Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansan en Guatemala 52 años después, en un acto que cerró cuatro días de homenajes

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias descansan en el Centro Cultural de la Ciudad de Guatemala tras permanecer 52 años en Francia. (DCA)

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Las cenizas de Miguel Ángel Asturias fueron inhumadas este domingo 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala, en un acto que cerró cuatro días de homenajes tras el retorno definitivo del Premio Nobel de Literatura a su país, 52 años después de que sus restos permanecieran en Francia.

La ceremonia reunió a familiares del escritor, autoridades del Gobierno, integrantes del cuerpo diplomático, escritores y artistas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezó el acto junto con la vicepresidenta Karin Herrera y el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

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La urna de jade verde, elaborada con forma de grano de maíz por el artista Pedro Canivell, quedó depositada en un monumento funerario situado entre la Plaza Maya, la Plaza Mujeres y la explanada principal del complejo cultural que lleva el nombre del autor de El Señor Presidente y Hombres de maíz.

El conjunto fúnebre recibió tierra de los 22 departamentos de Guatemala y de sitios del exilio como París y Buenos Aires. (Gobierno de Guatemala)

La urna fue acompañada por música autóctona y tierras de varios lugares

El ingreso de las cenizas estuvo acompañado por el sonido del tambor y la chirimía. Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Nobel, colocó la urna en el espacio destinado para el descanso definitivo de su padre.

Sobre las cenizas se depositó tierra proveniente de distintos sitios ligados a la vida y la obra del escritor. Hubo tierra de Salamá, en Baja Verapaz, donde Asturias vivió durante su infancia; de El Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde escribió obras como Mulata de tal y Week-end en Guatemala; de Rusia, y del cementerio Père-Lachaise, en París, donde permanecieron sus restos desde su muerte, el 9 de junio de 1974.

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También se anunció que el conjunto recibió tierra de los 22 departamentos de Guatemala, como símbolo del regreso del escritor a su país.

La estructura incorpora los colores rojo, negro, amarillo y blanco, vinculados con los puntos cardinales y los pueblos de Guatemala.

En el centro del monumento se encuentra un busto de Asturias realizado por el escultor Roberto González Goyri en la década de 1960. El proyecto busca integrarse al diseño original del arquitecto y artista Efraín Recinos, autor del complejo cultural.

El artista Pedro Canivell diseñó la urna funeraria de jade verde con la forma de un grano de maíz. (Gobierno de Guatemala)

“Vas a dormir bajo tus cielos”, dijo el hijo del escritor

Antes de la inhumación, Asturias Amado definió la jornada como un momento histórico para su familia y para Guatemala.

“Viejito, estás con nosotros, estás en tu patria, vas a dormir bajo tus cielos, vas a comer tus comidas”, expresó durante su discurso.

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El hijo del escritor recordó que su padre sufrió el exilio tras la caída del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, en 1954.

Asturias fue desterrado y perdió la nacionalidad guatemalteca durante 12 años. En 1966 fue nombrado embajador en Francia, cargo que ocupó hasta 1970, aunque continuó fuera del país hasta su muerte.

El monumento funerario integra un busto realizado por Roberto González Goyri junto a colores vinculados a los puntos cardinales. (DCA)

“Debemos pensar que tenemos exiliados en Guatemala y que deberían volver con vida, no como mi padre, que le ha tocado volver 52 años después de fallecido”, afirmó Asturias Amado.

Méndez Salinas destacó que el Centro Cultural sumará ahora una dimensión vinculada con la memoria del autor. “Hasta ahora este espacio tenía una dimensión artística y una dimensión histórica; ahora será un lugar de peregrinación”, sostuvo.

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Arévalo calificó el regreso como un acto de justicia

En su intervención, el presidente Arévalo señaló que Asturias convirtió los pueblos, las lenguas y los mitos de Guatemala en una obra de alcance universal.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el retorno de Miguel Ángel Asturias a su patria pone fin a más de medio siglo de ausencia. (DCA)

“Como solo ocurre con los escritores verdaderamente grandes, Asturias fundó una tradición que abrigó los caminos por los que transitaron tantos otros escritores, poetas y novelistas de América Latina”, afirmó.

El mandatario recordó que los exilios marcaron la vida del Nobel guatemalteco y sostuvo que su retorno cierra una ausencia de más de medio siglo. “Hoy ponemos fin a esa ausencia, hoy ha regresado a Guatemala”, dijo.

Arévalo concluyó su discurso con una frase dirigida al escritor: “Bienvenido a casa, Miguel Ángel, descansa aquí entre tu gente, descansa en casa”.

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La ceremonia terminó con la lectura de un fragmento de Guatemala, a cargo de la escritora Carolina Escobar Sarti.