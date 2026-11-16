Guatemala

El Festival de las Flores que transformó Antigua Guatemala con más de 60 fachadas llenas de color

La décima edición reunió a miles de turistas entre instalaciones artísticas, jardines y actividades culturales, mientras el lema “Ciudad floreciente” recuperó el origen de una cita que ya alcanzó gran parte del municipio

La Municipalidad de Antigua Guatemala calculó la llegada de alrededor de 150 mil visitantes durante el fin de semana.
La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente. (Municipalidad de Antigua Guatemala)
Guardar

La Ciudad Colonial de Antigua Guatemala se llenó de color y alegría con la décima edición del Festival de las Flores, una cita que reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Bajo el lema “Ciudad floreciente”, el evento extendió sus intervenciones artísticas por calles, fachadas, fuentes y espacios públicos del municipio.

PUBLICIDAD

La afluencia de turistas comenzó desde las primeras horas de la jornada. Familias, grupos de amigos y creadores de contenido recorrieron las calles empedradas para fotografiar los arreglos florales, las instalaciones monumentales y las decoraciones instaladas en distintos puntos de Antigua Guatemala.

Más de 60 fachadas forman parte del recorrido floral

La organizadora Andrea Contreras señaló que el festival nació en la Calle del Arco y que, diez ediciones después, alcanza gran parte de la ciudad colonial.

La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente.
El encuentro convocó a concursos de arte monumental, balcones y bicicletas, además de intervenciones en la Fuente de las Sirenas. (Festival de las Flores)

Nos llena mucho de orgullo que las flores nos unan como país”, afirmó al referirse al crecimiento de la actividad y a su presencia en otros municipios, como Flores, en el departamento de Petén.

PUBLICIDAD

Contreras explicó que la propuesta de este año busca retomar el origen del proyecto. El lema “Ciudad floreciente” alude a la expansión que tuvo el encuentro desde su primera edición y a la participación de vecinos, comercios, artistas y patrocinadores.

La programación incluye más de 60 fachadas inscritas, además de jardines conmemorativos y obras de arte floral de gran formato.

Entre las instalaciones que concentraron la atención de los visitantes figura una escultura de caballo elaborada con flores, ubicada frente al Palacio Municipal. La pieza se convirtió en uno de los puntos con mayor presencia de personas, que hicieron fila para tomarse fotografías en el parque central.

La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente.
Una escultura floral con forma de caballo frente al Palacio Municipal concentró la atención de los visitantes en el parque central. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

Concursos, jardines y arte monumental en distintos espacios

El Festival de las Flores incluye concursos en las categorías de Barrio con Mejor Actitud, Decoración de Fachadas, Balcones, Bicicletas y Arte Floral Monumental. También hay intervenciones en fuentes de la ciudad, entre ellas la Fuente de las Sirenas y la Fuente de las Delicias.

Los jardines y montajes florales estuvo abierto al público hasta este domingo 15 de noviembre en Paseo Antigua.

La programación central contempló actividades artísticas, musicales y espacios de convivencia, mientras que el desfile de carros florales “Inicia la Primavera” abrió los festejos el 13 de noviembre.

La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente.
La Municipalidad de Antigua Guatemala calculó la llegada de alrededor de 150 mil visitantes durante el fin de semana. (Festival de las Flores)

La organización informó que el 100% de lo recaudado en las actividades oficiales será destinado a la Fundación Margarita Tejada.

Contreras definió el festival como una iniciativa que permite mostrar expresiones culturales y artísticas de Guatemala. “Es una actividad bastante sana, que da a conocer lo mejor de Guatemala”, sostuvo.

Autoridades prevén la llegada de 150 mil visitantes

La Municipalidad de Antigua Guatemala calcula que el festival recibirá alrededor de 150 mil personas durante el fin de semana. Para atender la movilidad, la Policía Municipal de Tránsito dispuso 220 agentes, mientras que la Policía Nacional Civil desplegó 250 efectivos en accesos, puestos de control y recorridos preventivos.

