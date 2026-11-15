League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

Riot Games presentó la actualización New Dawn para League of Legends durante la final de Worlds 2026.

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Riot Games confirmó los primeros detalles de la renovación más grande en la historia de League of Legends. La actualización, llamada New Dawn, fue presentada mediante un tráiler durante la final de Worlds 2026.

El adelanto llegó después de meses de expectativa. Riot había anunciado a comienzos de año el proyecto conocido como League Next, con la promesa de una renovación integral del juego y un cliente completamente nuevo, aunque hasta ahora la información sobre el alcance real de los cambios se mantuvo limitada.

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Qué mostró el tráiler de New Dawn

El video durante la final de Worlds 2026 ofreció una primera mirada a la Grieta del Invocador rediseñada, con modificaciones en el pozo del dragón, en sectores de la jungla y en los accesos a las líneas. Según explicó la propia desarrolladora, se trata del cambio más profundo que recibe el mapa desde 2014, doce años después de su última gran actualización.

New Dawn, como su nombre lo indica, busca representar un nuevo comienzo para el videojuego de rol multijugador en línea más popular de la industria, que lleva más de 15 años en el mercado desde su lanzamiento en 2009.

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El adelanto oficial exhibió ajustes en las animaciones y habilidades de campeones como Vayne y Blitzcrank.

El tráiler también mostró retoques en los campeones, tanto en su aspecto visual como en sus animaciones. Se pudo ver, por ejemplo, a Vayne utilizando su habilidad Pirueta para saltar un muro y a Blitzcrank con lo que parecía una versión más poderosa de su habilidad Puño de Poder.

Riot no precisó si esos ajustes responden únicamente a cambios estéticos o si también están vinculados al sistema de runas, uno de los apartados que la compañía ya anticipó que modificará en 2027.

Cuáles son los cambios confirmados en jugabilidad y cliente

Entre las novedades ya confirmadas figura un cliente de juego nuevo y modernizado, pensado para resolver los problemas que arrastra la versión actual y que afectan a buena parte de los usuarios. Riot no detalló todavía qué funciones incluirá ni de qué manera se implementará su despliegue.

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La compañía también adelantó que habrá cambios en la jugabilidad asociados a la actualización visual, además de modificaciones en las runas y en otros sistemas previos al inicio de las partidas. Según había señalado anteriormente Riot Meddler, miembro de la desarrolladora, League Next renovaría por completo el rol de soporte.

La desarrolladora implementará un cliente de juego modernizado para solucionar los fallos técnicos que afectan a los usuarios.

En el plano gráfico, el motor del juego recibió una mejora general: los colores aparecen más saturados, las partículas de los hechizos ganaron espectacularidad y las texturas del suelo, el agua y el decorado de la Grieta del Invocador fueron renovadas. Los modelos de los minions también cambiaron y ahora se muestran con mayor tamaño en las calles del mapa.

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A esto se suma el objetivo declarado de mejorar la experiencia para los jugadores nuevos, uno de los principales desafíos que enfrenta Riot, dado que en los últimos años el juego mantuvo una base de usuarios fiel pero con dificultades para sumar público adicional, una situación que repercutió en los resultados financieros de la compañía.

Cuándo llegará y qué pasará con el calendario competitivo

Riot confirmó que la revelación completa de New Dawn tendrá lugar en enero de 2027, instancia en la que se espera que la compañía detalle los cambios en jugabilidad, runas y el funcionamiento del nuevo cliente. El lanzamiento de la actualización, en cambio, no ocurrirá a comienzos de año, sino más adelante en 2027, sin una fecha exacta todavía.

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El rediseño de la Grieta del Invocador incluye modificaciones en el pozo del dragón, sectores de la jungla y accesos a las líneas.

La nueva versión también tendrá efecto sobre el calendario competitivo. Riot prepara First Stand 2027 como el torneo más grande de la historia de League of Legends, con más equipos que en cualquier competición anterior del juego. Los participantes de First Stand All In disputarán ese torneo ya bajo la nueva versión, aunque no se precisó cuántos equipos participarán ni qué reglas concretas regirán la competencia.

A esto se añade la posibilidad de un nuevo modo de control con teclado y mouse estándar (WASD) y un eventual desembarco del juego en consolas, dos aspectos que, de confirmarse, implicarían una expansión de las plataformas en las que League of Legends puede jugarse.

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