Honduras

Honduras: Estados Unidos mantiene sus restricciones migratorias tras las elecciones

El mensaje, dirigido a quienes intenten ingresar irregularmente a territorio estadounidense, insiste en que cruzar la frontera sin autorización puede tener consecuencias legales, independientemente de si las personas viajan solas o en caravanas

La mayoría demócrata utilizará la asignación presupuestaria y las investigaciones legislativas para fiscalizar las iniciativas del Ejecutivo. REUTERS/Damian Sanchez
La mayoría demócrata utilizará la asignación presupuestaria y las investigaciones legislativas para fiscalizar las iniciativas del Ejecutivo. REUTERS/Damian Sanchez
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La Embajada de Estados Unidos en Honduras recordó que las elecciones legislativas del 3 de noviembre no modifican las leyes migratorias y que quienes crucen la frontera de manera irregular seguirán expuestos a consecuencias legales, independientemente del resultado electoral.

“Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos solo o en caravana, además de poner tu vida en peligro, enfrentarás las consecuencias legales. Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre”, publicó la representación diplomática en sus redes sociales.

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La advertencia está dirigida también a los grupos de migrantes que organizan desplazamientos colectivos hacia Estados Unidos, una modalidad que durante años involucró a personas procedentes de Honduras y otros países de Centroamérica.

La postura mantiene la línea restrictiva de la administración del presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha colocado el control fronterizo, las deportaciones y la aplicación de las leyes migratorias entre sus principales prioridades.

El Congreso demócrata no suspende la política migratoria de Trump

El resultado de las elecciones de medio término modificó el equilibrio político en Washington. El Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en una derrota para los republicanos que representa un nuevo escenario para la segunda mitad del mandato de Trump.

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La victoria demócrata, sin embargo, no supone un cambio inmediato en las disposiciones migratorias ni en las operaciones de las agencias encargadas de controlar las fronteras. La nueva composición del Congreso asumirá funciones el 3 de enero de 2027; hasta entonces, las cámaras mantienen su composición actual.

Aunque los demócratas tendrán capacidad para impulsar iniciativas legislativas, ejercer controles sobre el Ejecutivo y revisar las asignaciones presupuestarias, el presidente conserva facultades para dirigir las agencias federales y establecer prioridades de aplicación de las leyes dentro de los límites legales.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) forman parte del aparato federal encargado de ejecutar las disposiciones migratorias. Por esa razón, el cambio en el control legislativo no implica que las medidas migratorias de Trump queden suspendidas.

Valla de barras de acero en el desierto, con un camino de tierra, colinas áridas al fondo y una camioneta blanca con una franja verde.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que las personas que crucen la frontera en caravanas enfrentan procesos de detención y deportación.

Qué podría cambiar con el nuevo escenario político

El nuevo escenario político sí podría generar dificultades para algunas iniciativas de la administración Trump, en particular las que requieran aprobación legislativa, financiamiento adicional o modificaciones a las leyes migratorias.

Los demócratas tendrán herramientas para cuestionar las decisiones del gobierno, promover investigaciones y negociar las partidas presupuestarias destinadas a las agencias federales. Sin embargo, eso no significa que puedan detener por sí solos todas las operaciones migratorias del Ejecutivo.

El presidente mantiene atribuciones para establecer prioridades de aplicación de la ley y supervisar las instituciones que dependen de su administración, aunque debe actuar dentro del marco legal aprobado por el Congreso.

La posibilidad de cambios dependerá de las iniciativas que logren avanzar, las negociaciones entre ambos partidos y las decisiones que adopte la Casa Blanca.

Cuatro personas de espaldas tomadas de la mano observan el Capitolio bajo las banderas de El Salvador y de Estados Unidos, rodeadas de documentos.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras ratificó que las leyes migratorias se mantienen sin cambios tras los comicios legislativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Honduras, entre los países afectados por las restricciones migratorias

El mensaje de la Embajada tiene especial relevancia para Honduras, donde miles de ciudadanos han buscado llegar a Estados Unidos en los últimos años, tanto mediante procesos regulares como a través de rutas irregulares.

Las caravanas migrantes, que en distintos momentos reunieron a personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, se convirtieron en una de las expresiones más visibles de la migración centroamericana. Los desplazamientos colectivos, no obstante, no eliminan los requisitos de ingreso establecidos por las autoridades estadounidenses.

Para el gobierno hondureño, el panorama representa un desafío en materia de política exterior y migración, por las implicaciones familiares y económicas que tienen las deportaciones y la reducción de oportunidades para ingresar legalmente a territorio estadounidense.

La continuidad de las restricciones mantiene la presión sobre las autoridades hondureñas para fortalecer los mecanismos de protección a los migrantes, atender las causas de la migración irregular y ampliar las oportunidades económicas dentro del país.

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