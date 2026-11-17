Los procesadores móviles priorizan el ahorro de batería por encima de la velocidad al procesar sitios web diseñados para computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Navegar desde el celular debería ser instantáneo, pero en la práctica muchas páginas tardan en cargar, las imágenes aparecen a destiempo y los textos saltan en la pantalla mientras uno intenta leer. Activar el modo ultra rápido de Google Chrome permite revertir buena parte de ese problema con ajustes que casi nadie conoce.

El fenómeno no depende solo de la potencia del teléfono. Los procesadores móviles priorizan el ahorro de batería por encima de la velocidad, lo que limita su capacidad para ejecutar scripts pesados y renderizar sitios diseñados originalmente para computadoras de escritorio.

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Cómo activar la precarga de páginas en Chrome

Google Chrome permite habilitar una función de “carga previa” que descarga de forma automática los contenidos de las páginas visitadas con frecuencia, antes de que el usuario ingrese a ellas, siempre que exista una conexión Wi-Fi disponible.

En dispositivos Android, el proceso se replica dentro de Configuración, en las “Opciones Avanzadas” de la sección Privacidad, bajo el nombre “Utilizar un servicio de predicciones para que las páginas se carguen más rápido”.

La activación de la precarga de páginas web requiere ajustar las opciones de privacidad y ancho de banda en Android e iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En equipos con sistema operativo de Apple, el recorrido cambia levemente: hay que abrir Chrome, ingresar a Ajustes y Configuración, y dentro del apartado “Ancho de banda”, en “Opciones avanzadas”, activar “Precargar páginas web”.

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Con esta configuración activa, Chrome descarga contenidos en segundo plano únicamente cuando detecta una red Wi-Fi y mientras el usuario no esté utilizando todo el ancho de banda disponible, para evitar consumos de datos innecesarios.

Otros ajustes y hábitos para mantener la velocidad

Quienes buscan un paso adicional pueden escribir chrome://flags en la barra de direcciones de navegadores basados en Chromium, como Google Chrome o Microsoft Edge, tanto en Android como en iOS. Allí es posible habilitar funciones como la aceleración por GPU o el protocolo QUIC experimental, que permiten que el procesador gráfico del teléfono ayude a renderizar las páginas con mayor fluidez.

Instalar un bloqueador de publicidad y rastreadores también resulta determinante, este tipo de herramientas puede reducir el consumo de datos hasta en un 50%, al evitar la descarga de scripts de seguimiento y telemetría que sobrecargan el procesador.

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El bloqueo de anuncios y rastreadores reduce el consumo de datos móviles hasta en un 50% al evitar scripts de telemetría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el sistema y el navegador actualizados también mejora el rendimiento, dado que cada actualización incluye optimizaciones en motores de JavaScript como V8, usado por Chrome, que agilizan la ejecución de código sin exigir más batería.

Por último, se recomienda desactivar la sincronización constante de historiales y contraseñas en redes móviles inestables, así como cerrar las pestañas acumuladas, ya que cada una consume memoria RAM y procesos en segundo plano que ralentizan el funcionamiento general del teléfono.

Cómo Google mide el rendimiento de las páginas web

Para medir ese rendimiento, Google desarrolló un estándar llamado Web Vitals, que evalúa la experiencia real del usuario a través de tres indicadores.

El LCP (Largest Contentful Paint) mide cuánto tarda en aparecer el elemento visual más grande de la pantalla, algo que se deteriora cuando las imágenes no están comprimidas en formatos modernos como WebP o AVIF.

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La acumulación de pestañas abiertas consume memoria RAM del teléfono y ralentiza el funcionamiento general del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INP (Interaction to Next Paint) evalúa la rapidez de respuesta ante un toque en la pantalla. Cuando una página ejecuta demasiado código en segundo plano, el procesador del teléfono bloquea esa reacción.

El tercer indicador, el CLS (Cumulative Layout Shift), mide la estabilidad visual: ocurre cuando el usuario intenta tocar un enlace y la página se mueve de golpe, lo que suele terminar en un clic accidental sobre un anuncio. Este problema se agrava en pantallas táctiles pequeñas, donde no se reservan los espacios para imágenes o publicidades antes de que carguen.

Las páginas web cargan más lento en el celular porque los procesadores móviles priorizan ahorrar batería antes que velocidad, y porque muchos sitios se diseñan pensando en computadoras, con scripts e imágenes sin optimizar que saturan la red y bloquean el procesamiento del teléfono.

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