Economía

El sueño de la casa propia exige hasta 10 años de ahorro y ya hay 600.000 hogares inquilinos más que hace una década

Caída del poder adquisitivo, devaluaciones, escasez de ahorro y crédito hipotecario traban el acceso a la vivienda propia, en especial para quienes trabajan en el sector informal

Maqueta de vivienda situada sobre equipo de cálculo financiero y divisas, ilustrando el desafío de administrar finanzas en el sector inmobiliario, marcado por variables económicas como la inflación y las regulaciones del mercado de alquileres. (Imagen ilustrativa Infobae)
Reunir el anticipo para comprar una vivienda demanda hasta 9,6 años de ahorro según la ciudad (Imagen ilustrativa Infobae)
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En los últimos 10 años, casi 600 mil hogares pasaron de ser propietarios a inquilinos en los aglomerados urbanos de la Argentina, según un informe de Ieral - Fundación Mediterránea. Entre 2016 y 2026, la proporción de hogares que alquilan trepó del 18% al 21%, mientras que la de propietarios retrocedió del 71% al 68%. El alquiler, que históricamente funcionaba como una etapa transitoria previa a la compra, se prolonga cada vez más y deja de ser una condición asociada exclusivamente a hogares jóvenes o de bajos ingresos.

Detrás de esa tendencia aparece una barrera concreta: la falta de crédito hipotecario accesible y el peso del ahorro previo que exige la compra. Sin financiamiento, comprar implica reunir el valor total del inmueble; y, cuando existe crédito, de todas formas se requiere capital inicial para el anticipo, que suele representar entre el 25% y el 30% del precio de la propiedad.

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Reunir ese monto para una vivienda de dos ambientes demanda, en promedio, 6,4 años de ahorro para un asalariado privado registrado que destine el 20% de su sueldo mensual a ese fin, según el mismo estudio. Para muchos hogares, el obstáculo principal no está en afrontar la cuota mensual sino en acumular ese capital inicial antes de poder solicitar el préstamo.

infografia

Y ese promedio esconde diferencias marcadas según la ciudad. En Mendoza y Neuquén el plazo ronda los cinco años; en Córdoba y Santa Fe supera los seis; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llega a 6,9 años, y en Misiones alcanza los 9,6, casi el doble que en las ciudades con mejor relación entre salarios y precios inmobiliarios. El cálculo toma como referencia a un asalariado privado registrado que ahorra el 20% de su salario mensual, con valores salariales de mayo de 2026 y precios relevados por Zonaprop, y abarca nueve aglomerados que representan el 73% de los hogares urbanos del país.

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El aumento de inquilinos fue mayor en los sectores medios y altos

El incremento en la proporción de hogares que alquilan no fue parejo entre los distintos niveles de ingreso. En los deciles más bajos, la variación fue prácticamente nula. Los mayores saltos se registraron en los estratos medios y altos: el noveno decil acumuló un alza de 8,7 puntos porcentuales, el séptimo de 6,8 y el quinto de 6,1. “Contar con ingresos relativamente elevados ya no garantiza el acceso a la vivienda propia”, resaltó el estudio.

El problema alcanza también a quienes tienen empleo formal. Entre los asalariados privados registrados que son jefes de hogar, uno de cada tres paga alquiler. Si se incorpora a quienes aún conviven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente. El estudio resalta que “la estabilidad laboral y los ingresos formales tampoco alcanzan, por sí solos, para acceder a la propiedad”.

La brecha entre salarios y precios de inmuebles explica buena parte de esta tendencia. Las propiedades se cotizan en dólares, mientras los ingresos se perciben en pesos. “La pérdida de poder adquisitivo acumulada y las sucesivas devaluaciones dificultaron la formación de ahorro incluso entre los hogares de mayores ingresos”, señaló el informe y añadió, además, que a eso se suma “un mercado de crédito hipotecario de alcance acotado” y una “elevada tasa de informalidad laboral que profundiza las barreras para acceder al financiamiento: tener capacidad para pagar una cuota mensual no equivale, necesariamente, a reunir las condiciones que exige un banco para otorgar un préstamo”.

Vista de una calle residencial con dos casas de techos de teja y paredes claras, ambas con carteles de 'ALQUILER', árboles y un coche aparcado.
La proporción de hogares propietarios cayó del 71% al 68% en la última década, mientras que la de inquilinos trepó del 18% al 21% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hogares de personas entre 30 y 49 años concentran casi el 80% del aumento

La postergación de la compra se observa con mayor claridad entre los hogares encabezados por personas de 30 a 49 años. Este grupo pasó de representar el 49% de los hogares inquilinos en 2016 al 57% en 2026, y da cuenta de cerca del 77% del incremento total registrado en el período.

Al interior de cada franja etaria, los cambios también son notorios. Entre los hogares con jefe de entre 40 y 49 años, la tasa de inquilinos saltó del 17,5% al 23,9%. En el grupo de 30 a 39 años, subió del 31,8% al 35,7%. En contraste, los menores de 30 años perdieron peso dentro del universo de inquilinos y pasaron del 25% al 19%. La evidencia indica que el alquiler se extiende más allá de los primeros años de vida adulta y que ya no describe solo a quienes demoran su emancipación, sino también a personas que llegan a los 40 años sin haber accedido a una vivienda propia.

En este contexto, la posibilidad de comprar depende cada vez más del patrimonio familiar, de una herencia o de la asistencia económica de los padres. Los recursos acumulados por generaciones anteriores adquieren así un peso creciente frente a los ingresos del trabajo.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en enero de 2026 la tasa promedio de los créditos hipotecarios en moneda nacional alcanzó el 7,47%.
Tener empleo registrado y estabilidad de ingresos ya no garantiza el acceso a la vivienda propia Foto: Qolono

Para revertir la tendencia, el informe plantea la necesidad de reconstruir el financiamiento hipotecario. “Los préstamos a 20 o 30 años necesitan fuentes de ahorro de largo plazo, difíciles de sostener con depósitos bancarios predominantemente de corto plazo”, sostiene Ieral. En este sentido, la Argentina enfrenta una restricción estructural, agravada por la eliminación del régimen de capitalización previsional y el escaso desarrollo del mercado de seguros.

El informe señala al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) como una oportunidad concreta. A septiembre de 2026, sus inversiones equivalían al 12,1% del producto interno bruto (PIB), de las cuales 9,6 puntos correspondían a títulos públicos nacionales. La iniciativa de colocar recursos del FGS en depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios es destacada por el IERAL como un avance que, según el organismo, resulta fundamental sostener y profundizar, con el resguardo de la seguridad y rentabilidad de los fondos previsionales.

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