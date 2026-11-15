Tecno

Cuánto cuesta la criptomoneda ethereum este domingo

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 14:05 horas (UTC) en 1830.31 dólares, lo que supone un cambio de -3.79 % con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.0 % con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su popularidad de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

PUBLICIDAD

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El clásico Renault 4 ahora es 100% eléctrico: así regresó a Colombia

Durante el Salón del Automóvil la marca mostrará más de 24 vehículos con motorizaciones de combustión, híbridas y eléctricas

El clásico Renault 4 ahora es 100% eléctrico: así regresó a Colombia

XUPER TV no se puede descargar en Android o en Smart TV: intentarlo permite el robo de contraseñas y malware

La búsqueda de películas y series gratis aumenta el riesgo de ser víctima de fraudes y que toda la red WiFi resulte comprometida

XUPER TV no se puede descargar en Android o en Smart TV: intentarlo permite el robo de contraseñas y malware

Truco para crear láminas para colorear de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys sin desde el celular o PC

Desde la versión web o aplicación de Gemini se puede crear dibujos de las protagonistas de la película de Netflix en minutos y sin ser experto en diseño

Truco para crear láminas para colorear de Las Guerreras K-pop y los Saja Boys sin desde el celular o PC

Criptomonedas: cuál es la cotización de Bitcoin este domingo

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Criptomonedas: cuál es la cotización de Bitcoin este domingo

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

El objetivo es mejorar la experiencia de los jugadores principiantes para sumar nuevos usuarios a la comunidad

League of Legends cambiará para siempre: Riot Games revela detalles de la nueva versión del juego para 2027

DEPORTES

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutan en el ATP Finals: hora, quiénes serán sus rivales y lo que hay que saber de la definición

Revelaron detalles de la interna que atravesó un equipo de Fórmula 1 por la continuidad de uno de sus pilotos para 2027

La impactante pelea por el título pesado de UFC que terminó con los dos luchadores en el hospital y un récord de 383 golpes

Controversia en el tenis por un insulto de Aryna Sabalenka durante el partido con Elina Svitolina: “Disculpas a quien ofendí”

TELESHOW

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rocío Robles recordó la dolorosa búsqueda de su hermana: “Estamos esperando que ocurra el milagro”

Rusherking habló por primera vez de la infidelidad a María Becerra y la escandalosa ruptura: "Me dejó consecuencias"

Luis Piñeyro habló de su estado de salud tras someterse a una cirugía robótica: “Feliz de volver a casa”

La historia de Henry y La Palangana, el misterioso anuncio que podría reunir a Gustavo Cordera con Bersuit Vergarabat

Manuel Wirtz presenta las canciones que marcaron su vida: “Siempre llevo conmigo a mi niño interior”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

Guatemala y Honduras avanzan en un plan conjunto para ordenar la migración laboral

Honduras anuncia rebajas en los precios de los combustibles a partir de este lunes

El Salvador: árbol navideño de más de 56 metros ilumina la plaza Salvador del Mundo desde el 14 de noviembre

Pakistán denunció un ataque con drones que mató a dos soldados en Baluchistán y culpó a la India

La restauración del “Juicio Final” en el Vaticano reveló varios secretos sobre Miguel Ángel