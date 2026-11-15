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La lupa sobre el penal a favor de Godoy Cruz que abrió la final por el ascenso: la interpretación del árbitro y las cámaras del VAR

El Tomba se impuso 3-1 sobre Tristán Suárez en la definición de la Primera Nacional y abrió el marcador a los 11 minutos después de que Nicolás Ramírez marcara infracción dentro del área

Áxel Rodríguez cayó dentro del área y el árbitro marcó infracción
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Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez por 3-1 y logró el ascenso a la Primera División un año después de haber descendido. El equipo mendocino se impuso en la final de la Primera Nacional disputada en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba luego de abrir el marcador a los 11 minutos desde el punto de penal.

La jugada que quedó en el centro de los reflectores sucedió a los nueve minutos. En un tiro libre a favor del Tomba, Axel Rodríguez cayó dentro del área y Nicolás Ramírez sancionó infracción de inmediato. La ausencia de una imagen concluyente a partir de las cámaras de la transmisión de LPF Play no permite desautorizar al árbitro.

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Existe un aspecto fundamental que merece destacarse en el análisis del penal sancionado por Nicolás Ramírez. Las imágenes televisivas disponibles no ofrecen una perspectiva suficientemente concluyente para establecer la verdadera intensidad del empujón y determinar, con certeza, si la acción constituye o no una infracción.

Los diferentes ángulos de cámara y las velocidades de reproducción permiten observar determinados movimientos y contactos, pero no necesariamente reproducen la fuerza aplicada, la resistencia del adversario ni el efecto real que provoca el empujón durante la disputa.

Esta limitación resulta determinante. Si las cámaras no permiten establecer con claridad la intensidad y las características del empujón, tampoco proporcionan fundamentos suficientes para afirmar categóricamente que el árbitro acertó o se equivocó al sancionar el penal. En este contexto adquiere especial importancia el posicionamiento de Nicolás Ramírez.

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El árbitro se encontraba correctamente ubicado, con una visión directa de la acción y una perspectiva que le permitió interpretar la naturaleza del contacto, la fuerza ejercida y su incidencia sobre el adversario. Desde esa percepción inmediata el árbitro consideró que existió un empujón sancionable conforme a la Regla 12 y determinó la ejecución de un tiro penal.

Su decisión constituye, por lo tanto, una interpretación técnica adoptada desde el terreno de juego, que no puede ser descalificada simplemente por una apreciación televisiva diferente. Esto no significa que el árbitro sea infalible ni que su percepción tenga siempre mayor precisión que una cámara. Significa que, cuando las imágenes no permiten demostrar un error claro y manifiesto, la interpretación del árbitro debe prevalecer.

La tecnología ha ampliado extraordinariamente las posibilidades de observación, pero no ha eliminado las dificultades interpretativas de las acciones físicas. Una cámara puede mostrar el contacto, pero no siempre permite establecer la fuerza real ejercida ni sus consecuencias sobre el movimiento del adversario.

Por eso, cuando las imágenes carecen de la claridad necesaria (tal como es el caso) para valorar una acción, el VAR no debe sustituir la percepción directa del árbitro por una interpretación igualmente discutible. La ausencia de evidencia audiovisual concluyente no demuestra que la infracción existió, pero tampoco demuestra que no existió. Hernán Mastrángelo, a cargo de la tecnología, no convocó a revisar.

El Tomba se impuso 3-1 sobre el Lechero para regresar a la máxima categoría del fútbol argentino

Finalmente, Esteban Burgos convirtió el 1-0 desde los 12 pasos. El conjunto dirigido por Pablo de Muner amplió la diferencia con un cabezazo de Axel Rodríguez. Tristán Suárez logró recortar distancias después de varias aproximaciones: Marcos Enrique conectó un potente remate de primera desde afuera del área y marcó el 2-1 antes del descanso.

La tensión condicionó el complemento. Tristán Suárez buscó el empate, mientras Godoy Cruz intentó administrar la ventaja y aprovechar los espacios en ataque. El tercer gol llegó a los 22 minutos de la segunda parte. Martín Pino quedó mano a mano con el arquero rival y definió para establecer el resultado definitivo.

La situación del equipo dirigido por José María Martínez se agravó media hora después, cuando Sebastián Ramírez sufrió una lesión y debió dejar el campo pese a que su equipo ya no tenía cambios disponibles. Poco más tarde, Agustín Baldi fue expulsado por doble amarilla y Tristán Suárez terminó con dos futbolistas menos. Godoy Cruz controló el partido en el tramo final y aseguró su vuelta a Primera.

Godoy Cruz regresó a la Primera División del fútbol argentino. En 2025 descendió después de 17 años consecutivos en la máxima categoría y, un año después, se impuso en la definición para recuperar su lugar (@clubgodoycruzoficial)
Godoy Cruz regresó a la Primera División del fútbol argentino. En 2025 descendió después de 17 años consecutivos en la máxima categoría y, un año después, se impuso en la definición para recuperar su lugar (@clubgodoycruzoficial)

El regreso se selló tras una remontada en los últimos meses de la fase regular. Godoy Cruz llegó a la definición luego de vencer 2-1 a Almirante Brown en la última fecha y superar a Ferro en la cima de la tabla, con 66 puntos. El club había tenido una primera experiencia breve en la categoría entre 2006 y 2007, antes de permanecer 17 años consecutivos en la elite entre 2008 y 2025.

La mejor campaña de Godoy Cruz en Primera fue en la temporada 2017/2018, cuando terminó subcampeón de la Superliga con 56 puntos, dos menos que Boca Juniors. Con Santiago Morro García como una de sus principales figuras goleadoras, también volvió a disputar la Copa Libertadores, torneo en el que había debutado en 2011 tras finalizar tercero en el Clausura 2010.

Tristán Suárez, que buscaba jugar por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino, tendrá otra oportunidad mediante el reducido. El conjunto de Ezeiza ingresará en la segunda ronda, a la que ya accedieron Atlanta, Ciudad de Bolívar, Colón de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón. Las últimas series son Ferro frente a Gimnasia y Tiro de Salta y el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, que fue suspendido cerca del final luego de que un proyectil impactara contra el arquero visitante.

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