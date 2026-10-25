Instalar la APK de XUPER TV en Android: desde el robo de contraseñas hasta anuncios imposibles de cerrar

XUPER TV es una opción fraudulenta que no está disponible en canales oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Instalar la APK de XUPER TV en un celular Android abre la puerta a riesgos que van más allá de ver contenido en mala resolución. El teléfono queda expuesto al robo de contraseñas, el acceso a archivos personales, la llegada de publicidad persistente y la descarga de programas adicionales sin garantías de seguridad.

El problema no reside solo en la aplicación, sino en el método de instalación. Al descargar un archivo APK desde sitios alternativos, el usuario queda fuera de los controles de revisión que aplican las tiendas oficiales.

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Según ESET, este tipo de plataformas puede convertirse en una vía para distribuir malware, programas espía y herramientas destinadas a recopilar información personal.

Los programas piratas ocultan malware que puede comprometer el funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una aplicación pide más accesos de los necesarios

Una aplicación destinada a reproducir series, películas o transmisiones deportivas debería requerir permisos limitados a su funcionamiento básico. La situación cambia cuando solicita acceso a información de otras aplicaciones, archivos almacenados en el teléfono o la capacidad de modificar partes del sistema.

ESET analizó la APK de Magis TV, ahora conocida como XUPER TV. El estudio detectó autorizaciones que no corresponden a una app convencional de streaming y que, en determinadas circunstancias, pueden facilitar el control o la supervisión de actividades dentro del dispositivo.

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Cómo una APK puede acceder a fotos, documentos y grabaciones

Una aplicación instalada desde fuentes desconocidas puede solicitar autorización para leer el contenido guardado en el teléfono. Esto incluye fotos, videos, documentos, audios, capturas de pantalla y archivos que muchas personas usan para almacenar datos laborales, comprobantes bancarios o información de carácter privado.

Las aplicaciones fraudulentas pueden solicitar accesos que no son comunes en una plataforma convencional. (Imagen ilustrativa Infobae)

El riesgo aumenta si el usuario concede esos accesos sin revisar qué función real cumplen dentro de la plataforma. El acceso al almacenamiento del celular permite recopilar material sensible, que luego podría usarse para extorsiones, suplantaciones de identidad o campañas de fraude.

Asimismo, algunas APK streaming piden autorización para instalar otros programas. Bajo esa posibilidad, una supuesta actualización, un reproductor complementario o una mejora de funcionamiento puede ocultar la descarga de archivos ajenos a la aplicación original.

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Ese mecanismo puede derivar en la instalación de software espía, troyanos o herramientas que capturan datos. Un usuario puede creer que acepta una mejora para ver una transmisión, pero en realidad habilita la llegada de un programa con capacidad para observar su actividad o alterar el funcionamiento del dispositivo.

Las opciones piratas emiten anuncios que dificultan la vista de la película. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparecen anuncios que no se pueden cerrar en la pantalla

La publicidad invasiva es una de las señales más visibles de una aplicación potencialmente no deseada. Algunas plataformas pueden enviar notificaciones frecuentes, mostrar avisos a pantalla completa o desplegar enlaces que imitan alertas del sistema para llevar al usuario a otras descargas.

En esos casos, los anuncios no solo interrumpen el uso del dispositivo. Pueden conducir a páginas de phishing que imitan servicios bancarios, redes sociales o plataformas de correo.

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Una alerta que pide volver a ingresar una contraseña o confirmar datos personales debe despertar sospechas, sobre todo si aparece mientras se utiliza una aplicación instalada fuera de Google Play Store.

Todo lo que se digite en el dispositivo puede ser vigilado por extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué forma una aplicación pirata puede robar contraseñas

El robo de contraseñas puede ocurrir de varias formas. Una aplicación maliciosa puede observar qué programas están abiertos, mostrar ventanas falsas por encima de otras apps o redirigir al usuario hacia sitios que copian la apariencia de servicios legítimos.

A la par, existe el riesgo de que el programa recopile información sobre el uso del teléfono para identificar aplicaciones financieras, servicios de mensajería o cuentas de correo.

Esa información sirve para diseñar engaños más creíbles. ESET advierte que estas aplicaciones pueden actuar como puerta de entrada para spyware, troyanos y programas orientados al robo de información personal.

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