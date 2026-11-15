Corea del Sur dijo que Nvidia mantendrá el envío de 260.000 chips pese a la salida de Jensen Huang

Nvidia ratificó su plan de enviar 260.000 chips de inteligencia artificial a Corea del Sur tras la renuncia de Jensen Huang. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El gobierno de Corea del Sur afirmó que Nvidia mantendrá su plan de enviar 260.000 chips de inteligencia artificial al país, un día después de que Jensen Huang renunciara como director ejecutivo de la empresa.

El viceprimer ministro y ministro de Ciencia y Tecnología, Bae Kyung-hoon, lo señaló en una publicación en Facebook. Según escribió, Nvidia reconfirmó que seguirá adelante con el suministro de las unidades de procesamiento gráfico (GPU, los chips que entrenan y ejecutan la IA) y con la cooperación con empresas coreanas.

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La reunión fue presidida por el segundo viceministro de Ciencia y Tecnología. Nvidia anunció el 12 de noviembre que Huang dejaba sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del directorio, y que la directora financiera, Colette Kress, asumiría como directora ejecutiva interina sin dejar su puesto anterior.

Colette Kress asumió la dirección ejecutiva interina de Nvidia tras la dimisión de Jensen Huang por un escándalo de espionaje vinculado a China. (Nvidia/Imagen cedida vía REUTERS)

La salida de Huang se produjo tras el escándalo por su relación con una exejecutiva de la empresa Megaspeed, acusada de espiar para China.

Cómo se reparten los chips de Nvidia

El plan se anunció en octubre de 2025, durante la visita de Huang a Corea del Sur. Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group y el gobierno recibirían 50.000 GPU cada uno. Naver Cloud, la nube de la mayor plataforma de internet del país, recibiría las 60.000 restantes.

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De los 50.000 chips que le corresponden al gobierno, 35.000 se compran de forma directa y 15.000 a través del Centro Nacional de Computación de IA. Bae dijo que ya se aseguró capacidad equivalente a unas 21.000 GPU B200, un modelo de Nvidia, y que el resto llegará a comienzos de 2027.

El plan de distribución asigna 50.000 unidades de procesamiento gráfico de Nvidia a Samsung, SK Group, Hyundai y al gobierno, mientras Naver Cloud recibirá 60.000 componentes. (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

Asimismo, Nvidia pagó 1,34 billones de wones (cerca de USD 1.000 millones) el 6 de noviembre por una ampliación de capital de Naver, con la que adquirió 4,13% de la empresa, según The Korea Times.

La cooperación incluye además conectar chips de IA coreanos con la plataforma de Nvidia mediante NVLink, una tecnología de conexión de alta velocidad, investigación conjunta en robots y máquinas con IA, formación de personal y la llegada a Corea de la conferencia GTC, el principal evento de desarrolladores de la compañía.

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Elon Musk advirtió que la salida de Jensen Huang compromete acuerdos clave de suministro que carecen de contratos por escrito. (REUTERS/Kylie Cooper)

Por qué hay dudas sobre los acuerdos verbales

El empresario Elon Musk escribió en X el sábado que Huang “manejó la cadena de suministro de manera brillante”, pero que muchos de esos acuerdos “eran un apretón de manos con Jensen, no un contrato escrito”. Agregó que, sin él, “al menos algunos de esos acuerdos críticos se perderán”.

The Korea Times señaló que persisten las dudas, porque Huang habría dependido de compromisos verbales más que de contratos formales. El medio no identificó cuáles de los pactos con Corea se encuentran en esa situación, y ni el gobierno ni Nvidia lo precisaron.

El Comité Nacional de Estrategia de IA evaluó en una sesión de urgencia la necesidad de no supeditar la infraestructura del país a una sola corporación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Comité Nacional de Estrategia de IA de Corea del Sur se reunió de urgencia para evaluar el efecto del cambio de dirección en la industria y en el suministro de chips, según la agencia Yonhap. El organismo dijo que el episodio muestra que la infraestructura nacional de IA no debe depender de la gestión de una sola empresa.

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El comité planteó ampliar las opciones de capacidad de cómputo, incluidos los chips de IA fabricados en el país, y reforzar el intercambio de información con las empresas locales de semiconductores y de IA. Bae afirmó que el gobierno seguirá vigilando la oferta y la demanda de GPU.

El próximo hito concreto es la entrega de las unidades que faltan para completar los 35.000 chips de compra directa del gobierno, prevista para comienzos de 2027. El cumplimiento del cronograma previsto para 2027 será la próxima prueba de la continuidad de los acuerdos entre Nvidia y Corea del Sur.