Guatemala

Dani Alves fue declarado Visitante Distinguido de Quetzaltenango durante una visita a Guatemala

La condecoración fue otorgada al exlateral brasileño durante una sesión solemne, en el marco de su estancia en Guatemala entre el 13 y el 15 de noviembre y recorridos por San Mateo y otros puntos

La estancia del exlateral brasileño en Guatemala abarcó del 13 al 15 de noviembre e integró recorridos por San Mateo y el occidente del país.
El Concejo Municipal nombró a Dani Alves como Visitante Distinguido y le entregó la Llave de la Ciudad de Quetzaltenango. (Municipalidad de Quetzaltenango)
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El exfutbolista brasileño Dani Alves, figura del FC Barcelona y uno de los jugadores con más títulos en la historia del fútbol, fue reconocido como Visitante Distinguido de Quetzaltenango durante una sesión solemne del Concejo Municipal.

La distinción incluyó la entrega de la Llave de la Ciudad al exlateral, quien estuvo en Guatemala entre el 13 y el 15 de noviembre.

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El acto se realizó en la ciudad de Quetzaltenango, también conocida como Xela, como parte de una agenda que contempló visitas a San Mateo y a otros puntos del occidente guatemalteco. Las autoridades municipales destacaron su recorrido deportivo internacional y su historia personal como razones para otorgarle la condecoración.

El Concejo Municipal nombró a Dani Alves como Visitante Distinguido y le entregó la Llave de la Ciudad de Quetzaltenango.
La estancia del exlateral brasileño en Guatemala abarcó del 13 al 15 de noviembre e integró recorridos por San Mateo y el occidente del país. (Canal 8 Alaska TV)

Según informó el medio local Stereo 100, el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, resaltó la trayectoria de Alves y su capacidad para superar dificultades. El brasileño recibió el nombramiento en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal.

“No existe sueño demasiado pequeño ni soñadores demasiado pequeños”

Ante las autoridades y asistentes, Alves agradeció el homenaje y recordó sus orígenes en el interior de Brasil. “Primero, es un placer estar aquí en esta ciudad. Segundo, es un honor ser homenajeado por esta casa”, expresó al comienzo de su discurso.

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El Concejo Municipal nombró a Dani Alves como Visitante Distinguido y le entregó la Llave de la Ciudad de Quetzaltenango.
El exjugador rememoró la escasez de su infancia en el interior de Brasil y exhortó a los presentes a sostener aspiraciones elevadas. (Prensa de Occidente)

El exjugador relató las limitaciones que enfrentó durante su infancia y vinculó su experiencia con un mensaje dirigido a quienes buscan cumplir metas personales y profesionales. “Que ni la circunstancia ni la escasez nos impida de soñar, de soñar sueños altos, sueños grandes”, afirmó.

Alves también habló de los años que dedicó a su carrera profesional, con referencias al tiempo que pasó lejos de su familia.

“Fueron prácticamente treinta años abdicando de estar con la familia, de pasar tiempo con los padres, de pasar tiempo con los hijos, de pasar tiempo con la familia, para dedicar un deporte tan transformador y tan universal como el fútbol”, señaló.

Durante su intervención, el brasileño sostuvo que su experiencia demuestra que el origen social no define los límites de una persona.

No existe sueño demasiado pequeño ni soñadores demasiado pequeños. Los sueños son grandes y los soñadores también, depende de lo que hay en su corazón”, dijo.

La Llave de la Ciudad y un mensaje dirigido a los habitantes de Xela

Alves trasladó el sentido simbólico de la distinción a su mensaje religioso. “Esta llave que hoy se me entrega de esta ciudad, yo la traslado para el Señor”, afirmó. Luego agregó que deseaba que el reconocimiento sirviera “para abrir los corazones de este pueblo”.

El brasileño cerró su discurso con un agradecimiento al alcalde, al Concejo Municipal y a los asistentes. “Me siento honrado por usted, señor alcalde, y por todo su consejo en esta ciudad”, expresó.

El Concejo Municipal nombró a Dani Alves como Visitante Distinguido y le entregó la Llave de la Ciudad de Quetzaltenango.
El alcalde Juan Fernando López fundamentó la condecoración en la capacidad de superación y la carrera internacional del futbolista. (La Voz de Xela)

La visita de Alves a Guatemala incluyó actividades de carácter religioso, entre ellas su participación prevista en la Marcha por Jesús Occidente 2026 y encuentros con líderes, deportistas y familias de Quetzaltenango y Huehuetenango.

Una trayectoria que lo llevó del Sevilla al Barcelona y la selección de Brasil

La distinción en Quetzaltenango se produjo después de una carrera que incluyó pasos por Bahía, Sevilla, Juventus, París Saint-Germain, São Paulo y Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su etapa de mayor proyección internacional fue en el Barcelona, club al que llegó en 2008.

En el equipo catalán compartió plantel con Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Conquistó seis títulos de LaLiga y tres ediciones de la Liga de Campeones, además de otros torneos nacionales e internacionales.

Dani Alves se convirtió en inversor de un club portugués
La trayectoria deportiva del brasileño en el FC Barcelona acumuló seis trofeos de LaLiga y tres títulos de la Liga de Campeones.

Con la selección de Brasil, Alves disputó competencias como la Copa América, la Copa Confederaciones y los Mundiales. Su última participación en una Copa del Mundo fue en Qatar 2022.

El exfutbolista aludió a los logros obtenidos en el deporte y a una etapa posterior de revisión personal. “Yo gané el mundo, esa historia en el fútbol, todo muy bonito, todo muy hermoso, pero estaba perdiendo mi alma”, manifestó durante la ceremonia.

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