El encuentro entre Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de la selección argentina con el Cholo Simeone más otros dos ex futbolistas

Lionel Scaloni y Diego Simeone posan junto a los miembros del cuerpo técnico en las instalaciones de la selección argentina.

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Fue una mañana especial la que vivió este sábado el cuerpo técnico de la selección argentina. Es que tras la derrota en el amistoso frente a Uruguay por 2-1 en la Bombonera, en lo que fue el anteúltimo partido del año, Lionel Scaloni y el resto de su staff se encontraron con una gloria del combinado albiceleste como el Cholo Simeone y dos ex jugadores, uno de ellos su hijo Gianluca, y Fabián Cubero.

Justamente fue el ídolo de Vélez el que subió la postal a sus redes sociales y la acompañó con un texto para marcar lo importante que fue para él: “De esas charlas que se disfrutan, donde el fútbol, las experiencias y la pasión se mezclan. Siempre es lindo compartir con gente que siente este deporte de la misma manera”, escribió Poroto.

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En la imagen se lo puede ver al ex defensor del Fortín junto al DT del Atlético de Madrid junto al hoy representante de jugadores fundidos en un abrazo grupal con Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Martín Tocalli (entrenador de arqueros).

Históricamente, Simeone valoró la trayectoria de Scaloni al frente de Argentina y definió al DT como un “genio de la conducción y la gestión de grupos”. El estratega del Aleti remarcó la trascendencia de los logros obtenidos por el conjunto sudamericano tras una etapa de éxitos que incluyó la conquista de dos Copas Américas y la Copa del Mundo de Qatar 2022. En una conversación con la cadena ESPN, el Cholo fue contundente: “Scaloni es un genio. Gestionar como ha gestionado todos estos años, pocos entrenadores lo han logrado de esa manera”.

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“Se ve una idiosincrasia y una comunión enorme entre el futbolista y ellos”, dijo durante la última Copa del Mundo que se jugó en Norteamérica, al tiempo que adjudicó el origen de ese proceso a una línea directiva clara impuesta desde el comienzo de la gestión de Scaloni.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia posa junto al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, en una rueda de prensa en la que se anunció la renovación del entrenador hasta 2030. (EFE/ Matias Martin Campaya)

El reconocimiento comenzó años antes, cuando la designación del cuerpo técnico nacional despertaba interrogantes en el ambiente futbolístico de Argentina. En aquel momento, Simeone manifestó su respaldo al proceso y señaló que no le causaba sorpresa la designación. Tiempo después, tras la consagración en el certamen sudamericano de 2021, profundizó en los atributos colectivos del equipo. “Le tengo un gran respeto”, dijo. Y agregó: “No es fácil repetir y repetir. Eso lo hace aun más grande a ese grupo”.

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En medio de las últimas presentaciones de la Selección en 2026, finalmente se produjo el tan esperado anuncio de renovación del oriundo de Pujato, que continuará al frente del combinado nacional de cara al próximo ciclo mundialista. La continuidad incluye al resto de su cuerpo técnico, pero no a Samuel, quien se lanzará como cabeza de equipo en otro destino. “Es un día muy especial para la selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030″, dijo el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en su introducción. “Es algo que todos querían y queríamos. Estamos convencidos desde el primer día. Esta noticia nos tenía desvelados y muy ansiosos. Vamos a seguir el camino juntos, por más éxitos”, completó el titular de la institución.

“Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas”, destacó el Gringo, quien atraviesa días difíciles tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti.

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Scaloni transformó a la selección argentina con la conquista de cuatro títulos (Copa América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial 2022) y una reestructuración profunda del plantel nacional con Messi como bandera. El técnico santafesino asumió de manera interina a mediados de 2018 y encabezó una etapa que cortó una sequía de 28 años sin consagraciones, con un registro superior al centenar de presentaciones y un rendimiento que superó el 79% de los puntos en disputa.

Después de la caída ante Uruguay, Argentina despedirá su año 2026 el próximo martes, cuando desde las 20 enfrente a Costa Rica en el Mario Kempes, de Córdoba.

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