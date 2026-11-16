Honduras busca proteger sus exportaciones de café ante las nuevas reglas ambientales europeas

La normativa europea libre de deforestación entrará en vigor para medianos y grandes operadores el 30 de diciembre de 2026.

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Uno de los principales retos para los productores hondureños será adaptarse a las disposiciones europeas relacionadas con la trazabilidad de los productos agrícolas y la prevención de la deforestación.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) trabaja en un proceso de georreferenciación que abarcará aproximadamente 400 mil manzanas de terrenos dedicados al cultivo de café en el territorio nacional.

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Para desarrollar esta labor, la institución suscribió acuerdos de cooperación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).

El objetivo es identificar geográficamente las fincas y construir una base de datos que permita documentar el origen de la producción que se comercializa en los mercados internacionales.

Este proceso está directamente vinculado al peso que tiene Europa para el comercio exterior del café hondureño. Según Ordóñez, más del 50% de las exportaciones nacionales de este producto tienen como destino la Unión Europea.

A partir de 2027, los exportadores deberán cumplir con las disposiciones europeas de trazabilidad y demostrar que los productos comercializados no proceden de terrenos asociados a procesos de deforestación posteriores a la fecha de corte establecida por la normativa.

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La regulación europea sobre productos libres de deforestación, conocida como EUDR, incluye el café entre las materias primas sujetas a controles. Entre sus requisitos figuran la geolocalización de las parcelas de producción y la presentación de información que permita comprobar el cumplimiento de las disposiciones ambientales.

Esto significa que la ubicación de las fincas dejará de ser únicamente un dato de referencia agrícola y pasará a formar parte de la documentación necesaria para respaldar las operaciones comerciales con compradores europeos.

La aplicación de estas disposiciones tiene fechas diferenciadas: para operadores medianos y grandes comenzará el 30 de diciembre de 2026, mientras que para microempresas y pequeñas empresas será el 30 de junio de 2027.

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Esto coloca a los exportadores hondureños ante la necesidad de acelerar la recopilación de información geográfica y documental para evitar dificultades en sus operaciones comerciales con Europa.

La georreferenciación también podría convertirse en una herramienta para identificar las zonas productoras, mejorar el registro de las fincas y facilitar el seguimiento del café desde su origen hasta su comercialización.

Honduras y su investigación cafetalera

Otro de los componentes de la estrategia anunciada por la SAG está relacionado con la investigación y el desarrollo de nuevas variedades de café.

La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

La institución transfirió 100 millones de lempiras al IHCAFE, equivalentes a aproximadamente USD 3,70 millones, para fortalecer las capacidades de investigación, transferencia de tecnología y asistencia al sector productivo.

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Los recursos están destinados principalmente a impulsar el desarrollo y la liberación de variedades con mayor tolerancia a los efectos del cambio climático, sin descuidar las características genéticas y de calidad que demanda el mercado internacional.

El interés por desarrollar nuevas variedades responde a uno de los problemas que enfrenta la caficultura: la vulnerabilidad de los cultivos ante las variaciones de temperatura, las sequías y los cambios en los patrones de lluvia. Esas condiciones pueden afectar la floración, el desarrollo del fruto y los rendimientos de las plantaciones, con consecuencias directas sobre los ingresos de los productores.

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Fertilizantes a productores

La SAG coordinó, junto con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), encuentros con aproximadamente 87 empresas exportadoras para analizar los requisitos que deben cumplir antes de enviar el producto a los mercados internacionales.

Honduras completó la distribución de fertilizantes destinada a pequeños y medianos productores de café, un programa que alcanzó a 83.777 caficultores en diferentes regiones del país, con la entrega de 327.333 quintales de este insumo agrícola.

Los proyectos de investigación agrícola buscan la liberación de variedades de café tolerantes a los efectos del cambio climático. EFE/Gustavo Amador

La distribución estuvo dirigida a productores con menos de 200 quintales de producción, según explicó el subsecretario de Caficultura, José Francisco Ordóñez, quien aseguró que las fincas beneficiadas ya recibieron la fertilización correspondiente.

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El programa busca respaldar a los caficultores durante el desarrollo de sus cultivos, en un sector con un peso considerable en la economía hondureña por su generación de empleo, su aporte a la actividad agrícola y los ingresos que produce mediante las exportaciones.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el funcionario, la actividad cafetalera genera más de un millón de empleos y representa ingresos superiores a los USD 2.000 millones anuales en divisas para Honduras, equivalentes a más de 54.000 millones de lempiras, con un tipo de cambio de 27 lempiras por dólar.