La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente.
El recorrido del evento incluyó más de 60 fachadas inscritas y jardines conmemorativos en el casco urbano. (Festival de las Flores)

Los Bomberos Municipales activaron un plan de atención a visitantes. Las autoridades recomendaron revisar los mapas oficiales con rutas de ingreso, salida y evacuación, así como utilizar los parqueos habilitados en los accesos al casco urbano.

La agenda cultural incluyó además la procesión de San Bartolo, que salió de la Catedral de Antigua Guatemala con destino a la Escuela de Cristo. La combinación de actividades religiosas, artísticas y turísticas elevó la circulación de personas en el centro histórico durante la décima edición del festival.

Temas Relacionados

GuatemalaFestival de las FloresAntigua GuatemalaCiudad ColonialFestivalesFloresArte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala refuerza la seguridad portuaria con un convenio contra el crimen organizado transnacional

El Ministerio de Gobernación y la Comisión Portuaria Nacional coordinarán datos, asistencia y mecanismos tecnológicos para identificar riesgos en terminales y proteger el flujo comercial legítimo del país frente a ilícitos transfronterizos

Guatemala refuerza la seguridad portuaria con un convenio contra el crimen organizado transnacional

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

El encuentro binacional revisó acciones sobre salud, prevención del delito y derechos de quienes cruzan la frontera, mientras la funcionaria solicitó un plan con metas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

El Camino del Tiempo: una nueva forma de hacer turismo en Guatemala que conectará tres municipios de Quiché con 14 kilómetros de senderos culturales

La iniciativa comunitaria, acompañada por el INGUAT, prevé integrar mercados, sitios arqueológicos, talleres artesanales y espacios ceremoniales para atraer visitantes y generar empleo entre las poblaciones maya k’iche’ de la región

El Camino del Tiempo: una nueva forma de hacer turismo en Guatemala que conectará tres municipios de Quiché con 14 kilómetros de senderos culturales

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

La combinación de descensos térmicos, niebla y agua limitada puede dañar maíz, frijol, hortalizas, café y cardamomo, sobre todo en semilleros, siembras recientes y plantaciones en sus primeras etapas de crecimiento

El Ministerio de Agricultura de Guatemala mantiene bajo vigilancia a 90 municipios por el frío nocturno y la baja humedad del suelo

El Gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal para reforzar la seguridad

La disposición, vigente desde este 14 de noviembre de 2026, busca proteger a los habitantes y preservar el orden público en los dos departamentos, según argumentó el Ejecutivo al anunciarla oficialmente

El Gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal para reforzar la seguridad

TECNO

El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año

El creador de Claude Code prevé que los empleos de ingeniero de software empiecen a desaparecer este año

El secretario del Tesoro de Estados Unidos dio 10 días a Nvidia para explicar ventas de chips a China

GTA 6 introducirá mecánicas opcionales para fomentar la empatía sin renunciar al caos criminal

Cómo solucionar los fallos de conexión en los auriculares inalámbricos paso a paso

Así logró SpaceX atrapar su cohete Starship en el aire con los brazos mecánicos de su torre

ENTRETENIMIENTO

Así es la cárcel donde Russell Brand cumplirá su condena de 10 años

Así es la cárcel donde Russell Brand cumplirá su condena de 10 años

Se revela la causa de muerte de C.W. Morgan, actor que interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

Bahamas, el refugio que Johnny Depp convirtió en un lugar de anonimato, arte y distancia de Hollywood

La esposa de Russell Brand rompe el silencio tras la condena de 10 años de prisión del actor: “Confíamos en Dios”

MUNDO

Un gas ayuda a mantener las conexiones neuronales de los pulpos y desafía lo que se sabía sobre la memoria

Un gas ayuda a mantener las conexiones neuronales de los pulpos y desafía lo que se sabía sobre la memoria

Eisenkot rechazó que Netanyahu siga al frente del gobierno de Israel: “Bajo ninguna circunstancia”

India: un mono atacó a una mujer en un complejo residencial y las cámaras de seguridad registraron el episodio

Los hutíes reivindicaron un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto y el centro financiero de Riad

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel