Mercedes Benz anuncia que tendrá un nuevo sistema asistido para la conducción y busca hacerle competencia a Tesla. (Tesla - Mercedes Benz)

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Mercedes-Benz anunció dos funciones que ayudarán a sus vehículos a desplazarse por autopistas y rutas urbanas. La tecnología permitirá conducir con las manos fuera del volante en determinadas carreteras y asistir al conductor durante trayectos de punto a punto. La compañía planea desplegarla en Estados Unidos y Alemania entre finales de 2026 y 2027.

La automotriz alemana presentó una nueva generación de sistemas de asistencia bajo la marca MB.DRIVE. Su propuesta incluye Hands-free Assist, para circular por autopistas con las manos fuera del volante bajo ciertas condiciones, y MB.DRIVE ASSIST PRO, que apoyará al conductor a lo largo de una ruta, incluso en zonas urbanas con tráfico denso.

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Mercedes busca competir con tecnologías como Full Self-Driving (FSD) de Tesla, pero sus funciones no convierten al auto en un vehículo autónomo. La empresa subraya que el conductor sigue siendo responsable de manejar, debe vigilar el tráfico y estar preparado para tomar el control en cualquier momento.

Mercedes Benz busca competir en la conducción asistida para Estados Unidos y Alemania. REUTERS/Go Nakamura

Asistencia para autopistas y recorridos urbanos

Hands-free Assist permitirá retirar las manos del volante en autopistas compatibles, cuando las condiciones de operación lo permitan. El sistema está diseñado para funcionar a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. También se complementará con Proactive Lane Change Assist, una función que puede iniciar cambios de carril para adelantar a un vehículo más lento o seguir la ruta indicada por la navegación.

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Aunque las manos puedan separarse del volante en esos tramos, Mercedes mantiene la supervisión humana como requisito. El conductor debe prestar atención a la vía y responder si el sistema se lo pide o si surge una situación que requiera intervención. La compañía anunció que estas funciones llegarán a Alemania antes de que termine 2026; su despliegue en Estados Unidos está previsto para 2027.

La función urbana MB.DRIVE ASSIST PRO ofrecerá asistencia desde el punto de partida hasta el destino ingresado en el navegador. Puede ayudar al auto a cambiar de carril, incorporarse al carril correcto, girar en intersecciones y detenerse o avanzar ante los semáforos. También apoya al conductor cuando el recorrido sale de una autopista y continúa por calles urbanas.

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El asistente de conducción de Mercedes Benz funcionará en autopistas y zonas urbanas. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Para operar, el sistema combina 27 componentes de percepción: 10 cámaras, cinco radares y 12 sensores ultrasónicos. La información se procesa en una computadora con una capacidad de hasta 254 billones de operaciones por segundo (TOPS). Mercedes indica que la plataforma MB.OS sirve de base para integrar las funciones de asistencia y actualizar el software de los vehículos.

Cuándo llegará y qué modelos podrán usarlo

La empresa prevé ofrecer MB.DRIVE ASSIST PRO en Alemania y Estados Unidos durante la primera mitad de 2027. Antes, desde diciembre de 2026, algunos clientes seleccionados en California, Stuttgart y Múnich podrán probar las funciones mediante un programa de acceso anticipado. Mercedes recopilará comentarios antes de ampliar su disponibilidad.

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La compatibilidad dependerá del modelo y del mercado. La compañía adelantó que las funciones se incorporarán gradualmente a su gama de autos de pasajeros y vans, y que algunos propietarios de vehículos elegibles podrán agregarlas después mediante una actualización remota. Mercedes aún no anunció los precios ni el listado completo de modelos compatibles; señaló que informará esos detalles antes de cada lanzamiento.

Mercedes Benz deja en claro que su sistema es de conducción asistida y no de conducción autónoma. REUTERS/Stephane Mahe

La información inicial de Mezha sobre la competencia con Tesla también menciona modelos como CLA, GLC, GLE, GLS y Clase S, aunque la comunicación oficial de Mercedes no confirma que todos estén habilitados desde el comienzo.

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Una apuesta por la asistencia, no por la autonomía total

El lanzamiento ocurre mientras Mercedes concentra sus esfuerzos en sistemas de nivel 2, que requieren supervisión constante del conductor. La compañía suspendió el desarrollo de Drive Pilot, su tecnología de nivel 3, que bajo ciertas condiciones permitía dejar de vigilar la carretera en algunos tramos de autopista.

Ese cambio refleja una apuesta por funciones que pueden desplegarse en más vehículos y que enfrentan menos barreras regulatorias. Para los conductores, la diferencia práctica será contar con más ayuda para tareas como mantener el recorrido, cambiar de carril o avanzar por la ciudad, sin ceder la responsabilidad de conducir.

Mercedes no es la única fabricante que desarrolla alternativas a Tesla: BMW también trabaja en sistemas de asistencia comparables. La competencia se centrará en ampliar lo que el auto puede hacer y, a la vez, mantener claro cuándo debe intervenir la persona al volante.

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