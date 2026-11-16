El secretario del Tesoro de Estados Unidos dio 10 días a Nvidia para explicar ventas de chips a China

Jensen Huang renunció el jueves 12 de noviembre, tras conocerse su relación con Alice Huang. REUTERS/Dado Ruvic

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, exigió a la junta directiva de Nvidia y a sus abogados externos respuestas en un plazo de 10 días sobre el cumplimiento de los controles a la exportación de chips a China. Lo dijo en una entrevista con el programa Sunday Morning Futures, de Fox News.

Bessent también pidió que el directorio busque al próximo director ejecutivo fuera de la empresa. “Necesitan una sacudida dramática”, afirmó, y explicó que lo que ocurría dentro de la compañía lo lleva a pensar así.

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Jensen Huang renunció el jueves 12 de noviembre, tras conocerse su relación con Alice Huang, exejecutiva de la firma singapurense Megaspeed. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que ella espiaba para China. Megaspeed está bajo sospecha de desviar chips de Nvidia hacia ese país, en violación de los controles de exportación.

Bessent también pidió que el directorio busque al próximo director ejecutivo fuera de la empresa. REUTERS/Dado Ruvic

La directora financiera, Colette Kress, quedó como directora ejecutiva interina. El Financial Times informó el viernes, según Reuters, que el directorio contactó al director ejecutivo de la británica Arm, Rene Haas, como posible reemplazante de Huang.

Dudas sobre las ganancias y la cultura de la empresa

“Sigo volviendo a la cultura que había en Nvidia”, dijo Bessent. Según Axios, el funcionario afirmó que “necesitamos respuestas en los próximos 10 días” de la junta y de los abogados externos que investigan el caso.

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El secretario comparó la situación con la de un banco. “Si esto fuera un banco y no hubiera cumplido así, la Oficina del Contralor de la Moneda ya estaría adentro y muchos ejecutivos habrían sido removidos”, declaró, en referencia al organismo que supervisa a los bancos nacionales. Sugirió que otros directivos, además de Huang, deberían ser examinados.

Las acciones de Nvidia sufrieron un desplome de casi un 10% acumulado en sus primeras sesiones de pánico bursátil, con caídas iniciales de entre un 4% y un 8,8% en un solo día. REUTERS/Dado Ruvic

Bessent también puso en duda la información financiera de Nvidia. Señaló el aumento de los ingresos que la empresa atribuye a Singapur, mientras caían sus ventas a China.

CNBC recordó que Nvidia dejó de informar por separado los ingresos de Singapur en noviembre de 2025, con un método que los asigna según la sede de los clientes y no su dirección de facturación.

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Según Axios, el funcionario afirmó que era “obvio” que algunas empresas que hacen negocios con Nvidia eran fachadas de intereses chinos, y habló de una “cultura de incumplimiento” en la compañía.

Una disputa abierta con el Departamento de Comercio

Dos días antes, en el programa Squawk Box de CNBC, Bessent había dicho que varias agencias federales apoyaban desde hacía meses incluir a Megaspeed en la lista negra de exportaciones. “Pero Comercio tiene la lapicera”, afirmó, en alusión al Departamento de Comercio, que dirige Howard Lutnick.

Nvidia no fabrica físicamente sus propios chips. Es una empresa de diseño y tecnología de modelo fabless (sin fábricas propias). REUTERS/Dado Ruvic

Axios informó que Bessent confrontó a Lutnick en la Sala de Crisis de la Casa Blanca por la falta de acción contra Megaspeed. El Departamento de Comercio negó que esa discusión haya ocurrido. CNBC publicó el viernes que Cantor Fitzgerald, la firma que Lutnick dirigió y hoy encabezan sus hijos, ayudó a organizar financiamiento para socios comerciales de Nvidia.

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Cantor explicó que sus posiciones en acciones de Nvidia cayeron casi 50% en seis meses y que estaban asociadas a operaciones de clientes, no a inversiones propias. CNBC señaló que no hay pruebas de que Lutnick compartiera información sensible con sus hijos ni de que Cantor operara con ella.

Bessent dijo además que el presidente Donald Trump fijó un límite firme: no habrá ventas a China de chips más avanzados que el H200. Trump autorizó en diciembre la venta de ese modelo a clientes chinos aprobados, tras meses de gestiones de Huang, con un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense recibe 25% de lo vendido.

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Axios calculó que Nvidia perdió más de 1,2 billones de dólares en valor de mercado desde que estalló el escándalo, a fines de octubre. La empresa presentará el martes 17 de noviembre sus resultados trimestrales, los primeros desde la salida de Huang y su primera ocasión de responder públicamente a los cuestionamientos.