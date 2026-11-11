Google llevó Gemini Intelligence a los Pixel 10 y permite crear widgets describiéndolos con palabras

Google distribuye desde el 10 de noviembre una actualización que lleva Gemini Intelligence a los Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. (Foto: Bloomberg)

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Google lanzó el 10 de noviembre su actualización mensual para los teléfonos Pixel. Los Pixel 10 reciben Gemini Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial que hasta ahora estaba en los Pixel 11, y todos los modelos desde el Pixel 6a estrenan más estilos de íconos.

Según el blog oficial de la empresa, las novedades empiezan a llegar ese día y seguirán distribuyéndose durante varias semanas. La disponibilidad cambia según el modelo, el país y el idioma.

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Gemini Intelligence llega a los Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. Google lo describe como el conjunto de funciones de Gemini, su asistente de IA, pensado para Android. Los Pixel 11 y varios modelos de Samsung ya lo tenían desde el verano boreal.

Los Pixel 10 incorporan Gemini Intelligence, el paquete de funciones de inteligencia artificial que antes solo estaba en los Pixel 11.

Una de las funciones que llega es Rambler, que convierte lo que el usuario dicta en un texto ordenado. Elimina muletillas como “um”, da formato a las ideas y deja el resultado listo para revisar y enviar.

Widgets creados con una descripción

Create My Widget permite diseñar un widget escribiendo lo que se necesita. Google da como ejemplos un seguimiento de gastos mensuales, un widget para el día de un partido con los colores del equipo o una cuenta regresiva de viaje que toma datos de vuelos y reservas.

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Según Google, la herramienta puede usar información de Gmail, Calendar y el buscador para armar cada widget. Si el usuario no sabe qué pedir, hay sugerencias preparadas.

Create My Widget permite diseñar widgets personalizados a partir de una simple descripción escrita por el usuario. (Google)

La función llega a los Pixel 10 y 11, incluidos los plegables, según Android Authority. Ese medio señala que el Pixel 10a queda fuera. Google informó que la herramienta llegará “pronto” al Pixel Watch 4 y al Pixel Watch 5.

Tareas que Gemini hace por el usuario

Gemini también puede encargarse de trámites de varios pasos en otras aplicaciones: pedir comida o compras, llamar a un transporte o buscar una reserva en un restaurante. Esa función, que Google presentó en los Pixel 10, se amplía al Reino Unido, India y Japón.

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Los Pixel 10 suman además sugerencias proactivas. Google pone como ejemplo compartir la hora estimada de llegada con un toque cuando alguien pregunta cuándo llegará el usuario. Los resúmenes de conversaciones largas se habilitan en alemán, francés, español, italiano, hindi y chino tradicional.

Gemini puede completar trámites de varios pasos, como pedir comida o solicitar un transporte; la función se amplía ahora a Reino Unido, India y Japón. (Gemini)

En otra entrada del blog, Google agrega que los teléfonos Pixel con Gemini Intelligence recibirán pronto sugerencias en Android Auto. También anunció Device Assistance, una función para pedirle al teléfono que libere espacio, revise qué aplicaciones usan la ubicación o silencie distracciones. Requiere Android 17 o posterior.

Más estilos de íconos

Los estilos de íconos personalizados suman 10 opciones nuevas, según Android Authority. El total sube de seis a 16. Las imágenes ahora las genera Nano Banana, el modelo de creación de imágenes de Google.

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Esta función está disponible desde el Pixel 6a en adelante, en todas las regiones e idiomas. El Pixel 6 y el Pixel 6 Pro quedan fuera de esta ampliación.

La ampliación de íconos llega desde el Pixel 6a en adelante, aunque el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro quedan fuera de la actualización.

Google no precisó fechas para las funciones anunciadas como “próximas”, como Create My Widget en el Pixel Watch y las sugerencias en Android Auto. El blog solo indica que se distribuirán en las próximas semanas.

Características del Pixel 10

El Google Pixel 10 presenta un diseño ergonómico con el mayor porcentaje de materiales reciclados de la línea, disponible en colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo.

Su pantalla Actua de 6,3 pulgadas alcanza un brillo máximo de 3.000 nits y puede bajar hasta 1 nit según el entorno, mientras que el sistema de cámara combina hardware óptico avanzado con procesamiento computacional, un lente telefoto 5x con zoom óptico equivalente a 10x (hasta 20x con Zoom de alta resolución) y funciones como Visión Nocturna y Toma Perfecta Automática.

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La inteligencia artificial integrada habilita herramientas como el Asistente de Cámara y la Traducción de Voz, mientras que el dispositivo ofrece 12 GB de RAM, procesador Tensor G5, batería de hasta 24 horas de uso con carga rápida de 30 W que llega al 55% en media hora, y compatibilidad con accesorios magnéticos mediante la tecnología Pixelsnap.