A los 75 años, Maricela cuida a su hermano enfermo y sobrevive con la ayuda de sus vecinos en Cuba

La monografía 'Cubanas en crisis', elaborada por SEMlac, visibilizó la vulnerabilidad económica de las mujeres mayores en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A sus 75 años, Maricela de la Caridad Peguero dejó su trabajo en una cooperativa agropecuaria para cuidar a su hermano, diagnosticado con inicios de demencia senil. Desde hace meses, tampoco cuenta con transporte para llegar al pueblo, donde cobra su pensión, compra alimentos y busca medicamentos.

Peguero vive en una comunidad rural de poco más de 500 habitantes, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, al oeste de Cuba. La falta de movilidad convirtió tareas básicas en una dependencia de terceros y redujo sus alternativas para sostener el hogar.

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“Esta situación me ha deprimido mucho, porque no sé cómo vamos a salir adelante”, expresó la mujer, según la monografía “Cubanas en crisis”, elaborada por el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac).

La falta de transporte limita el acceso a alimentos y medicamentos

La situación de Peguero reúne varias de las desigualdades que atraviesan la crisis cubana: envejecimiento, ruralidad, dificultades de transporte y una carga de cuidados que recae sobre una mujer mayor.

Su hermano, menor que ella, recibió la indicación de dejar de trabajar a causa de su estado de salud.

Ella tomó la misma decisión para atenderlo. La salida del empleo implicó la pérdida de una fuente de ingresos en un contexto marcado por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios básicos.

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La salida del mercado laboral de ambos hermanos redujo las fuentes de ingresos del hogar frente a la inflación y la escasez. (REUTERS/Norlys Perez)

Peguero no tiene familiares cercanos ni transporte público disponible. Por eso depende de sus vecinos para almacenar alimentos, acceder al agua y conseguir productos básicos. “Esos son mis apoyos, son como mi familia. Pero no es una obligación”, reconoció.

La ayuda vecinal le permite resolver parte de sus necesidades, aunque no reemplaza una red familiar, institucional o estatal de cuidados. La situación adquiere otra dimensión por la distancia con los centros urbanos y la dificultad para trasladarse de forma regular.

Las mujeres mayores cargan con el trabajo de cuidados

El caso de Peguero refleja una tendencia más amplia. La socióloga Yelene Palmero García, integrante de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, señaló a SEMlac que las familias podrían estar asumiendo entre 80% y 90% de los cuidados no remunerados, en áreas como la preparación de alimentos, la búsqueda de medicamentos y la atención a personas con enfermedades crónicas.

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Por su parte, la investigadora Lucrines Azcuy Aguilera advirtió que estas dificultades se profundizan en áreas rurales, donde la movilidad limitada, la escasez de servicios y los extensos cortes eléctricos afectan la vida cotidiana de quienes requieren cuidados intensivos.

Las familias cubanas asumen entre el 80% y el 90% de los cuidados no remunerados, según la socióloga Yelene Palmero García. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, citados por SEMlac, indican que en 2025 el 35.6% de las mujeres rurales se dedicaba exclusivamente a las labores del hogar.

La necesidad de cuidar también tiene consecuencias laborales: una encuesta nacional sobre envejecimiento de la población, realizada en 2017, concluyó que el 26.3% de las mujeres que dejó de trabajar por motivos distintos de la jubilación lo hizo para proveer cuidados.

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En la comunidad donde vive Maricela Peguero, cada viaje que no puede hacer, cada medicamento que no logra buscar y cada alimento que debe guardar con ayuda ajena resume el costo cotidiano de esa realidad.