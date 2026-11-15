El Salvador

Un sujeto fue interceptado por la Policía mientras transportaba dos paquetes grandes de marihuana y metanfetamina en San Salvador

José Manuel Maravilla Flores, de 42 años, fue intervenido tras portar dos recipientes con estupefacientes, además de balanzas digitales y un teléfono, según informó la institución en uno de sus recorridos en el distrito

La legislación salvadoreña contempla penas de 10 a 15 años de prisión para las personas procesadas por el delito de tráfico ilícito de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La legislación salvadoreña contempla penas de 10 a 15 años de prisión para las personas procesadas por el delito de tráfico ilícito de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
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Un bolsón azul llamó la atención de los agentes durante un patrullaje preventivo en Mejicanos, San Salvador Centro. La revisión derivó en el decomiso de un paquete grande de marihuana y un segundo paquete de metanfetamina, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido fue identificado como José Manuel Maravilla Flores, de 42 años. La PNC indicó que el procedimiento ocurrió durante uno de los recorridos que sus equipos realizan en el distrito, donde los agentes le practicaron un registro preventivo.

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De acuerdo con la información policial, Maravilla Flores llevaba un recipiente plástico de gran tamaño con marihuana dentro del bolso. También portaba otro recipiente con metanfetamina, una sustancia de efecto estimulante cuya distribución está prohibida por la legislación salvadoreña.

Durante el procedimiento, los policías incautaron además dos balanzas digitales y un teléfono celular. Estos elementos serán incorporados a las diligencias de investigación que deberán establecer el origen de las sustancias, la cantidad decomisada y el posible destino de la droga.

La PNC señaló que el hombre será remitido por el delito de tráfico ilícito. Aunque las autoridades no divulgaron el peso ni el valor de las sustancias, que apuntan una posible actividad de distribución o reventa.

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Las investigaciones policiales buscan establecer el origen, el destino y el volumen final de las sustancias incautadas en Mejicanos. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Las investigaciones policiales buscan establecer el origen, el destino y el volumen final de las sustancias incautadas en Mejicanos. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Los controles preventivos se mantienen en las calles salvadoreñas

La captura ocurre en un contexto de presencia policial sostenida en calles, colonias y puntos de alta circulación de El Salvador. Los patrullajes incluyen verificaciones de identidad, registros preventivos e intervenciones de vehículos o motocicletas cuando los agentes detectan indicios de una posible infracción.

La PNC ha difundido en las últimas semanas diversos procedimientos relacionados con el decomiso de drogas en San Salvador y otros departamentos. Estas operaciones buscan identificar actividades vinculadas con la tenencia, traslado y comercialización de sustancias ilícitas en comunidades y zonas urbanas.

El delito atribuido a Maravilla Flores está contemplado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. La normativa sanciona con penas de 10 a 15 años de prisión a quien, sin autorización legal, transporte, almacene, distribuya, suministre, venda o realice otras actividades de tráfico de drogas.

La condena y la pena concreta dependen de la calificación final del caso, de la prueba presentada por la Fiscalía y de la decisión judicial. La legislación también prevé multas para quienes sean encontrados culpables de este tipo de delito.

Los policías decomisaron porciones de cocaína, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares dentro de un vehículo en San Miguel. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Los policías decomisaron porciones de cocaína, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares dentro de un vehículo en San Miguel. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Dos personas fueron detenidas con cocaína en San Miguel Centro

En un procedimiento distinto, la PNC reportó la captura de dos personas en la colonia Guatemala, en San Miguel Centro. Los detenidos fueron identificados como Sulma Marisol Sosa Machado, de 51 años, y Edwin Omar Majano Álvarez, de 52.

Según la versión policial, ambos se trasladaban en un vehículo que fue intervenido por los agentes. Durante la revisión, los efectivos incautaron porciones de cocaína, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

La institución informó que los dos serán remitidos por tráfico ilícito. Las autoridades no precisaron la cantidad de cocaína decomisada ni detallaron si el dinero y los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar una posible relación con la venta de drogas.

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