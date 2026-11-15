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Controversia en el tenis por un insulto de Aryna Sabalenka durante el partido con Elina Svitolina: “Disculpas a quien ofendí”

La bielorrusa cayó ante la ucraniana por el pase a la final del WTA Finals y una actitud llamó la atención de los fanáticos

El insulto de Sabalenka durante el partido contra Svitolina
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Aryna Sabalenka ofreció disculpas tras la controversia que se generó durante su derrota ante Elina Svitolina en una de las semifinales del WTA Finals 2026 en Indian Wells. La tenista bielorrusa perdió por 6-3, 3-6 y 6-1, un resultado que la dejó fuera del torneo que cierra la temporada, y luego publicó un mensaje para aclarar que su reacción no estuvo dirigida contra su rival ucraniana.

El episodio surgió a partir de un video que circuló en redes sociales y que mostró a Sabalenka visiblemente molesta en un tramo del encuentro. Algunas cuentas y medios vinculados al tenis, al mismo tiempo que varios medios de Ucrania, interpretaron, mediante una lectura de labios, que la jugadora había pronunciado insultos que aludían a la nacionalidad ucraniana de Svitolina. “¡Esa puta perra ucraniana, por Dios!”, fue la primera de las hipótesis. La otra fue que la ex número 1 del mundo se dirigió a los fanáticos en favor de su rival con el insulto “esos ucranianos de mierda”.

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Al ver la repercusión de ese video, Sabalenka utilizó sus storie de Instagram, para publicar un comunicado rechazando que su comentario tuviera como destinataria a la ucraniana. “Mi comentario no iba dirigido a Elina”, escribió. “Me frustró un pequeño grupo de espectadores que celebraba de forma agresiva mis errores, y reaccioné emocionalmente en ese momento”.

La ex número uno del mundo reconoció que su conducta en la cancha no fue la adecuada. “Debí haber manejado mi frustración de otra manera y ofrezco disculpas a cualquiera a quien haya ofendido”, señaló en su mensaje. También dedicó unas palabras a su adversaria, quien avanzó a la definición del certamen. “Elina jugó un gran partido y le deseo lo mejor por el resto del torneo”, añadió Sabalenka.

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A pesar de la aclaración y el pedido de disculpas, la ex número 1 del mundo acumuló varios comentarios de seguidores de Svitolina en su última publicación. “Gloria a Ucrania”, escribió uno, mientras que otro ironizó “El deporte no se mezcla con la política. Sí, claro. insultarte con el rival por su nacionalidad es súper profesional. Sin palabras”. Un tercero agregó: “¿Acaso no tienes a nadie que te aconseje sobre qué hacer o decir? Sigues cavando tu propia tumba. Para alguien que fue número uno, tu reciente arrebato no tiene justificación alguna".

Texto en inglés con letras blancas sobre un fondo negro estructurado en cuatro párrafos centrados
Un comunicado de Aryna Sabalenka aclaró que su reacción en el partido contra Elina Svitolina no estuvo dirigida a su rival sino a un sector del público.

Consultada por el mensaje de Sabalenka tras su victoria, Elina Svitolina se refirió al ambiente que suele rodear sus partidos ante rivales de Rusia y Bielorrusia. “Hay muchas banderas y muchos seguidores ucranianos están aquí y, por supuesto, quieren que yo gane este partido en particular”, afirmó.

La tenista ucraniana sostuvo que tuvo conocimiento de la discusión que se instaló en redes sociales, aunque evitó ampliar sobre el contenido específico del video. “He visto algo porque, obviamente, está en las redes sociales, pero sí, solo espero que los partidos entre nosotras sean respetados”, expresó.

Svitolina también aludió a experiencias previas vinculadas con la guerra. “A veces, en algunos partidos, hay comentarios no muy buenos hacia mí en relación con la guerra”, indicó. “A veces pasa así en las redes sociales, que las cosas se tergiversan un poco”. La jugadora ucraniana había explicado en otra declaración que el respaldo del público de su país forma parte del clima habitual cuando enfrenta a Sabalenka. “Pienso que hemos jugado muchas veces, ella tiene sus fans y yo tengo mis fans, cada partido que jugamos es diferente”, dijo.

Cabe destacar que el contexto del cruce excedió lo deportivo. Svitolina y otras jugadoras de Ucrania mantienen desde febrero de 2022 la decisión de no estrechar la mano de tenistas rusas y bielorrusas, como expresión de rechazo a la invasión rusa a gran escala sobre territorio ucraniano. La postura responde a una política establecida por la Federación Ucraniana de Tenis.

Sabalenka cayó en semifinales del WTA Finals 2026 (Reuters)
Sabalenka cayó en semifinales del WTA Finals 2026 (Reuters)

Además, antes del inicio de las Finales de la WTA, versiones difundidas por el medio ruso Championat indicaron que Svitolina no quería compartir la tradicional fotografía grupal con las ocho clasificadas junto a Sabalenka y Andreeva. Según esa información, la organización del circuito femenino optó por reemplazar la imagen conjunta alrededor del trofeo por retratos individuales.

La decisión coincidió con la presencia de una jugadora ucraniana, una rusa y una bielorrusa entre las ocho participantes del torneo. La fotografía grupal había formado parte de la presentación de las clasificadas en ediciones anteriores. Svitolina, que también fue pareja del francés Gaël Monfils, sostiene desde el inicio de la invasión rusa a gran escala que no saludará con un apretón de manos a jugadoras de Rusia y Bielorrusia.

La definición de las WTA Finals 2026 en Indian Wells enfrentará este domingo a la joven sensación Mirra Andreeva frente a la experimentada Elina Svitolina, en un duelo con caminos muy distintos hacia la instancia decisiva. La rusa de 19 años llega en un estado de gracia absoluto, invicta en el torneo y sin haber cedido un solo set tras despachar a Jessica Pegula (6-3, 6-4) en semifinales, consolidándose además como la próxima número dos del ranking mundial.

Por su parte, la ucraniana de 32 años protagonizó una notable recuperación luego de caer en su debut precisamente ante Andreeva (6-4, 6-0): encadenó triunfos clave ante Karolina Muchova, Aryna Sabalenka y una contundente victoria frente a Linda Noskova (6-2, 6-1) para alcanzar su tercera final de Maestras, donde buscará revancha y el segundo título de su carrera en este certamen tras el obtenido en 2018.

Elina Svitolina superó a Sabalenka y jugará la final del WTA Finals 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Elina Svitolina superó a Sabalenka y jugará la final del WTA Finals 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

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