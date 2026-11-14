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Nuevos lanzamientos en Steam: 5 títulos de terror y estrategia para probar hoy

Algunos de los juegos son How They Built the Pyramids, Water TD y Slotbound

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Steam incorporó cinco títulos que ya figuran entre los lanzamientos más populares del servicio. (Steam)
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Cinco juegos recién añadidos a Steam aparecen entre las novedades populares de la plataforma: Dice Hoarder, DERELIKT, How They Built the Pyramids, Water TD y Slotbound. La selección reúne propuestas de organización, terror, construcción cooperativa y estrategia.

Los cinco títulos llegaron a Steam entre el 12 y el 13 de noviembre. Dice Hoarder, DERELIKT, How They Built the Pyramids y Water TD se lanzaron el 13 de noviembre, mientras que Slotbound debutó un día antes.

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La lista combina experiencias para un jugador con alternativas cooperativas. Todos cuentan con interfaz en español de España y, en el caso de How They Built the Pyramids y Water TD, también en español latinoamericano.

Página digital con una escena interactiva de un personaje con traje protector y un panel con información del videojuego Derelikt
La lista incluye juegos de ordenamiento, horror, creación colaborativa y táctica. (Steam)

De qué tratan los juegos

Dice Hoarder propone ordenar una misteriosa tienda de dados. El objetivo es clasificar cada pieza y formar conjuntos completos de siete dados, mientras el jugador descubre qué hay detrás de su nuevo empleo.

En DERELIKT, los jugadores recorren una historia de ciencia ficción y terror con estética retro inspirada en los videojuegos de la primera PlayStation. Es un juego de acción en primera persona centrado en una atmósfera de supervivencia en el espacio.

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How They Built the Pyramids plantea construir una pirámide mediante un sistema cooperativo en línea para entre uno y ocho jugadores.

Captura de pantalla de una tienda de videojuegos con texto descriptivo, ficha técnica y una imagen de un juego de defensa con torres
Los lanzamientos se produjeron en Steam durante el 12 y el 13 de noviembre. (Steam)

La partida comienza con la fabricación de ladrillos y avanza hacia la creación de una línea de producción automatizada.

Por su parte, Water TD traslada la fórmula de defensa de torres a una inundación: los jugadores deben instalar torretas y contener el agua antes de que alcance la base.

Slotbound mezcla estrategia, defensa y azar. El juego utiliza una máquina tragamonedas de tres por tres para invocar unidades, ampliar un ejército y superar oleadas de enemigos y jefes.

Captura de pantalla de una ficha digital con dados poliédricos de colores en cajas de madera junto a textos descriptivos
El grupo de juegos reúne opciones individuales y modalidades para jugar en equipo. (Steam)

Cómo acceder a los juegos

Los cinco títulos están disponibles en la tienda digital de Steam. Para acceder, es necesario ingresar con una cuenta en la plataforma, buscar cada juego por su nombre y añadirlo al carrito para completar la compra desde la aplicación o el sitio web.

Además de la versión completa, DERELIKT, Water TD y Slotbound ofrecen una demostración descargable desde sus respectivas páginas en Steam. Esto permite probar sus mecánicas antes de realizar la compra.

Dice Hoarder, DERELIKT, Water TD y Slotbound son experiencias para un jugador. How They Built the Pyramids también permite jugar en solitario, pero incorpora cooperativo en línea para hasta ocho participantes.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Todos los juegos pueden conseguirse a través de la plataforma digital de Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juego gratis en Epic por tiempo limitado

Epic Games Store regala Knightica para PC por tiempo limitado. El juego de estrategia por turnos puede reclamarse con un descuento del 100% y quedará asociado de forma permanente a la cuenta del usuario una vez completado el proceso.

La promoción estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC. Después de ese plazo, el título volverá a su precio habitual de USD 14,99 en la tienda digital de Epic Games.

Epic Games Store habilitó la descarga gratuita de Knightica para computadoras durante un período limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store habilitó la descarga gratuita de Knightica para computadoras durante un período limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Knightica combina estrategia por turnos, elementos roguelike y combates automáticos. El jugador debe reclutar unidades, ubicarlas en el campo de batalla y aprovechar sus sinergias para avanzar a través de distintos desafíos.

Cada partida permite elegir un comandante, tropas y objetos, además de tomar decisiones sobre el recorrido. Las combinaciones cambian en cada intento, por lo que la formación del ejército y la selección de recursos influyen en el desarrollo de la partida.

Interfaz de un videojuego con un tablero cuadriculado de personajes, una tienda con alimentos y una barra inferior con iconos de unidades
Knightica integra táctica por turnos, mecánicas roguelike y enfrentamientos que se desarrollan automáticamente. (Epic Games)

La aventura propone enfrentamientos contra demonios de élite, enemigos y jefes. Permite mejorar las tropas, usar encantamientos y recolectar almas demoníacas para superar mundos de dificultad creciente y liberar los reinos.

Para conseguir Knightica sin costo, los usuarios deben ingresar a la página del juego en la Epic Games Store e iniciar sesión con una cuenta de Epic. La plataforma solicita una Epic ID para completar la operación.

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