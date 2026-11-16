Cultura

La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte

Entre el vértigo, el misterio y la búsqueda espiritual, cuatro artistas convirtieron los peldaños en formas de pensar el movimiento. De Marcel Duchamp a Xul Solar, sus obras sitúan al espectador en ese instante incierto entre partir y llegar

Composición de cuatro franjas verticales con diversas pinturas y un grabado que presentan estructuras con escaleras.
La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pocas cosas son tan cotidianas y, al mismo tiempo, tan cargadas de suspenso como una escalera. En la vida real, los peldaños son espacios de transición pura. Nadie se queda a vivir en una escalera: siempre se sube o se baja, se huye o se va al encuentro de alguien, se duda en el descanso antes de golpear una puerta o se acelera el paso para no llegar tarde. Es un territorio intermedio entre el punto de partida y el destino.

A lo largo de los siglos, los artistas entendieron que pintar una escalera nunca es resolver un simple problema de arquitectura o perspectiva. Es, ante todo, pintar el paso del tiempo, el vértigo del cambio o el peso de una decisión. En cada peldaño se esconde una historia suspendida a mitad de camino, lista para que el espectador complete lo que pasó antes y lo que ocurrirá después. De Marcel Duchamp a Xul Solar, un recorrido.

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La velocidad del descenso

La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte
Desnudo bajando una escalera n.º 2 (1912) de Marcel Duchamp

A principios del siglo XX, Marcel Duchamp dinamitó la forma tradicional de representar el cuerpo humano con Desnudo bajando una escalera n.º 2 (1912). Lejos de mostrar una figura estática y elegante, el francés descompuso el movimiento en una cascada de planos geométricos y tonos ocres que parecen vibrar. Cuando la obra se presentó, generó un escándalo porque desafiaba tanto al academicismo clásico como al cubismo de su época.

Al mirarla, no vemos a una persona posando, sino la estela de velocidad que deja un cuerpo al descender. Influenciado por los primeros experimentos de la cronofotografía y el cine naciente, Duchamp logró capturar la secuencia completa del paso en una sola imagen. Es el tránsito convertido en pura energía mecánica, donde la escalera funciona como el riel por el que se desliza el tiempo.

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El laberinto imposible

La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte
M. C. Escher y su Relatividad (1953)

Cuando la escalera pierde su función lógica, el tránsito deja de ser un recorrido para volverse una trampa visual. Así lo demostró el artista neerlandés M. C. Escher en Relatividad (1953), una litografía fascinante que desafía todas las leyes de la gravedad y la perspectiva tradicional. En ese espacio arquitectónico imposible, tres fuentes de gravedad distintas conviven al mismo tiempo sin anularse entre sí.

Decenas de figuras sin rostro suben y bajan con total naturalidad por escalinatas que se cruzan en todas direcciones. Lo que para un personaje es un techo, para otro es el suelo firme sobre el que camina. Escher transformó un elemento cotidiano en la metáfora perfecta de la desorientación humana: la sensación de avanzar sin descanso en un bucle infinito, sin llegar jamás a ningún destino real.

El suspenso silencioso

La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte
Escalera en el 48 de la rue de Lille, París (1906), de Edward Hopper

En las antípodas de ese vértigo moderno, el estadounidense Edward Hopper convirtió los escalones en escenarios de silencio y expectativa. En Escalera en el 48 de la rue de Lille, París (1906), pintada durante su juventud en Francia, no hay absolutamente nadie a la vista. El foco está puesto en la curva elegante de una baranda oscura y en los peldaños desnudos de un edificio antiguo.

Sin embargo, la luz natural que se filtra desde algún piso superior crea una atmósfera cargada de misterio, casi como el fotograma de una novela policial. Uno siente que alguien acaba de subir apresurado o está a punto de bajar por esa sombra. Hopper logra que el vacío de la arquitectura tenga más peso dramático que cualquier personaje, invitándonos a imaginar quién habita detrás de esas paredes.

La ciudad de los peldaños

La belleza de la semana: ni arriba ni abajo, el misterio de las escaleras en el arte
Puerto Azul (1927), de Xul Solar

El tránsito también puede ser un viaje hacia lo fantástico y lo utópico. En la acuarela Puerto Azul (1927), el creador argentino Xul Solar imaginó una ciudad vibrante donde la arquitectura, el agua y la espiritualidad se funden en un mismo paisaje. Allí, las construcciones se transforman en un entramado de puentes, niveles y escaleras geométricas que desafían la lógica tradicional y conectan distintos planos de esa urbe imaginaria.

En este universo luminoso, adornado con banderas que simbolizan la unión de los pueblos, las pequeñas figuras humanas recorren los peldaños como parte de una travesía colectiva. Para Xul Solar, las escaleras no encerraban ni generaban vértigo, sino que funcionaban como arterias de encuentro y conexión entre mundos, invitando a caminar hacia una dimensión más armónica y poética.

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