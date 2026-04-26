Aprende a identificar canciones creadas con IA en Spotify gracias a esta función

Spotify incorpora créditos de inteligencia artificial en canciones para detallar el uso de IA en la producción musical. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify comenzará a mostrar créditos de inteligencia artificial en algunas canciones de su catálogo. Esta función permite a los usuarios identificar cuándo y cómo intervino la IA en la creación de una pista.

La nueva función, aún en fase beta, responde al avance de la inteligencia artificial en la música, donde herramientas capaces de generar voces, instrumentación o realizar procesos de postproducción son cada vez más habituales en los estudios y flujos de trabajo de artistas y productores.

Detalles del nuevo sistema de créditos de IA en Spotify

El sistema de créditos de IA implementado por Spotify no se limita a señalar si una canción ha sido creada completamente con inteligencia artificial. En cambio, permite detallar con precisión en qué elementos o etapas del proceso de producción se utilizó esta tecnología. Por ejemplo, los créditos pueden indicar si un sintetizador, una voz o un efecto específico fue generado con IA, diferenciando así los aportes humanos y artificiales en la elaboración de la pista.

La función surgió tras el desarrollo de un estándar en conjunto con DDEX, la organización internacional dedicada a crear especificaciones para la comunicación de datos en la industria musical. El objetivo es facilitar que artistas, productores, sellos discográficos y distribuidores puedan declarar de forma voluntaria y transparente el uso de inteligencia artificial en sus obras.

Spotify colabora con la organización DDEX para crear un estándar internacional que promueve la transparencia sobre el uso de IA en música.(REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

De acuerdo con la información difundida por la propia plataforma, la decisión de incluir estos créditos parte de la voluntad de dar mayor control a los creadores sobre cómo se presenta y comunica el uso de IA en sus proyectos. Así, quienes lo deseen pueden especificar, mediante este nuevo estándar, el rol que tuvo la inteligencia artificial en aspectos como la generación de voces, la creación de instrumentación o los procesos de postproducción.

Cómo identificar canciones con IA en Spotify

La identificación de canciones que emplearon inteligencia artificial se realiza desde la sección de créditos de cada pista, accesible en la aplicación móvil de Spotify. Por el momento, esta función está disponible únicamente para algunos contenidos y depende de la información que proveen los distribuidores o sellos discográficos participantes en el sistema.

La función de identificación de canciones con IA de Spotify depende de la declaración voluntaria de sellos discográficos y distribuidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una canción cuenta con créditos de IA, el usuario encontrará, dentro de los créditos, una declaración específica sobre el uso de esta tecnología en uno o varios elementos de la producción. Por ejemplo, puede leerse que “la voz principal fue generada con inteligencia artificial” o que “el sintetizador fue creado con IA generativa”. Esta información no se aplica a la totalidad de la canción, sino a roles individuales dentro de la misma.

La adopción del sistema es opcional. Esto significa que no todos los artistas o productores están obligados a declarar el uso de IA en sus creaciones. Por ahora, la presencia de estos créditos depende de que los sellos y distribuidores decidan participar y envíen los datos correspondientes a Spotify según el estándar acordado con DDEX.

Distribuidores pioneros y expansión progresiva

Uno de los primeros actores en adoptar este sistema ha sido DistroKid, un servicio de distribución digital de música que ya ha comenzado a enviar la información sobre el uso de IA en los lanzamientos de sus artistas. Según The Verge, en algunas canciones distribuidas a través de DistroKid ya es posible ver estos créditos en la aplicación.

La función de créditos de IA en Spotify está en fase beta y disponible solo para algunos contenidos y usuarios de la aplicación móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ejemplos iniciales, los créditos especifican con detalle el uso de IA, como el caso de canciones donde se reconoce que el sintetizador fue generado artificialmente. Esto evidencia el nivel de granularidad que puede alcanzar el nuevo sistema, permitiendo al oyente conocer exactamente dónde intervino la tecnología en la composición.

La función sigue en etapa de pruebas y solo se encuentra habilitada en determinados contenidos y para usuarios de dispositivos móviles. Spotify ha señalado que la expansión de los créditos de IA a más canciones y sellos dependerá de la colaboración de los distintos actores del ecosistema musical, así como de la evolución del estándar desarrollado con DDEX.