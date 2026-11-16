El Salvador

En fotos: El inconfundible sabor de la gallina india conquistó a los visitantes en Caluco, El Salvador

Con peroles humeantes, música en vivo y un ambiente familiar, el distrito de Caluco celebró este domingo 15 de noviembre una edición más del tradicional Festival de la Sopa de Gallina India.

El distrito de Caluco celebró el Festival de la Sopa de Gallina India 2026 este domingo (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
El distrito de Caluco celebró el Festival de la Sopa de Gallina India 2026 este domingo (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
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El distrito de Caluco celebró el Festival de la Sopa de Gallina India 2026 este domingo 15 de noviembre, en Sonsonate, para promover los sabores locales y apoyar a los emprendedores de la zona.

La actividad comenzó a las 11:00 en el Turicentro Municipal Shutecath, ubicado en Caluco, Sonsonate Este. El programa incluyó música en vivo, entrega de premios y un concurso para determinar quién comía más gallina india asada.

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El evento contó con una dinámica de comelones de gallina asada, para demostrar quién tenía más apetito para el platillo estrella. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
El evento contó con una dinámica de comelones de gallina asada, para demostrar quién tenía más apetito para el platillo estrella. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La jornada se realizó desde las 11:00 horas en el Turicentro Municipal Shutecath, en Sonsonate Este, con actividades musicales, premiaciones y una competencia de consumo de ave asada entre asistentes locales (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La jornada se realizó desde las 11:00 horas en el Turicentro Municipal Shutecath, en Sonsonate Este, con actividades musicales, premiaciones y una competencia de consumo de ave asada entre asistentes locales (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Sonsonate fue el escenario de una celebración que mezcló sabores tradicionales, competencia y música en vivo. El Turicentro Municipal Shutecath reunió a la comunidad en torno a una receta que define la identidad del distrito. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Sonsonate fue el escenario de una celebración que mezcló sabores tradicionales, competencia y música en vivo. El Turicentro Municipal Shutecath reunió a la comunidad en torno a una receta que define la identidad del distrito. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Sonsonate fue el escenario de una celebración que mezcló sabores tradicionales, competencia y música en vivo. El Turicentro Municipal Shutecath reunió a la comunidad en torno a una receta que define la identidad del distrito. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Sonsonate fue el escenario de una celebración que mezcló sabores tradicionales, competencia y música en vivo. El Turicentro Municipal Shutecath reunió a la comunidad en torno a una receta que define la identidad del distrito. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Las sorpresas y premios alegraron a los visitantes y a las comerciantes del lugar (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Las sorpresas y premios alegraron a los visitantes y a las comerciantes del lugar (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La música y baile en vivo no faltan en los festivales salvadoreños (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La música y baile en vivo no faltan en los festivales salvadoreños (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Reunieron música, premios y un concurso de gallina india asada en Caluco (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
Reunieron música, premios y un concurso de gallina india asada en Caluco (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La sopa de gallina es un plato típico salvadoreño que si se disfruta en el distrito de Caluco, los visitantes pueden también darse un chapuzón en el río del lugar (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La sopa de gallina es un plato típico salvadoreño que si se disfruta en el distrito de Caluco, los visitantes pueden también darse un chapuzón en el río del lugar (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La gallina asada junto con la sopa es uno de los platillos estrella de los salvadoreños (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La gallina asada junto con la sopa es uno de los platillos estrella de los salvadoreños (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La localidad de Sonsonate albergó una feria dominical donde vecinos y turistas degustaron el típico caldo campesino, presenciaron espectáculos musicales y disfrutaron de competencias diseñadas para reactivar la economía de los pequeños emprendedores (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La localidad de Sonsonate albergó una feria dominical donde vecinos y turistas degustaron el típico caldo campesino, presenciaron espectáculos musicales y disfrutaron de competencias diseñadas para reactivar la economía de los pequeños emprendedores (Captura de video: Alcaldía Sonsonate Este)
La gallina asada suele acompañarse con su sopa, arroz, ensalada fresca y algunos salvadoreño también añaden frijoles, queso y aguacate al plato. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)
La gallina asada suele acompañarse con su sopa, arroz, ensalada fresca y algunos salvadoreño también añaden frijoles, queso y aguacate al plato. (Foto cortesía Turismo- Sonsonate Este)

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