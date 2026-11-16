El Festival de las Flores que transformó Antigua Guatemala con más de 60 fachadas llenas de color

La décima edición del Festival de las Flores reunió a miles de personas en Antigua Guatemala bajo el lema Ciudad floreciente. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

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La Ciudad Colonial de Antigua Guatemala se llenó de color y alegría con la décima edición del Festival de las Flores, una cita que reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

Bajo el lema “Ciudad floreciente”, el evento extendió sus intervenciones artísticas por calles, fachadas, fuentes y espacios públicos del municipio.

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La afluencia de turistas comenzó desde las primeras horas de la jornada. Familias, grupos de amigos y creadores de contenido recorrieron las calles empedradas para fotografiar los arreglos florales, las instalaciones monumentales y las decoraciones instaladas en distintos puntos de Antigua Guatemala.

Más de 60 fachadas forman parte del recorrido floral

La organizadora Andrea Contreras señaló que el festival nació en la Calle del Arco y que, diez ediciones después, alcanza gran parte de la ciudad colonial.

El encuentro convocó a concursos de arte monumental, balcones y bicicletas, además de intervenciones en la Fuente de las Sirenas. (Festival de las Flores)

“Nos llena mucho de orgullo que las flores nos unan como país”, afirmó al referirse al crecimiento de la actividad y a su presencia en otros municipios, como Flores, en el departamento de Petén.

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Contreras explicó que la propuesta de este año busca retomar el origen del proyecto. El lema “Ciudad floreciente” alude a la expansión que tuvo el encuentro desde su primera edición y a la participación de vecinos, comercios, artistas y patrocinadores.

La programación incluye más de 60 fachadas inscritas, además de jardines conmemorativos y obras de arte floral de gran formato.

Entre las instalaciones que concentraron la atención de los visitantes figura una escultura de caballo elaborada con flores, ubicada frente al Palacio Municipal. La pieza se convirtió en uno de los puntos con mayor presencia de personas, que hicieron fila para tomarse fotografías en el parque central.

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Una escultura floral con forma de caballo frente al Palacio Municipal concentró la atención de los visitantes en el parque central. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

Concursos, jardines y arte monumental en distintos espacios

El Festival de las Flores incluye concursos en las categorías de Barrio con Mejor Actitud, Decoración de Fachadas, Balcones, Bicicletas y Arte Floral Monumental. También hay intervenciones en fuentes de la ciudad, entre ellas la Fuente de las Sirenas y la Fuente de las Delicias.

Los jardines y montajes florales estuvo abierto al público hasta este domingo 15 de noviembre en Paseo Antigua.

La programación central contempló actividades artísticas, musicales y espacios de convivencia, mientras que el desfile de carros florales “Inicia la Primavera” abrió los festejos el 13 de noviembre.

La Municipalidad de Antigua Guatemala calculó la llegada de alrededor de 150 mil visitantes durante el fin de semana. (Festival de las Flores)

La organización informó que el 100% de lo recaudado en las actividades oficiales será destinado a la Fundación Margarita Tejada.

Contreras definió el festival como una iniciativa que permite mostrar expresiones culturales y artísticas de Guatemala. “Es una actividad bastante sana, que da a conocer lo mejor de Guatemala”, sostuvo.

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Autoridades prevén la llegada de 150 mil visitantes

La Municipalidad de Antigua Guatemala calcula que el festival recibirá alrededor de 150 mil personas durante el fin de semana. Para atender la movilidad, la Policía Municipal de Tránsito dispuso 220 agentes, mientras que la Policía Nacional Civil desplegó 250 efectivos en accesos, puestos de control y recorridos preventivos.

El recorrido del evento incluyó más de 60 fachadas inscritas y jardines conmemorativos en el casco urbano. (Festival de las Flores)

Los Bomberos Municipales activaron un plan de atención a visitantes. Las autoridades recomendaron revisar los mapas oficiales con rutas de ingreso, salida y evacuación, así como utilizar los parqueos habilitados en los accesos al casco urbano.

La agenda cultural incluyó además la procesión de San Bartolo, que salió de la Catedral de Antigua Guatemala con destino a la Escuela de Cristo. La combinación de actividades religiosas, artísticas y turísticas elevó la circulación de personas en el centro histórico durante la décima edición del festival.

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