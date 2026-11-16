La Segunda Enmienda, las milicias esclavistas y un derecho que el mundo no comprende: radiografía del uso de las armas en EE.UU.

El libro del día: "The American Way of Killing", de Malcolm Gladwell

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Malcolm Gladwell examina en The American Way of Killing la relación de Estados Unidos con la violencia armada, pero su recorrido por la historia, la medicina y el derecho deja sin abordar las desigualdades estructurales que determinan quién muere por armas de fuego y por qué.

Durante una cena de carne con republicanos en una pequeña ciudad de Indiana, un periodista británico fue interrogado sobre cómo era vivir en Londres, después de que los musulmanes eligieran al alcalde y con tantas restricciones a las armas. Respondió que los londinenses habían elegido a un alcalde musulmán y comparó el debate sobre el control de armas con el de los osos polares: no se discute demasiado sobre ninguno porque hay pocos de ambos.

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La respuesta no convenció a los comensales. El dirigente local del partido intervino para explicar la diferencia, según su criterio: “Ellos no tienen libertad. No entienden la libertad”.

La cultura de las armas fue uno de los dos asuntos más difíciles de explicar durante dos décadas de cobertura periodística en Estados Unidos; el otro fue el sistema de salud. Tras cada tiroteo masivo de gran repercusión, las redacciones de Londres preguntaban si ese episodio impulsaría controles más estrictos, mientras las ventas de armas aumentaban porque muchas personas buscaban protección frente al próximo atacante.

La cultura de las armas fue uno de los dos asuntos más difíciles de explicar durante dos décadas de cobertura periodística en Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Gladwell, criado en Canadá, formula una pregunta de gran escala: por qué un niño puede crecer en un lugar sin experimentar violencia letal de primera mano, mientras que un joven estadounidense puede enterrar a más de una docena de amigos antes de cumplir 30 años. El autor busca identificar qué diferencia a Estados Unidos de otros países.

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El escritor ya había publicado éxitos como The Tipping Point, centrado en el proceso por el cual elecciones individuales se convierten en fenómenos sociales; Blink, sobre las decisiones informadas que se toman desde el inconsciente; y Outliers, una exploración del éxito y el talento a partir del esfuerzo.

Su método combina una prosa ágil con preguntas de apariencia socrática y una postura que evita compromisos ideológicos explícitos. Esa fórmula le permite construir relatos atractivos y presentar hallazgos como desafíos a las interpretaciones convencionales, aunque su ambivalencia moral limita la utilidad de algunas de sus conclusiones para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, el análisis se debilita ante un asunto tan investigado, debatido y condicionado políticamente como las armas en Estados Unidos.

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Una niña utiliza gafas de realidad virtual y una pistola de juguete para simular que se encuentra en un campo de tiro, en la exposición anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Houston, Texas, Estados Unidos, de 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

A diferencia de sus libros anteriores, The American Way of Killing no desarrolla una única tesis de principio a fin. Reúne observaciones independientes, a veces conectadas entre sí, sobre la violencia armada estadounidense.

Para ello, Gladwell entrevista a médicos, sociólogos, exjefes de policía, criminólogos, especialistas en salud pública, historiadores, psicólogos, juristas y cirujanos. También recurre a fallos de la Corte Suprema, la historia de la esclavitud, leyes del siglo XVII, fisiología, gramática del siglo XVIII y tecnología de armas de fuego.

El autor compara su propuesta con la parábola de los ciegos y el elefante. Promete capítulos dedicados a la trompa, la pata y los colmillos, con la expectativa de que la reunión de todas las partes permita comprender el conjunto y demostrar que un problema aparentemente insoluble no tiene por qué serlo.

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Uno de los puntos más sólidos del libro cuestiona la interpretación de la reducción de las muertes por armas. El descenso no respondería a una menor cantidad de tiroteos, sino a mejoras en las cirugías y otras intervenciones médicas, lo que permite que Estados Unidos mantenga niveles de violencia similares, pero con menos consecuencias letales.

Manifestantes recorren las calles durante una protesta tras la muerte de un hombre a manos de la policía en Wisconsin (REUTERS/Jim Vondruska)

También revisa el significado histórico de la “milicia” mencionada en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Según su reconstrucción, esas fuerzas estuvieron más vinculadas a la represión de rebeliones de personas esclavizadas que a la defensa de los ciudadanos frente a la tiranía del Estado.

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El libro sostiene además que la mayoría de los homicidios con armas responde a la “violencia expresiva”: estallidos impulsivos de ira. Esa categoría se diferencia de la “violencia instrumental”, definida como decisiones conscientes y premeditadas para infringir la ley.

Otros capítulos tienen un alcance más limitado. Tras una extensa introducción sobre la tecnología de las armas, Gladwell plantea que la atención concentrada en los rifles de asalto es equivocada.

La obra también dedica un espacio considerable a disputas sobre jurisprudencia inglesa del siglo XVII que aparecieron en procesos ante la Corte Suprema. Esos debates jurídicos ocupan páginas como si resolverlos pudiera definir por sí solo el caso legal sobre el control de armas.

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