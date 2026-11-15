La restauración del “Juicio Final” en el Vaticano reveló varios secretos sobre Miguel Ángel (VATICAN MEDIA)

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Los Museos Vaticanos completaron en abril la primera restauración en más de 30 años de El Juicio Final, el fresco que Miguel Ángel pintó entre 1536 y 1541 en la Capilla Sixtina. La intervención, que duró tres meses, también permitió identificar pinceles de fabricación propia con varios extremos, una herramienta que el artista utilizó para acelerar el trabajo y trasladar recursos de la escultura a la pintura.

La limpieza retiró una capa blanca de suciedad acumulada sobre la obra por el sudor seco desprendido durante años por millones de visitantes. El resultado devolvió visibilidad a zonas de la composición que representa la segunda venida de Cristo.

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El libro Michelangelo 2026: The Extraordinary Maintenance of the Last Judgement reunió los hallazgos de la restauración. Allí, el historiador del arte Fabrizio Biferali examinó un autorretrato de Miguel Ángel que reapareció en un paño llevado por una figura alegórica de la muerte, en la parte inferior de la escena.

Detalle que muestra la representación del cabello de una de las figuras que rodean a Cristo, como ejemplo del uso de un pincel de varias puntas (Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano – Dirección de los Museos y Bienes Culturales)

Biferali interpretó esa imagen, conocida pero hasta entonces oscurecida, como una referencia al renacimiento del artista al terminar el mural y recuperarse de la caída que sufrió durante su ejecución. El pintor ya se había representado como la piel desollada que sostiene san Bartolomé debajo de Cristo.

El restaurador jefe vaticano Paolo Violini detectó que los trazos paralelos de Miguel Ángel se movían al mismo tiempo, incluso cuando una línea se desviaba. Esa observación llevó al equipo a concluir que el artista empleó pinceles con varios extremos para ejecutar varias pinceladas con una sola herramienta.

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Violini observó grupos de líneas dispuestas de forma perpendicular, con un resultado de tramado cruzado. El examen de la superficie indicó que Miguel Ángel fabricó herramientas similares a un rastrillo, entre ellas una con tres cabezales y otra con más de 10 pinceles que alcanzaba casi 15 centímetros (seis pulgadas).

“Eso significaba una cosa: Miguel Ángel usaba pinceles especiales con varias cabezas, cada una con un pincel pequeño en el extremo, lo que le permitía producir trazos paralelos con un solo pincel grande”, dijo Violini a London Times.

El efecto de sombreado mediante trazos cruzados en "El Juicio Final" y en un vaciado en yeso de la "Pietà Bandini" de Miguel Ángel (Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano – Dirección de los Museos y Bienes)

El restaurador sostuvo en un correo electrónico que el artista probablemente fabricó sus propias herramientas porque tenía definido el efecto que buscaba. También recordó que los pintores de la época aprendían desde temprano en los talleres a moler pigmentos y elaborar pinceles.

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Los pinceles ayudaron a Miguel Ángel a trasladar a El Juicio Final los tramados que lograba en la escultura con un cincel de varias puntas. Violini explicó al diario que ese procedimiento hacía que “la luz en la piedra vibrara”.

La técnica se percibió con mayor claridad en sectores del cabello de las figuras alrededor de Cristo. En otras áreas, como los tonos de piel, el recurso resultó menos visible sin perder su efecto sobre la composición.

La directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, escribió en el nuevo libro que Miguel Ángel “pintó magníficamente como escultor”. La restauración de la cercana Logia de Rafael continuaba en marcha.

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