Apple incorpora nuevas funciones de seguridad para sus dispositivos Mac. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Apple incorporó nuevos controles de privacidad en la segunda versión beta de macOS 27.3, con cambios en los permisos que permiten a las aplicaciones acceder a archivos y controlar otras apps. La medida cobra relevancia ante el crecimiento de los agentes de inteligencia artificial, que pueden realizar tareas en una Mac y requieren permisos amplios para interactuar con el sistema.

La actualización no impide instalar ni usar agentes de IA. En cambio, modifica la forma en que las aplicaciones solicitan acceso y permite limitarlo a los elementos necesarios. Los usuarios podrán elegir qué aplicaciones pueden controlar otros programas y qué carpetas pueden consultar aquellas que soliciten acceso completo al disco.

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Apple también permitirá configurar ciertas aplicaciones para que pidan autorización cada vez que necesiten acceder a un recurso. De ese modo, el usuario podrá aprobar o rechazar cada solicitud, en lugar de conceder un permiso permanente. La opción podría reducir el acceso innecesario a información personal, aunque implique más avisos durante el uso.

Apple busca que sus usuarios tengan control sobre sus propios archivos.

Nuevos controles para archivos y aplicaciones

Uno de los cambios principales separa el permiso que antes reunía el control de dispositivos y el acceso a datos en dos opciones: “System & App Protection Override” y “Accessibility”. La primera permite que una aplicación controle otras apps o anule algunas protecciones del sistema. La segunda está destinada a tecnologías de accesibilidad, como las herramientas que ayudan a personas con discapacidad a utilizar la computadora.

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macOS también incorporará una forma unificada para conceder permisos: el usuario elegirá la aplicación solicitante desde una lista. Además, el sistema ofrecerá información más clara sobre los datos a los que podría acceder un programa si recibe autorización amplia. Apple recomienda conceder acceso solo a las aplicaciones y carpetas que sean necesarias para cada tarea.

Cuando una aplicación utilice “System & App Protection Override” para controlar otro programa, aparecerá un indicador de transparencia. Esta señal busca hacer más visible cuándo un software está interactuando con otras aplicaciones. En el caso del permiso “Full Disk Access”, el usuario podrá limitar el acceso a carpetas específicas, en vez de habilitar todo el contenido del disco.

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Apple implementa un nuevo sistema de seguridad para sus Mac. REUTERS/Stephen Nellis

La compañía advirtió a los desarrolladores que sus aplicaciones deben funcionar incluso cuando tengan acceso limitado. Algunas herramientas, como las destinadas a copias de seguridad o tecnologías de asistencia, podrán solicitar permisos especiales para conservar su funcionamiento en nuevas instalaciones. Apple señaló que dará más detalles sobre ese proceso próximamente.

El riesgo de dar acceso amplio a la IA

Los agentes de IA se diferencian de los chatbots que solo responden preguntas: pueden realizar acciones en nombre del usuario, como consultar información, interactuar con aplicaciones o ejecutar tareas en segundo plano. Para hacerlo, algunos necesitan leer archivos, mensajes o datos de otras herramientas. Si reciben permisos demasiado amplios, podrían exponer información privada o actuar de una manera que el usuario no esperaba.

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Apple advirtió que otorgar acceso completo a una aplicación puede poner en riesgo los datos almacenados en la Mac. En octubre, la empresa ya había anunciado que reforzaría los controles de “Full Disk Access”, una función que permite a determinados programas acceder a información protegida para operar, por ejemplo, servicios de respaldo.

Apple no quiere que las IA tomen el control total del sistema de los Mac.

La discusión sobre estos permisos se intensificó con la llegada de asistentes capaces de actuar en los equipos. Un reporte de Associated Press describió preocupaciones sobre aplicaciones de IA que interactúan con mensajes, correos y otros datos personales. El acceso puede involucrar información de terceros que aparece en esas conversaciones, aunque esas personas no hayan autorizado directamente al agente.

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Apple indicó que las nuevas opciones aparecen al aprobar solicitudes de permisos de aplicaciones. Las autorizaciones que los usuarios ya habían concedido seguirán vigentes después de la actualización. Por eso, el cambio no revoca automáticamente los accesos existentes: los controles más detallados se aplicarán cuando se soliciten nuevos permisos.

La beta 2 de macOS 27.3 está dirigida a desarrolladores. Apple no precisó en el anuncio cuándo estará disponible la versión final para todos los usuarios. Mientras tanto, la actualización anticipa un mayor control sobre cómo los programas —incluidos los agentes de IA— acceden a archivos y aplicaciones en las computadoras Mac.

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