La Hermana Verónica cuestionó el lugar de las mujeres en la Iglesia: “¿Son los hombres más santos que las mujeres? No”

La religiosa cuestionó la exclusión femenina de los espacios de decisión de la Iglesia y sostuvo que los varones no tienen más conocimientos ni inteligencia (Video: Sábados con Jey/ El Nueve)

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Luego de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Hermana Verónica, o Hermana Verito, una religiosa católica que ganó gran popularidad por su programa de cocina en El Gourmet como por su presencia en las redes sociales, dejó una definición sobre la participación femenina en la estructura católica. En diálogo con Jey Mammon en Sábados con Jey (El Nueve), cuestionó los motivos por los que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio ni celebrar misa.

El pontífice estuvo en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y ella fue una de las tantas religiosas que se acercó para verlo en persona al sumo pontífice.

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La Hermana Verónica conduce su programa de cocina en El Gourmet

La conversación partió de una pregunta del conductor sobre la escasa visibilidad de monjas en las actividades de la Iglesia. La religiosa respondió que había “un montón de monjas” presentes en las misas que dio el Papa, aunque señaló que el reconocimiento de las mujeres dentro de la institución todavía requiere cambios.

“La mujer, la Iglesia… tenemos que tener paciencia, Jey. Vamos a esperar unos cuarenta años”, expresó con ironía. Luego agregó: “Cuando yo me muera, ahí vamos a empezar tal vez, espero”. Ante la intervención del conductor, quien sugirió la posibilidad de que hubiera mujeres en espacios de mayor jerarquía, la Hermana Verónica fue directa: “Las mujeres van a estar en el altar, van a ser obispos”.

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Pese a su posición sobre la igualdad de oportunidades, la entrevistada aclaró que no aspira a ocupar el rol de sacerdote. “No, yo no quiero ser sacerdote, sacerdotisa, no me interesa. No es mi vocación, para nada”, sostuvo. La monja explicó que su camino está vinculado con la educación y la tarea social: “A mí me encanta el aula, me encanta la misión, me encantan los pobres. Esa es mi vida”.

En la misma entrevista, consideró que muchas mujeres podrían ocupar espacios que aún les están vedados dentro de la Iglesia. “¿Un hombre es más inteligente, más capaz, más santo? Los amo a los hombres, no tengo nada contra ellos, pero Jesús, hace dos mil años, ya tenía mujeres entre sus discípulos”, afirmó. “No encuentro fundamentos para pensar que una mujer sea menos capaz dentro de la Iglesia”, agregó.

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La parte más contundente de la charla con Mammon llegó cuando él le preguntó si le gustaría dar misa. La Hermana Verónica puso en duda las razones para mantener la exclusividad masculina en el sacerdocio. “¿Son los hombres más santos que las mujeres? No. ¿Saben más que nosotras? No. ¿Estudian más? No. ¿Son más inteligentes? No”, enumeró.

La religiosa cerró su argumento con una pregunta: “Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Una cuestión de genitalidad?”. Y, tras insistir sobre la posibilidad de que las mujeres celebren, planteó: “¿Por qué nosotros no podríamos celebrar una misa?”.

La Hermana Verónica, también conocida como Verito, es Verónica Evangelina Prieto y pertenece a la orden de las Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing. Ganó visibilidad también por sus intervenciones públicas sobre religión, educación, celibato y vida cotidiana. En una entrevista con Infobae, contó que tuvo tres novios antes de ingresar a la vida religiosa y explicó que su vocación surgió a partir de un llamado personal.

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En ese perfil relató aspectos de una vida que suele quedar fuera de los estereotipos sobre las monjas: escucha rock, conversa sobre sexualidad con sus alumnos y mantiene una mirada cercana sobre las experiencias cotidianas de quienes la rodean. Su actividad religiosa combina la formación en el aula con tareas de misión y acompañamiento comunitario.

También explicó que su opción por la vida consagrada no supone que todos deban elegir el mismo camino. “Dios nos llama a todos. A mí me llamó para ser hermana. A vos, para formar una familia. Cada uno tiene un camino distinto”, sostuvo en aquella charla. También relató que comparte actividades con los sacerdotes de una parroquia cercana y que mantiene con ellos un vínculo cotidiano.

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