Cuba

A los 75 años, Maricela cuida a su hermano enfermo y sobrevive con la ayuda de sus vecinos en Cuba

El diagnóstico de demencia de su hermano cambió la vida de Maricela, quien afronta dificultades para cobrar la pensión, comprar alimentos y conseguir medicamentos

Ilustración en acuarela de dos ancianos sentados de espaldas en un porche de madera frente a un camino rural de tierra.
La monografía 'Cubanas en crisis', elaborada por SEMlac, visibilizó la vulnerabilidad económica de las mujeres mayores en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A sus 75 años, Maricela de la Caridad Peguero dejó su trabajo en una cooperativa agropecuaria para cuidar a su hermano, diagnosticado con inicios de demencia senil. Desde hace meses, tampoco cuenta con transporte para llegar al pueblo, donde cobra su pensión, compra alimentos y busca medicamentos.

Peguero vive en una comunidad rural de poco más de 500 habitantes, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, al oeste de Cuba. La falta de movilidad convirtió tareas básicas en una dependencia de terceros y redujo sus alternativas para sostener el hogar.

PUBLICIDAD

Esta situación me ha deprimido mucho, porque no sé cómo vamos a salir adelante”, expresó la mujer, según la monografía “Cubanas en crisis”, elaborada por el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac).

La falta de transporte limita el acceso a alimentos y medicamentos

La situación de Peguero reúne varias de las desigualdades que atraviesan la crisis cubana: envejecimiento, ruralidad, dificultades de transporte y una carga de cuidados que recae sobre una mujer mayor.

Su hermano, menor que ella, recibió la indicación de dejar de trabajar a causa de su estado de salud.

Ella tomó la misma decisión para atenderlo. La salida del empleo implicó la pérdida de una fuente de ingresos en un contexto marcado por la escasez, la inflación y el deterioro de los servicios básicos.

PUBLICIDAD

La salida del mercado laboral de ambos hermanos redujo las fuentes de ingresos del hogar frente a la inflación y la escasez. (REUTERS/Norlys Perez)
La salida del mercado laboral de ambos hermanos redujo las fuentes de ingresos del hogar frente a la inflación y la escasez. (REUTERS/Norlys Perez)

Peguero no tiene familiares cercanos ni transporte público disponible. Por eso depende de sus vecinos para almacenar alimentos, acceder al agua y conseguir productos básicos. “Esos son mis apoyos, son como mi familia. Pero no es una obligación”, reconoció.

La ayuda vecinal le permite resolver parte de sus necesidades, aunque no reemplaza una red familiar, institucional o estatal de cuidados. La situación adquiere otra dimensión por la distancia con los centros urbanos y la dificultad para trasladarse de forma regular.

Las mujeres mayores cargan con el trabajo de cuidados

El caso de Peguero refleja una tendencia más amplia. La socióloga Yelene Palmero García, integrante de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados, señaló a SEMlac que las familias podrían estar asumiendo entre 80% y 90% de los cuidados no remunerados, en áreas como la preparación de alimentos, la búsqueda de medicamentos y la atención a personas con enfermedades crónicas.

Por su parte, la investigadora Lucrines Azcuy Aguilera advirtió que estas dificultades se profundizan en áreas rurales, donde la movilidad limitada, la escasez de servicios y los extensos cortes eléctricos afectan la vida cotidiana de quienes requieren cuidados intensivos.

Las familias cubanas asumen entre el 80% y el 90% de los cuidados no remunerados, según la socióloga Yelene Palmero García. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Las familias cubanas asumen entre el 80% y el 90% de los cuidados no remunerados, según la socióloga Yelene Palmero García. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, citados por SEMlac, indican que en 2025 el 35.6% de las mujeres rurales se dedicaba exclusivamente a las labores del hogar.

La necesidad de cuidar también tiene consecuencias laborales: una encuesta nacional sobre envejecimiento de la población, realizada en 2017, concluyó que el 26.3% de las mujeres que dejó de trabajar por motivos distintos de la jubilación lo hizo para proveer cuidados.

En la comunidad donde vive Maricela Peguero, cada viaje que no puede hacer, cada medicamento que no logra buscar y cada alimento que debe guardar con ayuda ajena resume el costo cotidiano de esa realidad.

Temas Relacionados

CubaApagonesCrisis energéticaCrisis en cuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crisis turística en Cuba desplaza temporalmente a 22,000 trabajadores públicos del sector

El ministro Juan Carlos García indicó que la plantilla activa se redujo de 103.000 a 83.000 personas, mientras parte del personal fue trasladado temporalmente a hospitales, industrias y otras actividades en todo el país

La crisis turística en Cuba desplaza temporalmente a 22,000 trabajadores públicos del sector

Lo que cuesta un cartón de huevos en Cuba hoy revela la magnitud de la crisis alimentaria que el propio gobierno admite

El ingreso mensual completo de un jubilado alcanza para comprar ese producto básico, y nada más. Una inflación del 28% y el colapso energético profundizan una brecha que divide a la sociedad cubana en dos

Lo que cuesta un cartón de huevos en Cuba hoy revela la magnitud de la crisis alimentaria que el propio gobierno admite

Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis balseros cubanos rescatados cerca de Florida

La tripulación del patrullero Margaret Norvell devolvió a los navegantes tras interceptar una embarcación precaria de doce pies a diecisiete millas de Plantation Key

Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a seis balseros cubanos rescatados cerca de Florida

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo

Alina Fonseca grabó un video desde Cuba para alertar sobre la salud de su esposo, Bismarck Mustelier Galán. Fue trasladado a un hospital pero regresó sin solución y continúa detenido junto a José Antonio Riquelme en Palma Soriano.

Medio mes en calabozos sin atención médica: la denuncia de la esposa de un preso político cubano que clama al mundo

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

TECNO

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y skins gratis este 15 de noviembre de 2026

Por qué Xbox se llama así: la primera consola de Microsoft cumple un cuarto de siglo

Activistas protestan contra la salida a bolsa de Anthropic por el riesgo para los ahorros de jubilación

El MIT desarrolló un copiloto algorítmico para diseñar estructuras más fáciles de construir

ENTRETENIMIENTO

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

MUNDO

Ucrania dijo que Rusia ya sufrió 1,6 millones de bajas y cuestionó la “nueva Yalta” que reclama Moscú

Ucrania dijo que Rusia ya sufrió 1,6 millones de bajas y cuestionó la “nueva Yalta” que reclama Moscú

Rusia insistió en que las negociaciones sobre Ucrania no estarán precedidas por una tregua

Los partidos de Netanyahu y Eisenkot se reunirán para explorar las posibilidades de un eventual gobierno de unidad en Israel

La ASEAN anunció que el código de conducta marítima con China está “en fase final” tras más de dos décadas de negociaciones

La misión naval de la UE interceptó un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo