en la parte superior de la bandeja de mensajes de Instagram.

También permite crear stickers propios, añadir efectos de audio a las respuestas, como risas de multitud o sonidos bajo el agua, y cambiar el fondo del chat con temas visuales. Según 9to5Google, la app usa la misma estructura que los mensajes de Instagram, pero sale en una aplicación propia.

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El medio TechCrunch señaló que Meta busca retener usuarios y sumarlos como activos aunque no ingresen a la red social Instagram. (REUTERS/Daniel Cole)

TechCrunch interpreta que Meta busca retener a quienes usan Instagram sobre todo para chatear. Ese medio añade que la nueva app le permite a la empresa contar a esas personas como usuarios activos aunque no abran Instagram. Meta no formuló esa explicación.

Controles para adolescentes y padres

Meta afirmó que solo los contactos o personas ya conectadas pueden iniciar una conversación o sumar a alguien a un grupo. Los usuarios pueden denunciar, bloquear, restringir o eliminar contactos en cualquier momento.

La empresa dijo que usará su tecnología de estimación de edad para detectar interacciones potencialmente inapropiadas con menores. Los padres tendrán herramientas para ver con quién chatea su hijo, ajustar la configuración de seguridad y fijar límites diarios de uso. Los adolescentes que entren con su cuenta de Instagram mantendrán las restricciones de mensajes de las Cuentas para Adolescentes.

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No es el primer intento de Instagram con una app de mensajes aparte. Digital Trends recordó que, según informó Reuters en su momento, la red probó una aplicación Direct independiente en seis países en diciembre de 2017, entre ellos Turquía, y que Facebook la cerró en 2019 y devolvió los chats a Instagram.

La compañía realizó una prueba previa de una aplicación independiente de Direct en 2017 y canceló el servicio dos años después. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta probó una app de predicciones donde se apuesta con puntos

Meta prueba entre empleados una aplicación de mercados de predicción llamada Takes, donde se apuesta con puntos (“cred”) y no con dinero real, según The Wall Street Journal.

A diferencia de Kalshi y Polymarket, que operan con dinero real, Takes solo usa puntos: acertar suma cred y errar lo resta. Entre las preguntas probadas figuró si Tim Cook sucederá a Jensen Huang en Nvidia.

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El proyecto, conocido en junio como Arena, surgió por pedido de Mark Zuckerberg. Meta no descartaba entonces permitir apuestas reales más adelante.

Mientras tanto, Kalshi y Polymarket enfrentan demandas estatales que las acusan de juego ilegal. El presidente de la CFTC, Michael Selig, criticó esos cargos penales y pidió que el debate llegue a la Corte Suprema: “Eso no es algo que deba poner a nadie en riesgo de ir a la cárcel”.