Julieta Prandi habló de los rumores con Guido Sardelli de Airbag después de su separación de Emanuel Ortega

Julieta Prandi desmintió los rumores sobre un reencuentro amoroso con Guido Sardelli y afirmó que se encuentra sola (Video: Infama, América TV)

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Julieta Prandi salió a desmentir los rumores que la vinculan con Guido Sardelli, cantante y guitarrista de Airbag, con quien tuvo una relación en 2020. A solo un mes de confirmar su separación de Emanuel Ortega, la animadora fue señalada por un supuesto reencuentro romántico con su ex, pero fue categórica al negarlo: “Estoy sola completamente”.

Todo comenzó el viernes pasado cuando el periodista Gustavo Méndez lanzó la versión en el programa La mañana con Moria (Eltrece). Con tono enigmático, el panelista fue construyendo el relato: “Día jueves de la semana pasada, mirada va mirada viene. Salieron cuatro meses después de la primera separación que tuvo ella. Fue un amor de verano muy fogoso”. Luego fue más directo y remató: “Lo que me dicen es que se miraron mucho dentro del mismo restaurante de Costanera. Julieta Prandi estaría muy cerca de Guido Sardelli de Airbag”.

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Julieta Prandi desmintió un nuevo acercamiento con Guido Sardelli de Airbag

En diálogo con Karina Iavícoli en Infama (América TV), Prandi abordó el tema ante las cámaras. Cuando le preguntaron puntualmente por Sardelli, fue directa: “Tengo la mejor con Guido, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos. Nada más por aclarar”. La modelo reconoció que se enteró de las versiones cuando llegaba a la radio y no ocultó su sorpresa ante la velocidad con la que el rumor tomó forma. “Lo loco es que yo no estoy saliendo”, señaló.

Iavícoli, que se comunicó directamente con Prandi para confirmar o desmentir la información, fue la primera en trasladar la respuesta al aire. “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido?’ ‘De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”, contó la periodista.

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Julieta Prandi y el guitarrista de Airbag mantuvieron una relación de cuatro meses durante 2020

La panelista dejó en claro que la modelo sigue procesando el fin de su vínculo con Ortega: “Sigue transitando su duelo por Emanuel Ortega, por su matrimonio, que todavía está casada”. También trascendió que el cantante ya retiró algunas pertenencias personales del domicilio que compartían, aunque habría enviado a alguien en su lugar para buscarlas.

La propia Prandi fue medida pero transparente sobre su estado emocional. “Pasó un mes ya. Mejor, mejor. Transitándolo, chicos, es un proceso”, respondió cuando le preguntaron cómo estaba. Sobre la posibilidad de una reconciliación con Ortega, que según algunas versiones habría expresado intenciones de recomponer el vínculo, fue escueta: “Yo no escuché nada. No lo escuché tampoco”. Y ante la pregunta de si lo esperaría, respondió: “Podría, pero la verdad no quiero hablar del tema”.

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El contexto en el que surgió la versión sobre Sardelli no es menor. La separación de Prandi y Ortega fue pública y se confirmó hace apenas un mes, en medio de un escándalo que involucró, según lo que trascendió, el vínculo del cantante con una tercera persona. En ese marco, que la modelo apareciera vinculada a un ex en tan poco tiempo generó debate en los medios, con lecturas que iban desde la sorpresa hasta la crítica velada sobre la velocidad del “duelo”.

La modelo manifestó que atraviesa el proceso de duelo correspondiente a su ruptura matrimonial con Emanuel Ortega

Iavícoli salió en defensa de Prandi y cuestionó esas miradas: “También la criticaban. ‘Ah, cómo estabas re mal por Emanuel y ahora ya se te pasó tan rápido el duelo y volviste con Guido’”, reprodujo, aunque para ese entonces la propia modelo ya había desactivado la versión. La periodista fue clara en que la coincidencia en el restaurante no tuvo connotación romántica y que el encuentro se dio en el marco del cumpleaños de una amiga de Prandi, donde Sardelli llegó por separado.

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Vale destacar que Guido Sardelli es, además de músico de Airbag —banda que comparte con sus hermanos Patricio y Gastón—, primo del periodista Ángel de Brito, dato que Iavícoli deslizó al aire y que sorprendió a varios en el panel. La relación entre Prandi y el guitarrista habría durado aproximadamente cuatro meses, en 2020, tras la primera separación de la modelo.