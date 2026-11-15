Panamá

En Chiriquí, Panamá, asesinan a dos mujeres estadounidenses dentro de su vivienda

Durante un aparente asalto los malhechores dispararon contra las féminas, reportaron las autoridades de policía

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación tras un asesinato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos mujeres de nacionalidad estadounidense murieron baleadas dentro de su vivienda, ubicada en Bugaba, Chiriquí, hecho que las autoridades investigan como un robo que terminó en doble homicidio.

Según los reportes preliminares, cuatro sujetos armados irrumpieron por la fuerza en la vivienda con la intención de sustraer pertenencias.

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Durante el asalto dispararon contra las dos mujeres, que murieron en el lugar.

Los vecinos de la zona escucharon las detonaciones y alertaron de inmediato a un trabajador de una finca cercana.

Ese trabajador acudió al sitio y halló los cuerpos sin vida de ambas víctimas en la sala de la vivienda.

Pistola negra apoyada sobre una mesa de madera con humo que sale del cañón y una mano desenfocada al fondo.
Una pistola colocada sobre una mesa de madera despide humo por el cañón mientras una persona apoya la mano al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades panameñas desplegaron un operativo activo para localizar y capturar a los responsables del ataque armado. Hasta el momento no se reportaron detenciones vinculadas con este caso.

La investigación busca determinar con precisión la identidad de los cuatro atacantes y el paradero de los objetos sustraídos durante el asalto.

Las pesquisas se concentran en establecer si el grupo actuó con conocimiento previo de la vivienda y de sus ocupantes.

En paralelo, Panamá enfrenta otro caso de violencia en la misma región fronteriza.

La alerta a los cuerpos policiales costarricenses ingresó pasadas las 8:00 p.m. del jueves. Vecinos que transitaban cerca del parque de Paso Canoas, del lado de Costa Rica, encontraron el cuerpo de la mujer tendido en plena calle.

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Dos cuerpos cubiertos con sábanas blancas en el suelo y dos policías con uniforme y libreta en una habitación con cinta policial.
Dos agentes de la Policía Nacional de Panamá inspeccionan una escena con dos cuerpos cubiertos por sábanas en el suelo de una casa rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima presentaba lesiones graves en el cráneo y en las extremidades inferiores.

A pocos metros del cadáver quedó el bloque de cemento que, según los reportes preliminares, fue el objeto utilizado para cometer el ataque.

Gracias a la información de testigos presentes en el lugar, los oficiales lograron aprehender con rapidez a un hombre de 45 años, panameño, de apellido Mojica y conocido con el alias de “Vaca”.

Permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Según versiones de residentes de la zona, tanto la víctima como el detenido eran personas en situación de calle, ampliamente conocidas en el sector fronterizo. Solían convivir y se los veía juntos con frecuencia.

Bomberos con mangueras, cascos y uniformes frente a una casa de piedra envuelta en llamas y humo, junto a un camión de bomberos.
Varios bomberos proyectan agua sobre la estructura en llamas de un caserón de piedra durante los trabajos de extinción del fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras pesquisas apuntan a que el desenlace fatal se originó por una acalorada discusión entre ambos. La disputa estaría presuntamente motivada por problemas relacionados con el consumo de drogas.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia correspondiente para confirmar las causas exactas del deceso.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer por completo los móviles y las circunstancias del hecho.

En otro hecho una adulta mayor murió durante un incendio que afectó una barraca en la ciudad capital la noche del sábado. La mujer tenía problemas de movilidad y no pudo salir del inmueble antes de quedar atrapada, informó el Cuerpo de Bomberos.

El siniestro activó, de acuerdo con informaciones de prensa, un operativo con unos 75 bomberos de cinco estaciones, apoyados por equipos de rescate, ambulancias y un tanquero. Las llamas también amenazaron una construcción cercana.

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