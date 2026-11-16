Más de 40 mil verificaciones metrológicas a nivel nacional realizan autoridades de protección al consumidor en Panamá

Estación de suministro de combustibles para automóviles en Ciudad de Panamá. EFE/Carlos Lemos

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detectó 2.919 incumplimientos en actividades de fiscalización metrológica entre enero y septiembre de 2026, una caída marcada frente a los 6.523 registrados durante todo 2025.

La proporción de resultados no conformes bajó de 12,6% a 7,3% en el período comparado.

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El organismo, conocido por sus siglas de Acodeco, realiza estas revisiones a través de su Departamento de Metrología en el territorio panameño.

Indicó que verificaciones totales también se redujeron respecto al año anterior

En 2026 se contabilizaron 40.242 verificaciones, de las cuales 37.323 cumplieron los parámetros evaluados, mientras que en 2025 la cifra había llegado a 51.963 verificaciones, con 45.440 resultados conformes.

Las pruebas de contenido neto de productos envasados sumaron 35.279 verificaciones, de las cuales 1.044 no cumplieron.

La Acodeco fiscaliza cantidades, medidas y condiciones anunciadas en productos y servicios para comprobar que los consumidores reciban exactamente lo que se les ofrece en comercios, surtidores y establecimientos de todo el país.

Entre las inspecciones realizadas figuran las de surtidores de combustible, con 1.167 resultados y 24 incumplimientos. Las pruebas de contenido neto de productos envasados sumaron 35.279 verificaciones, de las cuales 1.044 no cumplieron.

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Las revisiones de pesas y balanzas arrojaron 201 resultados, con 32 incumplimientos entre ellos.

El organismo también verificó materiales de construcción, grasas utilizadas en pailas y freidoras, calidad de arroz y tanques de gas de 25 libras, estos últimos mediante inspecciones de conexión, tara y rotulado.

Las verificaciones especiales, destinadas a atender situaciones puntuales que pueden afectar a los consumidores, registraron 2.199 resultados en 2026. De ese total, 1.162 presentaron incumplimientos, la proporción más alta entre todas las categorías fiscalizadas.

Un usuario sostiene un teléfono móvil con la aplicación de quejas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia en una sala de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Acodeco exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y reportar irregularidades relacionadas con cantidades, pesas, medidas o instrumentos de medición en los establecimientos comerciales, a través de sus canales oficiales de atención.

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Mientras, la Defensoría de Oficio de la institución resolvió 40 casos entre enero y septiembre de 2026, por una cuantía total de USD 2.387.849,17.

Los expedientes se cerraron mediante acuerdos extrajudiciales, acuerdos judiciales, fallos favorables y desistimientos.

El desglose incluye 18 acuerdos extrajudiciales por USD 1.050.474,33, 10 fallos favorables por USD 498.342,97 y ocho acuerdos judiciales por USD 549.248,24. Otros cuatro procesos, con una cuantía de USD 289.783,00, concluyeron por desistimiento de los consumidores involucrados.

Estos resultados abarcan también reclamaciones ingresadas entre 2007 y 2025, cuyos trámites concluyeron durante el presente año. La Defensoría funciona como alternativa de representación legal cuando la conciliación previa de la Acodeco no logra destrabar el reclamo.

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Una manguera de combustible gotea billetes de dólar hacia una red subterránea de tuberías con válvulas rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y septiembre de 2026, los defensores de oficio presentaron 36 demandas que aguardan resultado en los tribunales de justicia, por una cuantía conjunta de USD 1.234.986,76. Dieciocho de esos casos corresponden a devolución de dinero, por USD 564.651,76.

Otros siete expedientes se originaron por cláusulas abusivas, por USD 171.777,00. Tres más responden a incumplimiento de garantía, por USD 104.949,00, y otros tres a vicios ocultos, por USD 131.995,00, entre causas adicionales.

En reclamaciones de hasta USD 5.000,00 y en casos de automóviles de hasta USD 30.000,00, la Acodeco y el Juzgado Séptimo Municipal de Asuntos del Consumidor de Panamá comparten competencia según las cuantías establecidas. Ese juzgado puede conocer reclamaciones de hasta USD 10.000,00, y en estos procesos los consumidores pueden comparecer sin abogado.

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Desde la creación del Departamento de Defensoría de Oficio, en 2006, hasta septiembre de 2026, se presentaron 1.462 demandas en representación de consumidores afectados por posibles incumplimientos de proveedores. La cuantía acumulada de esos expedientes asciende a USD 71.809.131,64.

El mecanismo permite que un defensor evalúe la viabilidad de cada reclamación y, de corresponder, asuma la representación del consumidor ante los tribunales o gestione un acuerdo extrajudicial. La institución mantiene abiertos sus canales oficiales para recibir nuevos reportes de irregularidades comerciales.