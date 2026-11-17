La última fecha FIFA del año enfrenta a dos equipos en plena reconstrucción. Scaloni probará juveniles y Bryan Ruiz debuta como técnico en propiedad de la Tricolor costarricense. (AFA)

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Argentina vs. Costa Rica concentrará este martes 17 de noviembre de 2027, búsquedas de enlaces gratuitos en Xuper TV, Roja Directa y Fútbol Libre, pero esos accesos pueden exponer teléfonos, computadores y otros equipos a aplicaciones fraudulentas, robo de contraseñas y programas maliciosos. El amistoso se jugará a las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La selección argentina cerrará su calendario de 2026 ante Costa Rica después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. El partido tendrá transmisión por TyC Sports, aunque la expectativa por seguirlo sin pagar suele dirigir a parte de los usuarios hacia webs que modifican sus dominios, imitan servicios conocidos o exigen instalar archivos antes de mostrar un supuesto reproductor.

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El Dibu Martínez podría volver a la titular de la 'scaloneta' para el último partido amistoso del 2026 - REUTERS/Rodrigo Valle/File Photo

El partido se jugará a las 20:00 en Córdoba

La Albiceleste buscará despedir el año con una victoria ante su público, antes de volver a competir en marzo de 2027. Argentina llega tras caer ante Uruguay, mientras que Costa Rica perdió frente a Ecuador en el inicio de la ventana de noviembre. El árbitro del encuentro será Bruno Arleu.

La probable alineación argentina incluye a Dibu Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni; Julián Álvarez.

Costa Rica podría formar con Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. El técnico será Bryan Ruiz.

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Los enlaces ilegales pueden llevar a descargas fraudulentas

Las búsquedas para ver Argentina vs. Costa Rica online suelen derivar en portales que prometen una transmisión inmediata. Algunas de esas páginas solicitan instalar una APK, descargar un supuesto reproductor o añadir extensiones al navegador con la excusa de desbloquear el partido, eliminar anuncios o mejorar la imagen.

Una APK falsa puede robar contraseñas y códigos bancarios - (Foto: XUPER TV)

Una plataforma destinada a reproducir fútbol no necesita permisos para acceder a contactos, mensajes, cámara, ubicación ni funciones de accesibilidad. Si una aplicación vinculada con Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja o Xuper TV pide ese tipo de autorizaciones, puede incorporar funciones ajenas a la transmisión.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que muchas aplicaciones maliciosas circulan mediante enlaces directos, repositorios externos y sitios sin controles verificables. Las APK descargadas fuera de las tiendas oficiales pueden ser copias alteradas, programas falsos o archivos con herramientas ocultas.

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Los permisos de accesibilidad pueden comprometer el dispositivo

Los permisos de accesibilidad requieren especial atención porque permiten observar lo que aparece en pantalla e interactuar con otras aplicaciones. Un servicio de vídeo no necesita esas capacidades para reproducir un partido.

También resulta prudente evitar extensiones que prometen acceso a contenidos bloqueados. Algunas pueden registrar la navegación, insertar publicidad o redirigir a páginas diseñadas para capturar datos personales.

Complementos que prometen desbloquear la emisión pueden registrar la navegación, modificar páginas visitadas, insertar anuncios y conducir a formularios diseñados para recopilar información personal

El problema puede continuar después del pitazo final. Una aplicación instalada desde una fuente desconocida puede mantenerse activa en segundo plano, cambiar configuraciones, abrir ventanas emergentes o llevar al usuario a otros sitios sin que lo advierta.

Entre las señales de alerta figuran anuncios persistentes, aplicaciones desconocidas, cambios en la pantalla de inicio, mayor consumo de batería y un descenso en el rendimiento del teléfono o computador. Que una transmisión funcione no significa que el equipo esté protegido.

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Una APK fraudulenta puede robar claves y códigos bancarios

Un archivo malicioso puede incorporar un keylogger, un programa que registra las pulsaciones realizadas en el teclado o en la pantalla. Si después se accede al correo electrónico, las redes sociales o la banca digital, contraseñas y credenciales pueden quedar expuestas.

El riesgo aumenta si la aplicación obtiene permiso para leer mensajes SMS. Muchas entidades bancarias envían por esa vía códigos de un solo uso para validar transferencias, recuperar claves o confirmar accesos.

También existe la amenaza del ransomware, un software que cifra fotografías, documentos y otros archivos para exigir un pago. No hay garantía de recuperar la información aunque se entregue dinero.

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Tabletas, TV Box y computadores conectados a la misma red doméstica también pueden quedar expuestos. Revisar el origen de cada aplicación y evitar descargas externas reduce riesgos que pueden persistir mucho después de Argentina vs. Costa Rica.