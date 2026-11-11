Valve agregó a Steam el promedio de cuadros por segundo de cada juego en la Steam Deck

El dato de rendimiento aparece en la sección de compatibilidad de cada juego tras pulsar el botón de más información (Europa Press)

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Valve incorporó a la tienda Steam el promedio de cuadros por segundo que logra cada juego en la Steam Deck, su consola portátil. La compañía lo anunció el 9 de noviembre y dijo que ya hay cifras para miles de títulos.

El dato aparece en la página de cada juego, dentro de la sección de compatibilidad con la Steam Deck, al pulsar “Learn more” (más información). En la biblioteca de Steam solo se ve por ahora en la versión beta del programa. La cifra llega para los juegos que Valve ya evaluó y clasificó como Verificado, Jugable o No compatible. Si un título tiene pocos jugadores, la tienda no muestra nada hasta reunir un mínimo de mediciones.

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Los números provienen de usuarios que aceptaron enviar datos anónimos de rendimiento. Valve afirma que la mayoría de los dueños de la Steam Deck lo hizo. Quien no quiera participar puede desactivarlo en la configuración de la cuenta, en la sección de datos y navegación.

Un gráfico muestra los tirones que el promedio oculta

Además del promedio, cada juego tiene un histograma desplegable: un gráfico que indica qué porcentaje de las mediciones cae en cada nivel de cuadros por segundo. Las barras pequeñas en valores bajos señalan trabas o tirones, según Valve.

La empresa explica que su calificación de compatibilidad se basa en pruebas estandarizadas que pueden no coincidir con lo que cada jugador considera aceptable. Un juego No compatible por rendimiento inestable puede resultar jugable para algunos, y uno Verificado puede quedar por debajo de lo que otros esperan.

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Valve también aclara por qué algunos gráficos muestran saltos entre 90 y 45 cuadros por segundo. Si el juego no alcanza la frecuencia de la pantalla, la sincronización vertical (VSync) lo fuerza a alternar entre ambos valores. Un patrón de 90, 90 y 45 da un promedio de 75.

Kotaku citó ejemplos con la Steam Deck OLED: Final Fantasy VII Rebirth promedia 37 cuadros por segundo y Hades II, 88.

Las evaluaciones en el modelo Steam Deck OLED registraron 37 cuadros por segundo en Final Fantasy VII Rebirth y 88 en Hades II

Límites de la medición

Solo se cuentan las consolas con el límite de fábrica: 90 cuadros por segundo en el modelo OLED y 60 en el LCD. Valve no descuenta los ajustes gráficos que haya hecho cada usuario, aunque afirma que los datos se concentran en rangos relativamente estrechos.

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El sitio especializado Steam Deck HQ criticó que el promedio puede engañar. En Phantom Blade Zero, por ejemplo, la tienda indica 43 cuadros por segundo, pero según ese medio el 65% del juego se mantiene en un inestable 30. También señaló que parecen contarse los menús, donde la consola alcanza 90.

Heise online añadió que la tienda no muestra los mínimos de rendimiento y que Valve no precisó si se incluyen las pantallas de carga.

Valve describe la función como un paso hacia ofrecer datos de más dispositivos. Eligió la Steam Deck porque todas las unidades tienen el mismo hardware, lo que facilita interpretar las cifras. La versión beta de Steam para computadoras ya pide a los usuarios permiso para enviar datos anónimos, y llegará a todos en el futuro, sin fecha confirmada.

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