WhatsApp prueba una nube propia para guardar chats en el iPhone - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

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WhatsApp prepara una copia de seguridad en iPhone sin iCloud mediante una nube propia con 2 GB gratuitos, una alternativa que permitiría guardar el historial de chats y archivos multimedia en los servidores de la aplicación. La función se encuentra en despliegue limitado para usuarios de la versión beta en iOS.

El cambio importa porque las copias de WhatsApp compiten por el espacio disponible en iCloud, que Apple limita a 5 GB gratuitos por cuenta. Fotos, documentos, respaldos del iPhone y datos de aplicaciones comparten esa capacidad, por lo que una copia de chats con años de mensajes, imágenes, vídeos y audios puede agotar el almacenamiento.

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El servicio incorpora una cuota inicial destinada exclusivamente a los respaldos de mensajería, lo que permitiría conservar archivos personales en el ecosistema de la compañía sin contratar almacenamiento adicional del fabricante del teléfono (Foto: Meta)

WhatsApp ofrece una alternativa a iCloud para guardar los chats

La nueva opción aparece en el apartado de copias de seguridad de la aplicación. Desde allí, algunos usuarios pueden escoger el proveedor donde desean almacenar el historial: iCloud o el servicio de almacenamiento en la nube de WhatsApp.

La compañía de Meta prevé asignar 2 GB de espacio gratuito a las cuentas que elijan su servicio. Ese almacenamiento quedaría reservado para las copias de seguridad de la aplicación, sin descontar capacidad del plan de iCloud asociado al iPhone.

Hasta ahora, un usuario que necesitaba más espacio para respaldar conversaciones tenía dos opciones: borrar contenido de iCloud o contratar un plan de pago de Apple. La alternativa de WhatsApp busca separar ambos consumos y dar a los usuarios un mayor margen para administrar los archivos de mensajería.

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La medida también modifica la relación entre la aplicación y los servicios de almacenamiento de terceros. En lugar de depender solo de iCloud en iOS, WhatsApp administraría el respaldo desde su propia infraestructura.

El respaldo cifrado de WhatsApp llega con una clave de acceso obligatoria - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El cifrado de extremo a extremo será obligatorio

Las copias almacenadas en la nube de WhatsApp contarán con cifrado de extremo a extremo activado de forma obligatoria. Esto significa que el contenido queda protegido antes de subir a los servidores y que solo el propietario de la cuenta puede acceder a él con el método de seguridad elegido.

Durante la configuración, la aplicación solicitará proteger la copia con una clave de acceso, una contraseña o una clave de cifrado de 64 dígitos. La opción recomendada por defecto sería la clave de acceso, aunque cada persona podrá escoger otro sistema compatible.

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La protección tiene una consecuencia práctica: si el usuario pierde la clave o el método de recuperación configurado, podría encontrar dificultades para recuperar el historial. Por eso, antes de trasladar la copia a los servidores de WhatsApp, conviene revisar las opciones de seguridad y mantener actualizado el acceso a la cuenta.

El respaldo cifrado no implica que los mensajes estén disponibles desde cualquier dispositivo o sistema operativo. La copia conserva las limitaciones de compatibilidad de la plataforma.

WhatsApp separa las copias del espacio limitado de Apple - (Meta)

Más capacidad mediante WhatsApp Plus y Meta One

Los 2 GB gratuitos pueden resultar suficientes para cuentas con conversaciones de texto y pocos archivos. Sin embargo, los historiales que incluyen vídeos, fotografías en alta resolución, notas de voz y documentos suelen ocupar más espacio con el paso del tiempo.

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WhatsApp contempla planes de mayor capacidad. La suscripción WhatsApp Plus incluiría 100 GB para copias de seguridad, mientras que Meta One ofrecería planes con hasta 4 TB de almacenamiento, según la modalidad contratada.

Si una suscripción vence, la empresa conservaría la copia más reciente durante cuatro meses. Pasado ese periodo, si el usuario no reactiva el plan, el respaldo se eliminaría de forma permanente.

El respaldo no permite pasar chats de iPhone a Android

De acuerdo con WABetaInfo, la nueva nube no resolverá la migración entre sistemas operativos. Un usuario que guarde sus conversaciones en los servidores de WhatsApp desde un iPhone no podrá restaurarlas directamente en un teléfono Android mediante esa copia.

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Para cambiar de plataforma, será necesario utilizar la herramienta de transferencia de chats incluida en la configuración de la aplicación. Esa función permite mover el historial entre dispositivos sin recurrir al respaldo almacenado en la nube.

La disponibilidad sigue siendo gradual. La función fue detectada en la beta 26.45.10.71 para iOS distribuida mediante TestFlight, aunque no todas las cuentas que instalen una versión compatible verán la opción de inmediato. WhatsApp no ha comunicado una fecha para su llegada general a todos los iPhone.