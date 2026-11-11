Tecno

Valve agregó a Steam el promedio de cuadros por segundo de cada juego en la Steam Deck

Los datos salen de jugadores que aceptaron compartirlos y llegan con un gráfico que revela tirones; Valve planea extender el sistema a otros equipos

El dato de rendimiento aparece en la sección de compatibilidad de cada juego tras pulsar el botón de más información (Europa Press)
El dato de rendimiento aparece en la sección de compatibilidad de cada juego tras pulsar el botón de más información (Europa Press)
Guardar

Valve incorporó a la tienda Steam el promedio de cuadros por segundo que logra cada juego en la Steam Deck, su consola portátil. La compañía lo anunció el 9 de noviembre y dijo que ya hay cifras para miles de títulos.

El dato aparece en la página de cada juego, dentro de la sección de compatibilidad con la Steam Deck, al pulsar “Learn more” (más información). En la biblioteca de Steam solo se ve por ahora en la versión beta del programa. La cifra llega para los juegos que Valve ya evaluó y clasificó como Verificado, Jugable o No compatible. Si un título tiene pocos jugadores, la tienda no muestra nada hasta reunir un mínimo de mediciones.

PUBLICIDAD

Los números provienen de usuarios que aceptaron enviar datos anónimos de rendimiento. Valve afirma que la mayoría de los dueños de la Steam Deck lo hizo. Quien no quiera participar puede desactivarlo en la configuración de la cuenta, en la sección de datos y navegación.

Un gráfico muestra los tirones que el promedio oculta

Además del promedio, cada juego tiene un histograma desplegable: un gráfico que indica qué porcentaje de las mediciones cae en cada nivel de cuadros por segundo. Las barras pequeñas en valores bajos señalan trabas o tirones, según Valve.

La empresa explica que su calificación de compatibilidad se basa en pruebas estandarizadas que pueden no coincidir con lo que cada jugador considera aceptable. Un juego No compatible por rendimiento inestable puede resultar jugable para algunos, y uno Verificado puede quedar por debajo de lo que otros esperan.

PUBLICIDAD

Valve también aclara por qué algunos gráficos muestran saltos entre 90 y 45 cuadros por segundo. Si el juego no alcanza la frecuencia de la pantalla, la sincronización vertical (VSync) lo fuerza a alternar entre ambos valores. Un patrón de 90, 90 y 45 da un promedio de 75.

Kotaku citó ejemplos con la Steam Deck OLED: Final Fantasy VII Rebirth promedia 37 cuadros por segundo y Hades II, 88.

Steam Deck sube sus precios ante escasez de RAM.
Las evaluaciones en el modelo Steam Deck OLED registraron 37 cuadros por segundo en Final Fantasy VII Rebirth y 88 en Hades II

Límites de la medición

Solo se cuentan las consolas con el límite de fábrica: 90 cuadros por segundo en el modelo OLED y 60 en el LCD. Valve no descuenta los ajustes gráficos que haya hecho cada usuario, aunque afirma que los datos se concentran en rangos relativamente estrechos.

El sitio especializado Steam Deck HQ criticó que el promedio puede engañar. En Phantom Blade Zero, por ejemplo, la tienda indica 43 cuadros por segundo, pero según ese medio el 65% del juego se mantiene en un inestable 30. También señaló que parecen contarse los menús, donde la consola alcanza 90.

Heise online añadió que la tienda no muestra los mínimos de rendimiento y que Valve no precisó si se incluyen las pantallas de carga.

Valve describe la función como un paso hacia ofrecer datos de más dispositivos. Eligió la Steam Deck porque todas las unidades tienen el mismo hardware, lo que facilita interpretar las cifras. La versión beta de Steam para computadoras ya pide a los usuarios permiso para enviar datos anónimos, y llegará a todos en el futuro, sin fecha confirmada.

Temas Relacionados

SteamVideojuegosLo último en tecnologíaTecnología-NoticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctimas de Grok demandan a xAI, la empresa de Musk, por convertir fotos de su infancia en imágenes sexuales

Una de las denunciantes tenía 14 años en una fotografía de su graduación escolar que un adulto manipuló con IA; el caso reúne a cinco demandantes anónimas

Víctimas de Grok demandan a xAI, la empresa de Musk, por convertir fotos de su infancia en imágenes sexuales

Eléctricas de Estados Unidos usan la IA Mythos de Anthropic para detectar fallas que podrían aprovechar hackers

Duke Energy obtuvo acceso a la herramienta tras meses de gestiones y ahora la integra en sus defensas para anticipar errores que podrían causar intrusiones o cortes en la red

Eléctricas de Estados Unidos usan la IA Mythos de Anthropic para detectar fallas que podrían aprovechar hackers

Así funcionan estos procesadores que anticipan la llegada de un tifón y aumentan el tiempo de reacción

AMD ha presentado la sexta generación de procesadores EPYC para centros de datos, diseñada para reducir el tiempo que demandan los cálculos complejos en distintas áreas

Así funcionan estos procesadores que anticipan la llegada de un tifón y aumentan el tiempo de reacción

Apple cerrará su foro oficial de ayuda entre usuarios, activo desde 1998

El sitio ya no admite mensajes nuevos y su portal de acceso solo funciona para empleados de la empresa

Apple cerrará su foro oficial de ayuda entre usuarios, activo desde 1998

Bajan la recomendación de compra de las acciones de Nvidia por el caso de Jensen Huang y el presunto espionaje

El analista Tristan Gerra advirtió que Washington podría prohibir las ventas del chip H200 a China y que el gasto de las empresas de nube se frenaría

Bajan la recomendación de compra de las acciones de Nvidia por el caso de Jensen Huang y el presunto espionaje

DEPORTES

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

El nuevo deporte que eligió practicar Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Murió Carlos Babington, emblema de Huracán y símbolo del fútbol argentino

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

TELESHOW

“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

“Ponete capucha y metete en la cochera”: así fue la insólita primera cita de Mica Viciconte y Fabián Cubero

La profunda emoción de Sofía Martínez luego de conducir la vigilia de los jovénes ante el Papa: “Me llenó el alma”

“El tiempo demuestra todo”: el íntimo mensaje del percusionista de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el emblemático presentador de Titanes en el Ring

Pampita peregrinó de madrugada a Luján para participar de la misa del papa León XIV: las fotos de su travesía

INFOBAE AMÉRICA

La plataforma Doctor SV triplicó su red médica y acumuló 5.4 millones de consultas en su primer año en El Salvador

La plataforma Doctor SV triplicó su red médica y acumuló 5.4 millones de consultas en su primer año en El Salvador

Los homicidios en Guanacaste, Costa Rica, aumentaron 11.9% hasta noviembre, según autoridades

Cuatro hospitales de Panamá superan el 80% de ocupación ante alta demanda por enfermedades respiratorias

Nicaragua marca territorio en Puerto Rico: Jasmine Blandford gana el primer premio oficial de Miss Universo 2026

Estudiantes salvadoreños ganan la plata y bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica