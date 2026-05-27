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Android 17: 5 funciones de rendimiento y seguridad que llegarán a tu teléfono

La actualización incorpora un panel central que permite definir niveles sonoros individuales, con escenarios como bajar un juego sin tocar la música o silenciar alertas durante llamadas

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Android 17 se encuentra a pocas semanas de ser presentada por Google en su evento anual I/O.
Estás novedades mejorarán exponencialmente el rendimiento de tu teléfono

La llegada de Android 17 marca un hito en la evolución del sistema operativo más utilizado del mundo. Google apuesta por una actualización que no solo refuerza la seguridad y el rendimiento, también responde a las demandas de una experiencia más fluida y unificada.

El objetivo es reducir la fragmentación que históricamente ha caracterizado al ecosistema Android y dotar a los usuarios de herramientas avanzadas, tanto para el uso diario como para la protección de la privacidad.

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Esta versión introduce funciones inspiradas en las necesidades reales de los usuarios y en los desarrollos ya presentes en algunos dispositivos de gama alta.

Primer plano de una figura del robot Android verde parada sobre una superficie reflectante; el logo de Google aparece difuminado en el fondo
Android 17 suma un mezclador de audio por aplicación para ajustar volúmenes sin depender de cada app (Reuters)

Cuáles serán las actualizaciones de Android 17:

Android 17 se perfila como la oportunidad para transformar la experiencia móvil, cerrando la brecha entre personalización y coherencia, y modernizando la plataforma para el contexto de la próxima década.

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1. Mezclador de audio por aplicación: control total del sonido

Una de las funciones más esperadas en Android 17 es el mezclador de audio por aplicación. Hasta ahora, el control de volumen ha sido global, lo que obligaba a los usuarios a ajustar el sonido de manera general o a depender de los ajustes internos de cada app. Con la nueva versión, se podrán gestionar los niveles de audio de forma individual para cada aplicación, directamente desde un panel central.

Esto significa que será posible, por ejemplo, reducir el volumen de un juego sin afectar la reproducción de música en Spotify o mantener notificaciones en silencio mientras se realiza una llamada.

2. Regreso predictivo: navegación visual y sin sorpresas

Android 17 implementa, de manera obligatoria para todas las aplicaciones, la función de regreso predictivo. Esta característica introduce animaciones que muestran visualmente hacia dónde llevará el gesto de retroceso. Al deslizar hacia atrás, la pantalla se encoge para revelar la página o menú anterior, permitiendo cancelar la acción antes de salir por error.

Android 17 busca unificar la experiencia y reducir la fragmentación con nuevas funciones nativas
Android 17 busca unificar la experiencia y reducir la fragmentación con nuevas funciones nativas

Google busca así uniformar la experiencia de usuario y reducir la curva de aprendizaje al cambiar entre apps, facilitando una interacción más intuitiva y coherente en todo el sistema.

3. Bypass Charging: preserva la salud de tu batería

El uso intensivo del teléfono mientras está conectado al cargador genera calor y degrada la batería con el tiempo. La función Bypass Charging de Android 17 permite que el dispositivo funcione directamente desde el cable de carga, omitiendo la batería durante sesiones prolongadas como juegos, navegación GPS o uso como hotspot.

Esta opción, ya presente en modelos específicos, se integra de forma nativa y universal, ayudando a prolongar la vida útil de la batería y a mantener el dispositivo más frío. Es una solución especialmente útil para quienes utilizan el teléfono como herramienta de trabajo o en sesiones de alto rendimiento.

4. Protección lista para la computación cuántica

La seguridad digital enfrenta un nuevo desafío con el avance de la computación cuántica. Android 17 incorpora criptografía poscuántica (PQC) para proteger archivos locales y datos personales frente a ataques futuros. Al utilizar algoritmos estandarizados por NIST, el sistema garantiza que fotos, mensajes y documentos permanezcan seguros a largo plazo.

El regreso predictivo llega a todas las apps en Android 17 con animaciones que anticipan el retroceso
El regreso predictivo llega a todas las apps en Android 17 con animaciones que anticipan el retroceso

Esta protección activa y silenciosa es una respuesta a la amenaza de que ciberdelincuentes recojan datos cifrados hoy con la intención de descifrarlos en el futuro. El cifrado resistente a la computación cuántica posiciona a Android a la vanguardia de la privacidad digital.

5. Centro de mando de almacenamiento: limpieza digital simplificada

El nuevo centro de mando de almacenamiento centraliza la gestión de archivos eliminados en todo el sistema. Hasta ahora, cada aplicación tenía su propia papelera, lo que dificultaba el control del espacio libre y la eliminación definitiva de archivos. Android 17 resuelve este problema con un panel único que muestra todos los elementos “eliminados” y permite borrarlos de forma masiva con un solo toque.

Esta función facilita la limpieza periódica y ayuda a mantener el dispositivo optimizado, eliminando la acumulación de archivos residuales y mejorando el rendimiento general.

Al integrar funciones de control de audio, navegación predictiva, gestión avanzada de batería, seguridad cuántica y limpieza centralizada, Google responde a las demandas de una comunidad que busca simplicidad sin sacrificar potencia ni personalización.

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